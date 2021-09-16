İzmir’de Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Doktoru Tercihi Nasıl Yapılmalı?

İzmirli insanının sosyo-ekonomik düzeyi ne olursa olsun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı seçerken oldukça detaylı araştıran, tabiri caizse ince eleyen sık dokuyan bir yapısı vardır. Seçilecek olan uzmanın sadece uzmanlığına, şikayetlerine uygun olarak çözümler bulup bulmadığına değil, tüm bu hizmetleri sunarken samimi ve içten bir davranış içinde olup olmadığına da önem verir. Çok da haksız değillerdir. Özellikle hamilelik dönemi ve doğum zamanı gibi kadınların en hassas olduğu bir dönemde çevresindeki tüm kişilerin davranışlarına dikkat ederken süreci yöneten doktorun umarsız veya özensiz en ufak hareketi kişide büyük moral bozukluğuna sebep olur. Eksik veya kötü davranış, İzmir’de kadın doğum uzmanlarından yardım alan kadınlarımızın jinekolog ve kadın doğum uzmanı tercihlerini belirleyecek kadar önemli bir nokta olur.

Bu yönden İzmir sorgulayan ve soran insan karakteri yapısı ile her İzmir’de hizmet veren kadın uzmanı doktorunun kolay bir şekilde başarılı olarak kabul gördüğü bir şehir değildir. Fakat diğer yönden de İzmir insanı, sağlık söz konusu olduğunda sevdiği, inandığı ve inancına karşılık bulduğu bir doktoru da hangi semt veya ilçede olursa olsun takip edecek kadar da tutkulu ve bağlı bir karaktere sahiptir. İzmir’de kadın doğum uzmanı alanında hizmet veren kliniklerin birçoğunun Avrupa ülkelerindeki pek çok klinikten çok daha yüksek standartlarda hizmet vermesi de bu bakış açılarının rolü büyüktür.

Dr. Nurettin Ersöz İnce öncülüğünde kurulan Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Kliniği de her geçen gün bu yüksek beklentileri çok daha yüksek standartlar ile karşıladığı için İzmir’in en çok tercih edilen kadın hastalıkları ve kadın doğum kliniklerinden biri olmuştur. İzmir’de hizmet veren kadın hastalıkları ve kadın doğum uzmanı Dr. Nurettin Ersöz İnce ve deneyimli kadrosu, İzmir insanına gebelik ve doğum, tüp bebek tedavisi, jinekoloji, laparoskopi, vajinismus, genital estetik ve kürtaj alanlarında hizmet vermektedir.

İzmir’de En Başarılı Kadın Doğum Uzmanı Nasıl Seçilir?

Sağlıklı bir yaşam ve yaş aldıkça başta rahim kanseri gibi sıklıkla karşımıza çıkan olası riskleri en aza indirmek için kadınların düzenli olarak kadın doğum uzmanı ile görüşmeleri ve muayenelerini yaptırmaları gerekir. Kadınlar genel olarak çocuk düşündükleri zaman veya hamilelik dönemindeki kontroller için bir kadın doğum uzmanı ile görüşmektedir. Ancak bir hamilelik söz konusu olmasa bile kadınların periyodik kontroller ile düzenli olarak muayene olması en doğru alışkanlıklardan biri olmalıdır. Kliniğimiz kadın hastalıkları ve kadın doğum alanında tüm merak ettiklerinizi cevaplayabilecek şekilde hizmet vermektedir. Fakat bir kliniğin başarısı hastalarına olan yaklaşımının başarısı kadardır. İzmirli kadınlarımız özellikle cinsellik, hamilelik ve gebelik gibi çok hassas oldukları tıp konularında karşılarındaki uzman doktorun etkili tıp bilgisi dışında sorunlara doğru bir yaklaşım tarzına sahip olmasını, bahsi geçen konuların açık ve tutarlı şekilde anlatılmasını bekler. Bir doktordan karşındaki kişiye bir müşteri gözü ile değil sorununa çare arayan bir danışan gözüyle bakmasını bekler ve talep ederler. Kliniğimizi İzmir’deki kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinden ayıran en temel özelliklerden biride bu davranış ve prensiplerimizdir.

