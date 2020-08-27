Hemoroid | Tedavi, İyileşme ve Daha Fazlası

Hemoroid; anüsün ya da alt rektum bölgesinin etrafındaki şişen damarlara verilen isimdir. Hemoroid, iç ya da dış olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. İç hemoroid rektum içerisinde meydana gelirken, dış hemoroid anal açıklığın dışında yer almaktadır. Bazen, ağrı ve kaşıntı da eşlik edebilmektedir. Ayrıca, bağırsak hareketleri sırasında kanamalar da meydana gelebilir.

Halk arasında son derece yaygın bir sorun olan hemoroidin, insanların %75’inin yaşamlarının bir bölümünde karşılaşacağı bir durum olduğu düşünülmektedir. Genellikle, 45-65 yaş aralığındaki yetişkinlerde daha yaygın olarak görülmektedir.

İç ve dış hemoroid, hemoroid tedavisi, ameliyatsız hemoroid tedavisi seçenekleri, iyileşme süreci ve daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin!

Hemoroid Belirtileri Nelerdir?

İç hemoroid olması durumunda, belirgin semptomlar ile karşılaşmayabilirsiniz. Bazen, bağırsak hareketleri tahrişe ve de kanamaya neden olabilir. Bununla birlikte, hemoroid belirtileri şunları içerir:

Kaşıntı

Yanma

Rahatsızlık

Ağrı

Bölgede yumru

Şişlik

Bu belirtiler, dış hemoroidi olan kişilerde daha yaygın olarak görülmektedir.

Rahatlamak İçin Neler Yapabilirsiniz?

Hemoroid sorunu yaşıyorsanız, yaşam tarzı alışkanlıklarınızda yapacağınız değişiklikler rahatlama sağlayabilir ve daha hızlı iyileşmenize yardımcı olabilir.

Bağırsak hareketleri sırasındaki gerilmeler hemoroide neden olabilir. Sebze, meyve ve tam tahıllar gibi lif içeriği yüksek besinleri daha fazla tüketmek; dışkının yumuşamasını sağladığı için yardımcı olabilir. Bağırsak hareketleri sırasında zorlanmayı azaltmak ve kabızlığı önlemek için bol su içmeyi de unutmayın.

Tuvalete oturduğunuz zamanı azaltın

Tuvaletinizin geldiğini hissettiğinizde, mümkün olan en kısa sürede tuvalete gidin

Doktorunuzdan bir dışkı yumuşatıcı isteyin. Yiyeceklere eklenecek 1 yemek kaşığı mineral yağ da dışkıyı yumuşatmaya yardımcı olacaktır.

Anal bölgeyi temiz tutun.

Düzenli olarak duş alın ve anüs etrafını temizlemek için nemli bir mendil kullanın.

Birkaç dakikalık ılık oturma banyoları yapın.

Hemoroide bağlı semptomları hafifletmek için aşağıdakiler de yardımcı olabilir:

Hemoroid Tedavisi Seçenekleri Neler?

Küçük hemoroidler, genellikle tedavi olmaksızın ya da ameliyatsız hemoroid tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile düzelmektedir. Kanama gibi devam eden problemler varsa, daha farklı tedavi seçenekleri gerekebilir.

Belirtiler daha şiddetli hale gelirse, hemoroidin çıkarılması ya da küçültülmesi için doktorunuz cerrahi müdahale önerebilir. Ameliyatsız hemoroid tedavisi de bir seçenektir. Ayakta tedavi, doktor muayenehanesinde gerçekleştirilir:

Band Ligasyonu: En yaygın ameliyatsız hemoroid tedavisi seçeneğidir. Doktor, kan akışını kesmek için hemoroidin tabanına bir bant yerleştirir.

seçeneğidir. Doktor, kan akışını kesmek için hemoroidin tabanına bir bant yerleştirir. Skleroterapi: Hemoroidin küçültülmesi için bölgeye bir kimyasal enjekte edilir.

Ameliyatsız hemoroid tedavisi seçeneklerine yanıt vermeyen şiddetli bir hemoroidiniz varsa, cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.

Hemoroid Önlenebilir Mi?

Kanama ve şişlik gibi belirtiler ya da ameliyatsız hemoroid tedavisi ya da cerrahi gibi seçenekleri değerlendirmek, heyecan verici bir durum değildir. Bu nedenle, riskli gruplardan birinde yer alıyorsanız, hemoroidi önlemek için bazı adımlar atabilirsiniz: