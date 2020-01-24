İnfluenza geri geldi | Uzmanından önemli uyarılar

İnfluenza geri geldi!

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 Influenza A, yeniden etkisini göstermeye başladı. Son günlerde çevremizdeki pek çok insan yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri yaşıyor. Özellikle çocuklarda yatağa düşüren ve hastanede kalma nedenleri arasında ilk sıralara yükselen bu tablo, influenza A adı verilen bir virüsten kaynaklanıyor. İnfluenzaya karşı anne ve babaları uyaran İstanbul Rumeli Üniversitesinin Uygulama Hastanesi olan REYAP Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahime Koç, çocukları enfeksiyonel hastalıklardan korumanın yollarını anlatıyor.

İnfluenza hakkında bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahime Koç, influenzanın ateş, baş ağrısı, burun akıntısı, kırgınlık, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri ile başladığından bazen karın ağrısı, bulantı, kusma, ishalin de eşlik ettiğini söyledi. Çocuklarda bu bulgular var ise mutlaka doktorunuza başvurun diyen Koç ‘’ Çocukların büyük çoğunluğunda 3-7 günde tedavi ile düzelmesine rağmen kronik hastalıkları olmayan çocuklarda dahi ciddi seyirli olabilmekte hatta ölümlere neden olabilmektedir’’ ifadelerini kullandı.

En çok okul çağındaki çocuklar etkileniyor

İnfluenzanın insandan insana yakın temas, damlacık yolu ile bulaştığını söyleyen Koç "İnfuenza sıklıkla Ekim ayı ile Mayıs ayının sonuna kadar görülebilmektedir. Bu salgınlar sırasında en çok okul çağı çocuklar etkilenmektedir. Ortalama olarak sağlıklı çocukların %40-50 si bu virüsten etkilenmektedir. 24 aydan küçük çocukların ve 65 yaştan büyük yetişkinlerin hastaneye yatış oranları daha fazladır. Bu hastalıktan ani ölüm gibi sonuçlar doğurabilir, hem kronik hem de daha önce sağlıklı olan çocuklarda görülebilmektedir’’ dedi.

Kuluçka süresi 1- 4 gün arasında değişiyor

Kuluçka süresinin ortalama 1-4 gün arasında olduğunu söyleyen Koç teşhis etmek için ‘’Burun sürüntü örnekleri hastalık başlangıcından hemen sonra tercihen ilk 4 gün içinde alınmalıdır. Çünkü virüs çoğalması o günden sonra önemli derecede azalmaktadır. Teşhiste dikkatli klinik değerlendirme hayati önem arz eder. Çünkü test sonuçlarında yanlış pozitif ya da negatif değerler görülebilmektedir. İnfluenza da erken teşhis ve ilk 48 saat içinde tedavinin başlanması hayati önem arz eder’’ diye konuştu.







Aşı mutlaka yapılmalı

Virüsün çocukların hasta etmesini önlemek için en iyi yolun aşılatmak olduğunu belirten Uzman Dr. Rahime Koç ‘’Mevsimsel aşıya dahil edilmek üzere seçilen influenza virüs aşıları her yıl değişebilmektedir. Aşılar A ve B tipi influenza virüslerine karşı geliştirilmiştir. 6 ay ve daha büyük yaşlarda ki tüm bireyler her yıl aşılanmalıdır. 9 yaş ve üzeri yılda 1 kez aşılanmakta iken 6 ay – 8 yaş arasındaki çocuklar 2 kez aşılanmaktadır. Hastalığa karşı koruma 2. dozdan sonra 1-2 hafta içerisinde elde edilmektedir’’ şeklinde konuştu.

Korunmanın yolları

Elleri sık sık yıkamak.

Kapalı ortamlarda uzun süre kalmamak.

Ev ve iş yerlerini sık sık havalandırmak.

Hasta bireylerin kalabalık ortamlara girmemesi.

Hapşırık ve aksırıklarda ağzınızı mendille kapatmak.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Hakkında:

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen bir yüksek eğitim kurumu ve mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi 2019-2020 eğitim öğretim yılında 4 Fakültede 13 Bölüm, 1 Yüksekokul, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı 14 Program, Meslek Yüksekokuluna bağlı 11 Program, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı 2 bölümde eğitim vermektedir. 2020- 2021 eğitim öğretim yılında Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nin açılması planlanmaktadır.