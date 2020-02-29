İBB’ ‘corona virüs’ için özel çalışma başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) corona virüse karşı önlem almak için çalışma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, durakları ve araçları dezenfekte ediyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı tarafından corona virüse karşı önlem almak için çalışma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, İETT Edirnekapı otobüs garajında bulunan metrobüslerde corona virüse karşı önlem amaçlı dezenfekte çalışması başlattı. Uygulama kapsamında garajdaki metrobüslere önce dış ve iç temizleme işlemi yapıldı. Temizlik işlemleri sonrası metrobüslerin içi, özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı şekilde dezenfekte edildi.

Uygulama kapsamında, her gün yaklaşık 1 milyon 50 bin kişinin yolculuk yaptığı metrobüsler ile metrobüs durakları ekipler tarafından detaylı temizlik işlemlerinin ardından ilaçlarla dezenfekte edilecek. Uygulama bu gece ilk defa gerçekleşti.

(Sözcü)