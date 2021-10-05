İş Hayatının Psikolojik Getirileriyle Baş Etmek Mümkün

İş hayatı, işlevselliğimizin önemli bir yönünü vurguluyor ve kişilerin psikolojik etkileriyle ilerliyor. Sadece iş psikolojisi insanları etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda kişilerin ruhsal yapıları dandaki dinamikleri etkiliyor. Birçok insanın istemediği işlerde, istemediği kişilerle, istemediği pozisyonlarda çalışmak zorunda bırakıldığını hatırlataniş bulmanın zor olmasının da kişilerde stresi artırdığını söylüyor. İş hayatı stresinin yarattığı etkilerle beraber insanların daha da mutsuz olabildiğinin altını çizen Psk. Özmen, “Bu durum kişiyi istemediği gibi davranmaya itildiğinde yani benliğinden beslenemediğinde veya dilemediği gibi davrandığında başat duygularından biri olan “kaygı” devreye giriyor. Bunun yanı sıra rekabet, terfi süreçleri, mali problemler, kişinin dış faktörleri, işsizlik korkusu gibi durumlar da kişide ciddi endişeler yaratabiliyor. Kapasitemizin dışına çıkmak, mobbing, iş hayatındaki gruplaşmalar da ruhsal bir enerji kaybına yol açabiliyor” diyor.

DoktorTakvimi uzmanlarından Psk. Serhat Özmen, iş hayatının getirdiği psikolojik etkilerle başa çıkmak isteyenlere şu önerilerde bulunuyor: