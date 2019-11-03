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Ispanak zehirlenmesi, 25 kişi hastanelik oldu

İstanbul Esenyurt'ta bir marketten alınan ıspanaklar yüzünden en az 25 kişinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Ispanak zehirlenmesi, 25 kişi hastanelik oldu

İstanbul Esenyurt'ta bir marketten alınan ıspanaklar yüzünden en az 25 kişinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

03 Kasım 2019 Pazar 23:45
Ispanak zehirlenmesi, 25 kişi hastanelik oldu

Ispanak zehirlenmesi, 25 kişi hastanelik oldu



Sebze üretiminde kullanılan kimyasallar, denetimden uzak olunca vatandaşın sağlığı riske girdi. İstanbul Esenyurt'ta marketten aldıkları ıspanağı yedikten sonra zehirlendiği iddia edilen 1'i çocuk 25 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Bölgede son üç günde aynı şikayetle sağlık kurumlarına başvuranların sayısı ise 44'ü buldu. Tedavileri yapılan 24 kişi taburcu edilirken, 1 çocuğun tedavisi özel bir hastanede devam ediyor. Ispanakların satıldığı marketten alınan numuneler inceleme altına alındı. Olayın duyulmasının ardından vatandaşlar arasında ıspanak paniği başladı. Yetkililer konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 

ZEHİRLENME NEDENİ ISPANAK

Edinilen ilk bilgilere göre, Esenyurt'ta dün 1'i çocuk 25 kişi yemek sonrası rahatsızlanarak çevre hastanelere götürüldü. Ambulanslar ve yakınları tarafından hastanelere getirilen kişilere acil servislerde ilk müdahaleler yapıldı. Hastanelerdeki kişiler ıspanak yemeği yedikten sonra rahatsızlandıkları söylediler. Yapılan tetkiklerde kişilerin yemekten zehirlendikleri belirlendi. 

4 kişi Esenyurt Devlet Hastanesi'ne, biri çocuk 5 kişi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 15 kişi de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 24 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 9 yaşındaki erkek çocuk ise ailenin isteği üzerine özel bir hastaneye sevk edildi. 


Zehirlenme olayının tazeliğini uzun süre koruması için çeşitli kimyasal işlemler gören ıspanaktan olduğu ileri sürüldü. Zehirlenme olayıyla ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri zehirlenen vatandaşların satın aldıkları ıspanakların bulunduğu marketi tespit etmek için çalışma başlattıkları öğrenildi.

Son Güncelleme: 04.11.2019 01:32
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