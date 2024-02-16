İş hayatında sağlıklı beslenmenin 7 kuralı

Günümüz iş hayatı; masabaşında, bilgisayar karşısında geçirilen uzun çalışma saatlerini ve sık seyahat etmeyi gerektiriyor. Bu durum stresi de beraberinde getiriyor. Yaşam tarzı, obezite görülme sıklığının çalışanlar arasında her geçen gün artmasına neden olduğu gibi, kötü beslenme alışkanlıkları kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi çeşitli sağlık sorunlarına da yol açıyor. Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, iş hayatında sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlattı.

Doğru besin tüketmek stresi azaltır

Tüketilen yiyecekler vücut tarafından glikoza dönüştürülerek vücuda ve beyne güç sağlayan enerji yaratılır. Vücudun ve beynin glikozu azaldığında, odaklanmakta ve konsantre olmakta güçlük çekilir. Yapılan araştırmalar, sağlıklı beslenen çalışanların gün içerisinde enerjisinin arttığını ve daha verimli olduklarını ortaya koymaktadır. Sağlıklı besinler beyin fonksiyonlarını iyileştirerek iş zorluklarıyla baş etmeyi kolaylaştırır. Araştırmalara göre, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdüren kişilerin strese maruz kalma olasılıkları daha düşüktür. Bu da performanslarının artmasına neden olur.

Olumsuz beslenme alışkanlıklarınızın farkında olun

Ofis çalışanlarında obezite görülmesinin başlıca nedeni uzun süre hareketsiz masabaşında oturmaktır. Olumsuz beslenme alışkanlıkları olarak; toplu çalışma alanlarında aralarda abur-cubur besinler atıştırmak, öğle yemeğini masada fast-food tarzı yağlı ve kalorili besinlerden oluşan bir mönüyle yapmak, masada su yerine sürekli çay, kahve, meşrubat tarzı içecekler tüketmek, ofis içerisinde ara öğün bulundurmamak, toplantıların sık ve uzun saatler sürmesi sonucunda ara veya ana öğünleri atlamak olarak sıralanabilir.

İş hayatında bunlara dikkat ederek sağlıklı beslenebilirsiniz;

1- Sabah güne mutlaka kahvaltıyla başlayın.

2- İş stresini azaltmak için işyerinde gün içinde 5 dakikalık yürüyüşler yapın.

3- Öğle yemeği şirkette servis ediliyorsa karbonhidratlı, ağır gıdalar yerine hafif ve düşük kalorili yemekler tercih edin. Özellikle salata ve protein içeren bir besin sizi uzun süre tok tutacak, atıştırmaları engelleyecek ve öğleden sonra daha verimli çalışmanızı sağlayacaktır.

4- Meşrubat tarzı içecekleri tüketmek yerine masalarınıza bir sürahi su alın ve bol bol su tüketin.

5- Çay, kahve yerine bitki çaylarını tercih edin. Özellikle stresi azalttığı için rezene, bağışıklık sistemi içinse adaçayı ve ıhlamur tüketin.

6- Sık seyahat etmek zorunda olan kişiler kilolarını korumak ve sağlıklı beslenmek için az ve sık yemek zorundadır. Yağsız kraker ile ayran, kuru kayısı, ceviz veya badem, 1 meyve, 1 avuç leblebi, yarım simit ile peynir, yağsız tost ve ayran her yerde bulabilecek, pratik ve sağlıklı tercihlerdir. Bulunulan şehir veya ülke koşullarına göre her gün 5-6 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir.

7- Toplantılarda ikram edilen kurabiyelerden uzak durun. Bunlar yerine yağsız kraker, çeyrek simit, kuru kayısı, ceviz, peynirli kepekli sandviçler, çiğ sebzeler ve bitki çayları tercih edebilirsiniz.