İş yerinde enerjinizi artırmanın 7 yolu

Çoğumuz ofiste her gün uzun saatler harcıyoruz. Bu durum kişisel sağlığımıza yeterince özen gösteremememize, depresyon, aşırı kilo alımı, enerji ve çalışma isteğimizin azalmasına sebep olabiliyor. Fakat basit bazı yöntemlerle çalışmak için gerekli enerji ve isteği artırmak mümkün.

Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton, enerji seviyesini artırıp, dengeli bir vücut kompozisyonuna ulaşarak günümüzün daha iyi geçmesini sağlayacak yöntemleri bizler için sıraladı.

İş hayatında teknoloji odaklı çalışmamız uzun mesai saatleriyle birleştiğinde, genel sağlık durumumuz açısından olumsuz sonuçlar yaratabiliyor. Hepimiz yaşam kalitemizi iyileştirmenin yollarını aramalıyız. Çünkü kişisel zamanımız genellikle e-postalara cevap vererek ya da ekranın karşısında oturarak geçiyor. Uzun süre oturmamamız gerektiğini bilsek de buna mecbur kalıyoruz. Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton oturarak geçirdiğimiz süreyi daha konforlu bir hale getirmemizin ip uçlarını bizler için şöyle sıraladı:

Doğru oturma şeklinizi belirleyin

Belinizin tam desteklendiğinden emin olmak için sandalyenizi ayarlayın. Sandalyenin doğru ayarlanması belinize uygulanan baskının azalmasına yardımcı olur. Dizleriniz kalçanızdan hafif daha aşağıda durmalı ve ayaklarınız zemine düz basmalıdır. Eğer ayaklarınız yere tam değmiyorsa, bir ayak taburesi kullanarak ayaklarınızın uygun seviyede durmasını sağlayabilirsiniz. Klavyeyi kullanırken bileklerinizin ve kolunuzun dirseğe kadar olan kısmının zemine düz bir açı oluşturacak şekilde durması için sandalye yüksekliğini de ayarlamalısınız. Dirsekleriniz vücudunuza bitişik durmalı ve kolunuz dirsek ekleminde L-şeklini oluşturmalıdır. Bilgisayar ekran açısının düz bakabileceğiniz şekilde ayarlandığından ve boynunuzu eğmeye gerek kalmadığından emin olun.

Sık sık ayağa kalkın

Telefonunuzu saat başı çalacak şekilde kurun ve her saat en az beş dakikayı sandalyede oturmadan geçirin. Mutlaka ofisten çıkmanız gerekmez. Sadece ayakta durmak bile kaslarınızdaki gerginliğin azalmasına ve kan dolaşımının artmasına yardımcı olur.

Gerginliğinizi azaltacak müzikler dinleyin

Mola sırasında sevdiğiniz bir müziği dinlemek ruh halinize iyi gelecektir. Kendinizi mutlu ve rahat hissetmenizi sağlayan şarkılardan bir liste yapın ve gün içerisinde birkaç tanesini dinlemeye gayret edin. Gerginliği azaltmanın bir başka yolu da masada basit esneme hareketleri yapmaktır. Gün içerisinde gerilen kaslarınızı rahatlatmanızı sağlar.

Birkaç dakikanızı meditasyona ayırın



Meditasyon, işyerinde stres seviyesini azaltmak için iyi bir seçenektir. Günlük hayatın karmaşasından birkaç dakika uzaklaşıp dingin bir ruh haline geçerek zihninizi sakinleştirmek, işe daha iyi odaklanmanıza ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olabilir.

Yapılacak işlerinizi önem listesine göre sıralayın



Yapılacak işleri önem listesine göre sıralamaz ve kendinize açık hedefler belirlemezseniz, gün içerisinde stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öncelikli konuları belirlediğiniz bir liste yaparak sakin bir gün geçirebilir ve işleri zamanında yetiştirebilirsiniz. İş hayatında birçok insan en önemli işleri ertelerken, daha kolay ve daha önemsiz işlere zaman harcıyor. Oluşturacağınız açık ve kısa bir yapılacaklar listesi, çok daha verimli çalışmanıza yardımcı olacaktır.

İş arkadaşlarınızla sosyalleşmeye çalışın



Öğle yemeğinde veya kahve molasında iş arkadaşlarınızla vakit geçirmek, iş yükünün getirdiği stresten uzaklaşmanız için harika bir fırsat sunar. Tek başımıza olduğumuzda genellikle molayı kısa tutar, yapılması gerekenleri düşünerek endişelenir veya bazen hiç mola vermeyiz. İş arkadaşlarınızla işten bahsetmemeyi kural haline getirin. Bunun yerine birbirinizi daha iyi tanımaya ve birlikte keyifli vakit geçirmeye odaklanın. Düzenli ve iyi planlanmış molalar, işe geri döndüğünüzde daha istekli çalışmanıza yardımcı olur. Mümkün olması halinde, molalarda bazı aktivitelere yer vermeye gayret edin. Yürümek ya da merdiven çıkmak başlangıç için ideal olacaktır.

Herbalife Nutrition Ltd. hakkında

Herbalife Nutrition, “Daha sağlıklı ve mutlu bir dünya için” sloganını benimsemiş global bir beslenme şirketidir. 1980’den bu yana başta kilo yönetimi, takviye edici gıdalar, sporcu beslenmesi ürünleri ve cilt bakımı ürünleri ile insanların yaşamlarını değiştiren şirket, beslenme konusunda önemli bir görev üstlenmiştir.

Herbalife Nutrition, bağımsız distribütörleriyle birlikte tüm dünyada yetersiz beslenme ve obezite, yaşlanan nüfus, hızla artan kamu sağlığı maliyetleri ve her yaştan girişimcilerin sayısındaki artış gibi sorunlara çözümler sunmayı hedeflemektedir. Herbalife Nutrition, çoğunluğu kendi tesislerinde üretilen üstün kaliteli ve etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış ürünleriyle, bağımsız distribütörlerinin bire bir danışmanlığı eşliğinde, müşterilerini daha sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını benimsemeye teşvik eden bir yaklaşım benimser.

Herbalife Nutrition'ın ürünleri 90’ı aşkın ülkede, yalnızca bağımsız distribütörler aracılığıyla tüketiciye sunulmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları da gerçekleştiren Herbalife Nutrition, ihtiyacı olan çocuklara yeterli ve dengeli beslenme imkanı sunmak amacıyla Herbalife Nutrition Vakfını (HNF) ve vakıf bünyesindeki Casa Herbalife programlarını desteklemektedir.

Ayrıca, Herbalife Nutrition tüm dünyada 190'dan fazla seçkin sporcu, takım ve etkinliğin sponsorluğunu da gururla üstlenmektedir. Herbalife Nutrition, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorudur. Herbalife Nutrition'ın dünya çapında yaklaşık 8 bin 300 çalışanı olup, hisseleri New York Borsası'nda (NYSE: HLF) işlem görmektedir. Şirket 2018 yılında 4,9 milyar dolarlık net satış gerçekleştirmiştir.

Herbalife International’a bağlı bir şirket olarak Türkiye’deki faaliyetlerine Mart 1998’de başlayan Herbalife International Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., firmanın ürünlerinin Türkiye’ye ithalatını yapmaktadır.

Herbalife Nutrition Türkiye, merkezi İngiltere Londra’da bulunan Uluslararası Beslenme Destek Ürünleri Dernekleri Birliği (IADSA) ’nın üyesidir. Türkiye’de ise Doğrudan Satış Derneği (DSD) ve Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD)’nin üyesidir.