Sadece uzmanlık, yaklaşım tarzı da bir kliniği en iyi yapmak için yetmez. Güveneceğiniz bir jinekolog, kadın doğum doktoru ne derece tecrübeli ve bilgili olursa olsun teşhis aşamasında kullandığı tıbbi ekipmanlar koyduğu doğru teşhis ile yanlış teşhis arasındaki asıl farkı oluşturabilir. Kliniğimiz bu yönden en gelişmiş teşhis cihazlarını kullanma konusunda istekli ve farklıdır. Bu da İzmir kadın doğum uzmanı tercihinizi etkileyecek önemli bir diğer unsur olmalıdır. Aynı tedavi metotları gibi teşhis ekipmanlarının da gelişmesini takip etmek başarılı kadın hastalıkları ve kadın doğum uzmanının disiplini arasında olmalıdır.

Kliniğimiz en gelişmiş ultrason cihazı olarak kullanılan 4 Boyutlu ultrason ya da bir diğer adıyla 4d sonografi cihazına sahiptir. Bu cihaz sayesinde en, uzunluk ve derinlik boyutlarını bir arada içeren 3 boyutlu (uzaysal) görünümün eş zamanlı bir şekilde (real time), bir monitör aracılığıyla görüntülenmesine imkan sağlanır. Son derece gelişmiş bir üründür.

Geçmişte üç boyutlu ultrason cihazları kullanılarak gerçekleştirilen teşhislerde annenin rahmindeki bebeğe ait hareketler gecikmeli bir şekilde görüntülenirken 4 boyutlu ultrasonografinin kullanımı ile beraber, anne rahmindeki bebeklerin kaşlarını çatması, esnemesi, parmak emmesi, gülmesi ve benzeri diğer hareketlerini anlık ve hızlı bir şekilde izlemek mümkün olmaktadır.

Bunun yanında bir klinik kadın hastalıkları ve kadın doğum süreçleri yanında farklı kadınsal sorunlara da çözümler getirebilmelidir. Kliniğimiz genel kadın sağlık alanları yanında Labioplasti İzmir (İç Dudak Estetiği), Vajinoplasti (Vajen Daraltma Ameliyatı), Kızlık Zarı Dikimi gibi alanlarında olduğu genital estetik alanlarında hizmet vermektedir. Hem gebelik, hem kadın hastalıkları, kadın sağlığı ve genital estetik ile ilgili her alanda en modern cihazlar ve tavizsiz %100 hijyen standartlarına bağlı olan klinik bir ortamda gereken muayene ve tedavi kadın doğum uzmanı Dr. Nurettin Ersöz İnce gözetiminde sunulmaktadır.

En Başarılı İzmir Kadın Doğum Doktorlarının Özellikleri

Gebelik bir kadının hem beden sağlığı hem ruh sağlığı olarak en güzel şekilde geçirmesi gereken dönemidir. Bebeğinizi kucağınıza alma hayalini kurarken bu hayallerinizin gerçeğe dönmesi için yanınızda güvenebileceğiniz bir hekimin olması şarttır. Kliniğimiz hamilelik öncesinde, hamilelik döneminde ve hamilelik sonrasında kadın doğum doktoru beklentinizi en yüksek seviyede karşılayacak, samimi, içten ve güvenilir desteği sunmaktadır. İnternet üzerinde yapacağınız kısa bir İzmir kadın doğum uzmanı araması yaptığınızda kliniğimizin aldığı onlarca olumlu yorum ve tavsiye mesajlarını görebilirsiniz.

Uzman kadın doğum doktoru sadece anne adayları için değil aynı zamanda bebek beklemeyen kadınlar için de ihtiyaçlarına uygun olarak muayene ve tedavi seçenekleri sunar. Uzmanlık ve yüksek başarı için kadın doğum doktoru kadın hastalıkları ile ilgili olarak da kesintisiz çalışmalarını sürdürmelidir. Eğitim asla Tıp Fakültesinde biten bir durum değildir. Kadın hastalıklarıyla ilgili olarak da her sene birçok tedavi türü daha literatüre eklenmekte ve binlerce farklı metot geliştirilmektedir. Gerçek uzmanlık bu gelişmeleri takip etmek ile mümkündür. İzmir’de kadın doğum uzmanı doktoru seçiminde bu nokta çok işinize yarayacaktır. Modern yöntemlerden haberdar olan ve uygulayan doktor ve klinikler tercihinizi olumlu yönde etkilemelidir.

