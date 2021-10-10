Her Gün 5 Renk Besin Tüket Meme Kanseri Riskini Düşür!

Yanlış beslenme alışkanlıklarının kansere yol açtığı artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Kanserden özellikle de görülme oranı giderek artan meme kanserinden korunmak için mümkün olduğunca çeşitli farklı renkte besinler tüketmek gerekiyor. Peki, meme kanseri riskini azaltmak için nelere dikkat etmek, hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü öncesinde meme kanseri riskini düşüren besinleri anlatıyor.

RENKLİ BESLEN HÜCRELERİNİ KORU

Kanser hastalığına sebep olan çevresel faktörlerin nerdeyse yüzde 30-40’ını yanlış beslenme alışkanlıkları oluşturuyor. Yanlış beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi; yani doğru alışkanlıkların kazanılması ise tam tersi bir etki ile meme kanserine karşı koruma etkisi gösteriyor. Beslenme tarzında yapılan bazı değişikliklerle meme kanserinden büyük ölçüde korunmak mümkün. Bu değişikliğin ilk adımı ise; her gün çeşitli ve renkli beslenmektir. Bunun için her gün beslenme planınızda doğal, farklı renkte meyve ve sebzelerden en az 5 tanesine yer vermeniz gerekir. Çünkü doğal, besin değeri yüksek, renkli ve çeşitli gıdalarla oluşturulan sağlıklı bir beslenme planı hücrelerin çoğalmasını kontrol eden DNA veya hücresel yapıların hasar görmesini önlemeye yardımcı olur. Kısacası hücrelerimizi korur.

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN DAHA AZ KIRMIZI ET DAHA FAZLA KIRMIZI BİBER

Meme kanserinden korunmak için bazı renkte besinlerin oldukça etkili olduğunu biliyoruz. Bu besinlerin başında kırmızı ve mor besinler geliyor. Kırmızı besin denilince genelde ilk olarak akla kırmızı et gelir; ancak meme kanserinden korunmak için kırmızı et tüketimini haftada 1-2 olarak sınırlandırmak gerekiyor. Meme kanseri riskini düşüren önemli kırmızı besinlerin başında ise kırmızı biber geliyor. Kırmızı biber içeriğindeki kapsaicin ile tümör büyümesini engelleyerek meme kanseri riskini azaltabiliyor. Kırmızı besinlerin bir diğer güçlü oyuncusu turp, antioksidan açısından oldukça zengin bir besindir. Lif ve glukosinolat birleşikleri içeriği ile kansere karşı koruma sağlıyor. Domates, pancar, elma, yaban mersini, böğürtlen, mürdüm eriği de öğünlerinize ekleyebileceğiniz kırmızı ve mor besinler.

TURUNCU VE YEŞİL SEBZE VE MEYVELER

Renkli ve doğal besinler tüketmek kansere karşı özellikle de meme kanserine karşı bir adım önde olmanızı sağlar. Bu konuda turuncu ve özellikle de yeşil besinlere sıklıkla yer vermeniz gerekir. Yeşil çay bu konuda en etkili besinlerdendir. Birçok araştırma içeriğindeki kateşin ve polifenol maddesinin kansere karşı korumada oldukça etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ispanak, brokoli, pazı, lahana da öğünlerde sıklıkla yer verilmesi gereken yeşil besinlerdir.

Şeftali, kansere karşı önleyici etki sağlayan betakaroten açısından zengindir. Yine aynı türden bir meyve olan ve bol lif içeren kayısı da hücrelere ve dokulara zarar verebilecek moleküllerin etkisini ortadan kaldırmada yardımcı olur ve kansere karşı koruyucu etki sağlar. Meme kanserine karşı koruyucu etki sağlayan sarımsak, soğan, karnabahar gibi beyaz besinlere de sıklıkla yer vermek gerekir. Önemli bir antioksidan olan glutatyonun vücudumuzda üretimi için soğan veya sarımsak tüketilmesi önerilir. Glutatyon serbest radikalleri hücre içinde yok etmeye çalışan bir özelliktedir.

SİYAH VE SARI BESİNLER KANSER HÜCRELERİNİ BASKILAR

Meme kanserinden korunmak için tüketebileceğimiz oldukça güçlü siyah ve sarı besinler de var. Siyah havuç, antosiyanin adlı mor pigmentler sayesinde etkili bir antioksidan besindir. Siyah havuç bu özelliği ile kanser hücrelerinin üremesini ve ilerlemesini engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirmede de oldukça etkilidir. Yine güçlü bir antioksidan olan siyah üzüm de meme kanseri gibi birçok kanser türünü engelleme açısından etkilidir. Anti kanserojen bir besin olan siyah üzümün özellikle resveratrol kaynağı çekirdeklerinin de tüketilmesi gerekir. Meme kanseri riskini azaltmada etkili olabilecek sarı besinlerin başında ise güçlü bir antioksidan olan limon geliyor. Kahvaltıda sebzelere, diğer öğünlerde salataya ya da suyun içine sıkarak her öğünde tüketmeye çalışın. Kabuğunu çok ince rendeleyerek suyunuza karıştırın. Sarı doğal güçlerden zerdeçal da meme kanserine karşı savaşan besinlerdendir. İçeriğindeki kurkumin ile güçlü bir bağışıklık sistemini destekleyen zerdeçal, vücuttaki enflamasyonu azaltır ve tümörlere neden olabilecek proteinin sentezini önler.

MEME KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN NELERDEN UZAK DURMALI?

Meme kanseri gibi tüm kanser türlerine karşı korunmak için karmin, glukoz, fruktoz, aspartam, monosodyum glutamat ve transyağ içeren her tür besinden olabildiğince uzak durulmalıdır. Yağlı hayvansal besinlerin, yağlı şarküteri ürünlerinin, cips, kızartma, tütsülenmiş ya da salamura yapılmış besinlerin ya da GDO’lu gıdaların kansere neden olabileceğini unutmayın.