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Her yıl ortalama 9 kez doktora gidiyoruz

Yılda ortalama doktora gitme oranımız artıyor, Her yıl 9 kez doktora gitme ortalaması ile 29 Avrupa ülkesi içinde 9. sıraya yerleştik

27 Şubat 2020 Perşembe 11:35
Her yıl ortalama 9 kez doktora gidiyoruz


Her yıl ortalama 9 kez doktora gidiyoruz


Yapılan son araştırmalara göre Avrupa ülkelerinin doktora gitme sıklığı belli olurken Türklerin yıldaortalama doktora gitme sayısı 9 oldu. Böylelikle Türkiye bu sayı ile 29 Avrupa ülkesi arasında beşinci sıraya yerleşirken, ilk sıraya yılda 10,9 kez doktora giden Macaristan ve Slovakya yerleşti.

Medya takip kurumu Ajans Press, sağlık ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2017 yılından bugüne kadar sağlık ile alakalı basına 856 bin 167 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bu yılki haber çıkışlarına bakıldığında ise sayının 88 bin 781 olarak görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde de son zamanlarda medyayı oldukça meşgul eden konunun Çin’in Vuhan kentinde başlayıp dünyaya yayılan Corona virüsü olduğu görüldü. Corona Virüsü ile alakalı kısa sürede yazılı basına 5 bin 740 haberin yansıdığı belirlendi.

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2017 yılındaki ülkelerin doktora gitme sıklığı açıklandı. Böylelikle Türklerin yıllık ortalama doktora gitme sayısı 9 olurken, bu sayı ile beşinci sıraya yerleştiği saptandı. İlk sıraya yerleşen ülke ise yılda 10,9 kez doktora giden Macaristan ve Slovakya oldu. İlk beşte yer alan diğer ülkeler ise yılda 9,9 kez doktora giden Almanlar ve 9,5 kez muayene olan Litvanyalılar olarak kaydedildi. Araştırmada yer alan diğer ülkelerde ise bu sayı şu şekilde oldu; Kuzey Makedonya 8,8; Hollanda 8,3; İspanya 7,3; Belçika 7; Avusturya 6,5; Fransa 6,1; Romanya 5; Norveç 4,5, Danimarka 4,3; İsveç 2,8 ve Kıbrıs 2,1.

Anahtar Kelimeler:
DoktorDoktora Gitme Sıklığı
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