İmplant hakkında doğru bilinen yanlışlar

Dişsizliğe son veren implant uygulaması ile ilgili doğru bilinen yanlışları Diş Hekimi Dr.Damla Zenar anlatıyor.

İmplant uygulamasında ağrı hissedilir

İmplant uygulamasında kişinin ağrı duyma olasılığı yoktur. Çünkü bu uygulama anestezi ile gerçekleşir. Anestezi sonrası kişi yapılan hiçbir uygulamayı hissedemez. Lokal uygulanan anestezi ile anestezi yapılan bölge ile beyin arasında ileti sistemi belirli bir zaman dilimi için bloke olur. Bu sayede yapılan hiçbir işlem asla hissedilemez.

İmplant çene kemiği ile uyum sağlamayabilir !

İmplant titanyum alaşımlarından meydana gelir. Titanyum insan vücuduna en uyumlu elementtir. Zamanla bu yapının yüzey özelliklerinde yapılan çalışmalarla çene kemiği ile implant birbirinden ayrılmaz yapılar olurlar. Yapılan araştırmalar implantların başarısının oldukça büyük olduğunu göstermiştir. Doğru şekilde yapılan implanların (özel hastalar hariç), üst çenede ise 3-6 ay ve alt çenede 2-4 ay süreyle üzerine çiğneme işlemini yapacak bir protez yapılmadan bekletilmesi lazımdır. Protez yüklemesi uygulandıktan sonra ise implant birçok anlamda dişle aynı özelliğe sahip olur.

Çene kemiği yetersiz olan kişilere implant yapılmaz



Günümüzde gelişen teknoloji ve bilimdeki gelişmeler sayesinde, çene kemiğindeki erimelerin önüne geçilmiş olup, ek cerrahi işlemlerle bu durumları önlemek daha kolay hale gelmiştir.

İmplant Herkese Uygulanamaz !

İmplant sonrası kanama olmaz

Genel sağlık durumu iyi olan (sağlıklı) herkese implant uygulanabilir.Yeter ki kişinin çene kemiği uygun kalınlığa sahip olsun.Ancak sigara içenler, sigaradan en az 1 hafta uzak durulmalıdırlar. Bazen de hiç bekleme ihtiyacı olmadan da üzerine hemen diş yapılabilir, örneğin tüm dişlerinin çekimi gereken hastalarda aynı seansta implantlar ve geçici dişler yapılabilir.

İlk gün sızıntı tarzında kanama meydana gelebilir.Bu durum normaldir. Böyle bir kanamayı durdurmak için implant uygulanan bölgeye herhangi bir tampon (peçete,pamuk gibi...) yapacak malzemeler konulmamalıdır. Tampon sadece uygulama sonrası 1 saat ağızda kalıp sonra çıkarılmalıdır.Ayrıca sızıntı kanama değilde şiddetli kanama olursa mutlaka diş hekime başvurulması gerekir.

İmplantı olanların diş bakımı yapmaları gerekmez !

İmplant uygulandıktan sonra, ağız hijyeni ve bakımına daha çok dikkat edilmelidir. Çünkü yetersiz ağız ve diş bakımı nedeniyle oluşabilecek diş eti hastalıkları en çok implantı tehdit eder.

Sigara içenlere ve şeker hastalarına implant uygulanmaz !

Hayır.Hem şeker hastalarına hem de sigara içenlere implant uygulamaları yapılabilir. Sigara ve şeker hastaları kısmında da bu hastalara özgü doğru seçilecek implant seçeceği ve operasyon öncesi/sonrası doğru planlama ve alınması gereken önlemler önemlidir.