Hamile olan kişilerin ve bebeklerin sağlığı için de uzman kadın doğum doktoru oldukça önemlidir. Hamilelik söz konusu olduğunda artık iki kişiyi muayene etmekteyiz. Hem anne hem bebek gelişimi hakkında tecrübeli bir hekim size kendinizi güvende hissettirir. Ancak deneyimli bir hekim kadar burada anne adayına da çok iş düşer. Yapılması gerekli muayenelerin zamanlamalarını kaçırmamak, özen göstermek ve aksatılmadan gitmek ile beraber ve deneyimine güvendiğiniz uzman kadın doktoru sayesinde olası çıkabilecek tüm problemler çok daha rahat aşılacaktır. Herhangi bir şikayet olmaması durumunda dahi muayenelerin düzenli olarak yapılması oluşabilecek hastalıkların önlenmesi ve zamanında tedbir alınması için şarttır.

Tüp Bebek Tedavisi

Tüp bebek tedavisi en kısa özetle kadın yumurtalıklarından alınan yumurtaların laboratuvar da uygum ortam koşullarında sperm ile döllendirme işlemidir. Sonrasında döllenen yumurtanın ise tekrar yumurtalıkların içine yerleştirilmesi ile tüp bebek tedavisi başlatılmış olur.

Maalesef her sene yaşam koşulları, beslenme koşulları veya başka türlü sorunlardan dolayı kısırlık tedavisi gören hasta sayısı bir önceki seneye göre artmaktadır. Bunu en iyi internet üzerinde yapılan İzmir tüp bebek, İzmir tüp bebek merkezleri aramalarının sayılarını bir önceki seneye göre artması ile sizde görebilirsiniz. Bebek isteyen ancak doğal yöntemlerle hamile kalamayan kişilerin tedavilerin genel olarak isimlendirilmesine tüp bebek tedavisi demekteyiz. Yapay döllenme veya dışarıda döllenme olarak da adlandırılan tüp bebek tedavisi, uzun zamandan beri kullanılmakta olan yardımcı bir üreme tekniği olarak bilinmektedir. Eski dönemlerde çok sık bilinmese bile günümüzde tüp bebek tedavisi sayesinde çocuk sahibi olan birçok çift bulunmaktadır. Hamile kalmak isteyen ve çocuk sahibi olmak isteyen çiftler doğal teknikler ile hamile kalamadıkları zaman tüp bebek uygulaması yapılmaktadır.

Fakat genel bilginin aksine her yapay döllenme tedavisi tüp bebek tedavisi içinde yer alsa da kısırlık durumun ciddiyetine göre çok farklı metotlar da uygulanmaktadır. Halk arasında tüm tedavilere tüp bebek tedavisi ismi kullanılıyor olsa da çok çeşitli metotlar uygulanmakta ve çok hızlı bir şekilde aralarına yenileri eklenmektedir. Bu sebeple yakın zamanda tüp bebek tedavisinden sonuç almamış bile olsanız bebek beklentiniz konusunda umutsuzluğa düşmemeniz gerekir.

Kliniğimiz dünyanın farklı köşelerinde geliştirilen, onay almış ve literatüre giren tüm tüp bebek tedavilerini yakından takip etmektedir. İmkanlarını bu yeni tedavi metotlarını kullanmak için geliştirmektedir. Bu sebeple İzmir’de tüp bebek tedavisi konusunda uzman bir tüp bebek doktoru aramalarınızda Dr. Nurettin Ersöz İnce sorunlarınıza cevap olacak pek çok yeni bilgi ile sizlerin karşısına çıkacaktır.

Kürtaj Uygulamaları İzmir’de Nasıl Yapılıyor?

Kliniğimizin uygulamaları arasında kürtaj işlemi de bulunmaktadır. İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için kürtaj daha doğru ifadesi ile küretaj, kazıma anlamına gelmektedir. İstenmeyen gebelikler her zaman şahsın iteğine bağlı olmayabilir. Normal seyrinde devam etmeyen bir gebeliğin sonlandırılması gerekebilir. Elbette bunun nedenlerin dışında farklı sebeplerden dolayı da istenmeyen gebelikleri sonlandırmak için anne adaylarının yasal olarak kürtaj yaptırma hakkı bulunmaktadır.

Kanunen kürtaj İzmir de 10 haftaya kadar olan gebeliklerin sonlandırılması için yapılabilmektedir. Eğer kürtaj işlemini yaptırmak isteyen kişi evli ise eşinin onayının alınması gerekmektedir. Bekar olduğu durumlarda ise on sekiz yaşından büyük olması beklenmektedir.

