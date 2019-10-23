İlişki Koçu Nedir?

Gülüstan Aytun ‘a Sorduk : İlişki Koçu Nedir?

Eskiden insanlar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında çözüm için bilge insanlara danışırlardı. Bilge insanlar ise genelde o bölgenin hekimi, hocası olurdu. Bu insanlar kendilerinden yardım isteyen kişilere yardım ederken aslında topluluklarında bir arada kalmasını sağlamış olurlardı. Bu bilge insanlar beyaz saçlı ve sakallı olduklarından dolayı da bir anlamda bilgeliklerinin işareti olarak sayılırdılar. İşte günümüzde bu insanların olmaması ve bu insanlardan geride kalan boşluklar profesyonel ilişki koçları sayesinde doldurulmaya çalışılıyor.

Peki, profesyonel ilişki koçluğu ne demektir, yani o dönem ki bilge inanlar mıdır?

Bir insanın işiyle ve özel yaşamıyla iletişimini, insani ilişkilerinin sürdürülebilir konumda olmasını sağlayan ve bunları da etik kurallar çerçevesinde ele alan bir hizmettir. Bir ilişki koçunun çalışma alanına baktığımız zaman değişim ve dönüşümün önünün açılması demek olmalıdır. İlişki koçuna danışan birisi kendisi için iletişim ve de davranış modelinin farkında lığını da kazanış olacaktır. Bazen biz insanlar etrafımızda olup bitenin farkına varmadan yaşayabiliyoruz. Ancak bizi doğru yönlendirecek olan bir kişi olduğunda görmek istemediğimiz o kör noktayı fark ediyoruz.

Bir ilişki koçunun görevleri arasında evli çiftler arasındaki çatışmaların çözümü de vardır. İnsan yaşadığı hayatı içerisinde güvende, huzurlu olmak ister. Fırtınalı geçen bir günün akşamında dingin bir limanda kendinizi dinlemek her zaman faydalı olacaktır. İşte ilişki koçu kendinizi böyle hissettiğiniz bir anda sizin dingin limanınız olacaktır.

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Uzmanlar yaptıkları araştırmalar neticesinde eşlerin birbirlerini anlama, kırmızı çizgilerinin ne olduğunu görmede zorlanıyor. Çünkü eşlerin birbirlerini anlayabilmeleri için sadece aşk yeterli olmuyor.

İlişki Koçluğu İnsana Ne Katar?

Yaşadığınız ilişkinizde farkındalık yaşamış olacaksınız.

Kendisini tanıyan bir insan ilişkisine farklı bir bakış açısı yakalayacak ve bu da ilişkiyi daha rahat bir şekilde algılamasına yardımcı olacaktır.

İlişkide ne zaman evet ne zaman hayır demeniz gerektiğini öğrenmiş olacaksınız.

Kendinizi doğru bir şekilde ifade edebilecek ve ifade edileni de çok doğru bir şekilde anlayabileceksiniz.

Evlilik bir inatlaşma ve çatışma değildir. Neden çatışmaların yaşandığını daha rahat algılayacaksınız.

Yaşadığınız olumsuzlukları kabul edebilecek, affedebilecek ve anlayacaksınız.

Doğru insanı seçebileceksiniz.







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