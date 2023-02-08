İzmir Varis Tedavisi

Varis, derinin altında yer alan genişlemiş, kıvrımlı damarlardır. Varis sorunları, en çok bacaklarda görülür. Bu bölgede ayak parmaklarından gelen kan, damarlar yoluyla kalbe kadar geri akabilmelidir. Kanın aşağı doğru akmasını önlemek için bu damarlarda kapakçıklar bulunur. Varis problemlerinin çoğu, cilde oldukça yakın olan yüzeysel damarda meydana gelir. Çeşitli sebeplerden dolayı yüzeysel damardaki kapakçıklar düzgün çalışmaz. Bunun nedeni, kapakçıklar üzerinde çok fazla basınç olması, kan damarının genişlemesi veya kapakçıkların zayıf olması olabilir. Kapakçıklar bozulursa damarlardaki basınç artar. Basınç ne kadar yüksek olursa kan damarı o kadar genişler ve varis oluşur.

İzmir varis tedavisi için ilk çözüm, muhtemelen varis çorapları olacaktır. Örneğin bir tromboz sonucu derin damar sistemi artık düzgün çalışmadığında bile cerrahi olarak müdahale etmek genellikle mümkün değildir. Bu durumda tedavi olarak doktor, yine destek çorapları önerecektir. Bununla beraber köpüklü skleroterapi ve radyofrekans gibi çok etkili ameliyatsız varis tedavisi türleri de vardır. Varis ameliyatı ise muhtemelen en son çözüm olacaktır.

Varis Nedir?

Varis, kıvrımlı ve çıplak gözle görülebilen damarların duvarlarındaki değişikliklerle ilişkili karakterize olan bir hastalıktır. Bu bozukluktan en çok etkilenen damarlar, alt ekstremite damarlarıdır.

Varis, sadece vücudun şeklini bozmakla kalmaz, aynı zamanda oldukça ağrılı da olabilir. Kan akışının yönünü belirleyen kapakçıkların artık düzgün çalışmaması nedeniyle varisler oluşur. Bu sorun, kanın bacağa geri akmasına neden olur.

Kalıtsal yatkınlığın yanı sıra sürekli ayakta durmak, hamilelik ya da bacakta tromboz gibi faktörler varis nedenleri olabilir. Hem estetik hem de fiziksel şikayetler varis tedavisi için bir sebeptir.

Varisten Korunma Yolları Nelerdir?

Varisten korunma yolları, varisin ortaya çıkmasını engeller veya halihazırdaki varisin neden olacağı rahatsızlıkları geçici olarak ortadan kaldırabilir. Genel olarak varisten korunma yöntemleri şunlardır:

Egzersiz : Vari si önlemenin en iyi yolu , her zaman egzersiz yapmaktır . Damarların doğru şekilde genişlemesi ve tüm kan sisteminin genel olarak iyileştirilmesi için düzenli egzersiz şarttır.

Ayakları yukarıda tut mak : Varis li damarlar , artık kanı kalbe geri itme gücüne sahip olmayan zayıflamış damarlardır. Bacak taki damarlar , kalpten en uzak ve en aşağıda oldukları için soruna en çok maruz kalan damarlardır. Bunun için gün içerisinde düzenli aralıklarla ayaklar, yukarı doğru kaldırılmalıdır.

Varis çorapları : Bu özel çoraplar , varisi engellemenin en etkili yoludur. B u çoraplar, kanın cilde en yakın kılcal damarlarda durma eğilimine karşı koyar. Bunun yerine kan , en büyük ve en derin damarlara itilir ve burada kalbe daha kolay pompalanır. Ancak bu çoraplar, mutlaka doktor önerisiyle alınmalıdır.

Yüksek topuklu ayakkabılar giyilmemeli ve bol elbiseler tercih edilmelidir : Yüksek topuklu ayakkabı , varisin ortaya çıkmasını sağlar. Bundan dolayı düz tabanlı rahat ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca turnike görevi görerek damarlarda kanın durmasına neden olabileceğinden çok sıkı giysilerden de kaçının.

Kiloya dikkat edilmelidir : Aşırı kilo, bacaklara daha fazla baskı uygulayarak varise neden olur. Bundan dolayı k ilonuzu kontrol altında tut malısınız.

Sigara bırakılmalıdır : Sigara içmek ile varisli damarların insidansı arasında bir ilişki vardır. Sigara , varisli damarlardan muzdarip insanlar için bir risk faktörü dür .

Doğru beslenme : Meyve ve sebzelere veya daha doğrusu antioksidan ürünlere çok yer veren bir diyet kesinlikle kiloyu formda tutmaya da yardımcı olur. Bununla birlikte varis probleminden muzdarip olan hastaların, alkol ve kızarmış yiyeceklerden kaçınılma sı gerekir .

Ağrı kesicilerle sorun saklanmamalıdır : Varis in neden olduğu rahatsızlı klar ve gerginli klerin çoğu ağrı kesici ilaçlarla maskelenebilir. Ancak bu yanlıştır. Sadece ağrıyı ortadan kaldırarak varis ile baş edemezsiniz. Listedeki tüm ipuçlarını izlediyseniz ve hiçbir şey işe yaramadıysa mutlaka tıbbi yardım alın.

Varis Tedavisi Nasıl Yapılır?

Varisli damarların ne dereceye ulaştığını ve onları tutmanın ne gibi riskler içerdiğini belirlemek için bir doktor şarttır. Doktor, hastalığı teşhis ettikten sonra tedavi aşamasına geçecektir.

İzmir varis tedavisi için ameliyatlı veya ameliyatsız birçok tedavi yöntemi vardır. Ameliyatsız varis tedavisi İzmir ilinde oldukça tercih edilen bir yöntemdir. Bu tedavinin arasında radyofrekans ve damar içi lazer gibi etkili yöntemler vardır. Bu yöntemler, duruma göre anestezi altında yapılır ve tedavilerin başarı oranı oldukça yüksektir. Lazer ve radyofrekans tedavileri, varisli damarı kapatmak için ısı enerjisi üretir. Isı, çöken damarların duvarlarına zarar verir. Böylece ağrılı ve çirkin semptomlar ortadan kalkar. Tedavi tamamlandıktan sonra kan, derin damarlardan tekrar yönlendirilir.

Varis ameliyatı İzmir bu sorunu kalıcı olarak ortadan kaldıran etkili bir yöntemdir. Genel anestezi altında ameliyathane ortamında yapılır. Bu prosedürü birçok kişi, ameliyattan sonra sosyal hayata dönüşün uzun sürmesinden dolayı tercih etmiyor.