İzmir kürtaj konusunda farklı toplumsal endişelerden dolayı çok sağlıksız yöntemlere yönelebilmektedir. Kürtaj asla kişinin kendi başına yapacağı bir işlem değildir. Kulaktan dolma bilgiler veya bilinçsiz ilaç kullanımı hayati tehlikeye sebep olur. Bunun yanında kürtaj sonuçta cerrahi bir operasyondur. Ve en yüksek hijyen seviyesinde klinik bir ortamda yapılmalıdır. İşlem uzun sürmese, hastalarımızı aynı gün taburcu etsek dahi her operasyona maksimum özeni göstermekteyiz. Bunun yanında İzmir kürtaj merkezleri içinde kliniğimiz hasta gizliliğine de aynı operasyona gösterdiği özen kadar özen gösterir. Kimliğiniz bizim işin sırdır.

Kürtaj işlemi hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse tıbbi olarak en sık tercih edilen yöntem vakumlu kürtaj yöntemidir. Yöntemler içinde en modern ve güvenli yöntem olarak kabul edilir. Gebeliği sonlandırmak için yapılan rahim içini kazıma işlemi vakum yöntemi ile yapılır. Son zamanlarda gebelik sonlandırma yöntemi olarak İzmir kürtaj klinikleri en çok bu yöntemi benimsemiştir.

Hangi nedenden olursa olsun kürtaj zor bir tercihtir. Bu sebeple İzmir kürtaj merkezleri ve klinikleri arasında seçim yapacaksanız mutlaka size güven veren, sahasında uzman bir kadın doğum ve hastalıkları doktoru, güvenilir bir ekip tercih etmeli ve modern hijyen bir klinik ortamda kürtaj işlemi yaptırmalısınız.

Genital Tedavi Hizmetleri

İzmir’deki kliniğimizde gebelik, kadın hastalıkları, kadın doğum, tüp bebek tedavileri ile beraber hem genital tedavi hem de genital estetik hizmetleri sunulmaktadır. İzmir genital estetik konusunda günden güne daha rahat ve talep eden bir toplum yapısına kavuşmuştur. Genital estetik sadece kişisel bir beklenti değil eşler arasında ilişkiyi daha iyi hale getiren bir sağlık beklentisidir. Bu sebeple İzmir Genital Estetik konusunda uzman doktor arayışında büyük beklentilere sahip bir şehir haline gelmiştir. Genital estetik konusunda şu başlıklarda hizmet vermekteyiz.

G Noktası Büyütme – Orgazm Aşısı Labioplasti İzmir (İç Dudak Estetiği) Vajinoplasti İzmir (Vajen Daraltma Ameliyatı)

Kadın hastalıkları ve kadın doğum uzmanına başvurma konusu ihmal edilecek bir sağlık davranışı değildir. Özellikle ağrılı adet ve adet düzensizlikleri yaşıyorsanız en kısa zamanda bir kadın doğum uzmanı ile görüşme ayarlamanız en doğru davranış olacaktır. Bunun yanında normal bir durum kabul edilip süregelen ihmallerde vardır. Ancak böyle durumlar kader değildir. İdrar kaçırma sorunu, vajinismus problemi gibi kadınlarımızın yaşadığı sorunlar basit müdahale ve uygun tedaviler ile hayatınızın bir parçası olmaktan çıkacaktır.

İzmir kadın hastalıkları ve kadın doğum uzmanı sayısı olarak şanslı bir şehirdir. Ancak sayı olarak yeterli olmak deneyim ve yetenek olarak da eşitliği sağlamaz. Dr. Nurettin Ersöz İnce uzun yıllardır İzmir’de faaliyet gösteren, hastaları tarafından güven duyulan bir isimdir. Çeşitli doktor yorum sitelerinden görebileceğiniz gibi yüzlerce iyi yorum ve iyi deneyim ile sahasında önde gelen bir isim olmuştur. Sizde İzmir’de kadın hastalıkları, kadın doğum uzmanı veya yetkin bir İzmir’de hizmet veren tüp bebek doktoru arıyorsanız, bize ulaştığınız takdirde arayışınızı sonlandıracağımıza inanıyoruz. Sağlıklı günler dileriz.