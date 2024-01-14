Isırgan otunun faydalarını Canan Karatay hoca anlattı



Önerdiği doğal besinlerle her zaman adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer adeta doğal bir sihir yaratan besini paylaştı. İşte o mucizevi bitki...

Prof. Dr. Canan Karatay yurttaşlara önerdiği faydalı bilgiler ve önerdiği sağlıklı besinlerle her zaman merak konusu oldu. Karatay son olarak adeta doğanın sihir yaratan mucizevi besinini önerdi. İşte o kandaki zehiri bile temizleyen mucizevi bitki...

ISIRGAN OTU NEDİR?

Isırgan otu, bilimsel adıyla "Urtica dioica" olarak bilinen bir bitkidir. Isırgan otu, tüyleri dikenli ve sert yapraklarıyla tanınır ve sıklıkla çalı gibi büyür. Doğada genellikle yol kenarları, ormanlar ve bahçelerde rastlanabilir. Isırgan otu tüketilirken, yaprakları veya kökleri kullanılır ve sağlık açısından birçok faydası vardır.



ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI NELER?

Vitamin ve Mineral Deposu: Isırgan otu, A, C, K ve B grubu vitaminleri ile demir, magnezyum, kalsiyum ve demir gibi mineraller bakımından zengindir.

İltihap Karşıtı Etki: Isırgan otu, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmada yardımcı olabilir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: İçeriğinde bulunan C vitamini ve diğer antioksidanlar bağışıklık sistemini destekler.

Kan Basıncını Düşürür: Potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düşürebilir.

Saç ve Cilt Sağlığı: Isırgan otu, saç ve cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.



ISIRGAN OTU ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

Yapılışı:

2 su bardağı taze ısırgan otu yaprağı (dikenlerini temizleyin ve yıkayın)1 büyük soğan (soğanı doğrayın)2 yemek kaşığı sıvı yağ2 yemek kaşığı un4 su bardağı sebze suyu veya tavuk suyuTuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Isırgan otlarını iyice yıkayın ve dikenlerini temizleyin.

Bir tencerede sıvı yağı ısıtın ve doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Unu ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Sebze suyunu veya tavuk suyunu yavaşça ekleyin, sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın.

Isırgan otlarını ekleyin ve çorbanın kaynamasını bekleyin.

Kaynadıktan sonra ısıyı kısın ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca pişirin.

Çorbayı tuz ve karabiberle tatlandırın, isteğe bağlı olarak limon suyu ekleyebilirsiniz.

ISIRGAN OTU ÇORBASI FAYDALARI

Demir ve Mineraller Kaynağı: Isırgan otu, özellikle demir, magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi önemli mineraller bakımından zengindir. Bu mineraller vücut fonksiyonları için gereklidir ve sağlıklı bir kemik yapısı, kan basıncı düzenlemesi ve sinir sistemi fonksiyonları için önemlidir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Isırgan otu, içerdiği C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Bu, enfeksiyonlara karşı direncin artmasına ve hastalıklara karşı daha iyi koruma sağlamaya yardımcı olabilir.

İltihap Karşıtı Etki: Isırgan otu, vücutta iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, romatizma gibi iltihaplı hastalıkların semptomlarını hafifletebilir.

Saç ve Cilt Sağlığı: İçerdiği mineraller ve antioksidanlar, saç ve cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Özellikle saç dökülmesini azaltmaya ve cilt problemlerini hafifletmeye katkı sağlayabilir.

Detoks Etkisi: Isırgan otu, vücuttan toksinleri temizlemeye yardımcı olabilir. Bu, sindirim sisteminin sağlığını desteklemeye ve sindirim sorunlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Kolesterolü Düşürebilir: Bazı araştırmalar, ısırgan otu tüketiminin kolesterol seviyelerini düşürebileceğini göstermektedir. Bu da kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

Kan Şekeri Kontrolü: Isırgan otunun kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir, bu da diyabet yönetimine katkı sağlayabilir.

