Horlamanın nedenleri nelerdir? | Kilolu İnsanlar Daha Çok Horluyor

Horlama problemi, kişinin uyku kalitesini düşürerek, kendisine ve çevresindekilere rahatsızlık veren sağlık problemlerinden biridir. “Peki bu sorunun giderilmesi mümkün müdür?” Merak edilen soruları İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen açıkladı.

Horlamanın nedenleri nelerdir?

Horlamanın neden olabileceği durumlar arasında;

Genetik yapı,

Kilo alımı,

Yaşlanma,

Tütün ürünleri kullanımı,

Hormonal değişimler,

Mide rahatsızlıkları,

İlaç kullanımı gibi nedenler sayılabilir.

‘İdeal kilonun üstündeki erkekler daha çok horluyor’

Fakat bu durumu yaşayan hastaların %15-20’si kadarının horlama probleminin burundan kaynaklı olduğu biliniyor.

Erişkinlerin %45’i ara sıra, %30’u ise devamlı olarak horlamaktadır. Özellikle erkeklerin, kadınlardan daha çok horladığı da bilinmektedir. İdealin üzerinde kiloya sahip olan erkekler daha çok horlamakta ve yaşlarının ilerlemesi ile birlikte bu problem daha da büyümektedir. Bu nedenle horlama sorununu yenmek için atılması gereken ilk adımların, kiloluysanız kilo vermek, kullanıyorsanız tütün ve tütün ürünlerini bırakmak olduğunu unutmayınız.

‘Direkt ameliyata yönlendirmek doğru değil’

Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Burun tıkanıklığı, horlamayı yaratan kaynaklar arasında gösterilebilir. Burun tıkanıklığını gidererek horlama problemini ortadan kaldırmak amacıyla, ilaç kullanımı veya cerrahi operasyon gerekebilir. Fakat bazı durumlarda bu ameliyat bile sorunu çözmeyebilir. Bu aşamada, boğazda veya dil kökünde bir problem olup olmadığı araştırılır. İşte bu sebeplerle, horlama problemi yaşayan hastanın direkt ameliyata yönlendirilmesi doğru olmayacaktır” dedi.

‘Uyku apnesini hafife almayın!’

Kişilere yapılan uyku testi ile “uyku apnesi” yani “polisomnografi” tanısı kolaylıkla konabilir. Bu kişiler kalitesiz uyku durumu nedeniyle geceleri uykularını alamazlar ve gündüz uykululuk sebebiyle iş ve trafik kazalarına daha müsait hale gelirler. Uyku apnesi problemini yaşayan hastalarda; kalp, tansiyon, şeker, damar tıkanıklığı gibi hastalıklara daha fazla rastlanır. Bu nedenlerle horlama sorununu, uyku apnesinin sinyali olarak algılamak ve ciddiye almak şarttır. Tedavisini kesinlikle geciktirmemek gerekir.