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Jet sosyetenin Zumbacı'sı Beto Perez İstanbul'a geliyor

Ünlü şarkıcı Shakira ve Ricky Martin ile tüm dünyada kısa sürede popüler hale gelen Zumba dansının mucidi ve Zumba'nın kurucusu Beto Perez 27 Eylül'de İstanbul'a geliyor.

Jet sosyetenin Zumbacı'sı Beto Perez İstanbul'a geliyor

Ünlü şarkıcı Shakira ve Ricky Martin ile tüm dünyada kısa sürede popüler hale gelen Zumba dansının mucidi ve Zumba'nın kurucusu Beto Perez 27 Eylül'de İstanbul'a geliyor.

24 Eylül 2019 Salı 22:58
Jet sosyetenin Zumbacı'sı Beto Perez İstanbul'a geliyor

Jet sosyetenin Zumbacı'sı Beto Perez İstanbul'a geliyor


Form tutmak, sağlıklı yaşam ve obezite ile mücadele için tüm dünyada hızla yaygınlaşan Zumba, çok sayıda ünlünün günlük yaşamının bir parçası haline geldi. Ünlü dans stili ile form tutmaya çalışan iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, Zumba'nın mucidi Beto Perez ile İstanbul'da buluşacak. 3 gün boyunca INT'L Sports & Wellness Show etkinliklerine katılacak olan Beto Perez, sosyetenin ünlü isimlerine son Zumba figürlerini öğretecek. İstanbul'daki gösterilerde Didem Zeybek ve Ecem Özcan da izleyicilerle birlikte performans sergileyecek.

Int'l Sports & Wellness Show Organizasyon Genel Koordinatörü Ayçe Karadağ 27 Eylül'de İstanbul'a gelecek olan iş insanı ve Zumba'nın yaratıcısı Beto Perez'in üç günlük eğitim ve gösterisi için çok sayıda ünlü isim şimdiden INT'L Sports & Wellness Show'a katılacağını duyurdu. Karadağ, açıklamasında etkinlik süresince Les Mills, Kangoo Jumps, Aikido, Cross Fit, Spinning, Hip Hop Dance, Capoeira, Pole Dance, Kaykay, Bisiklet, Aqua Fitness, Pilates, Yoga, Meditasyon gibi onlarca spor temalı gösterilerinin yapılacağını belirterek INT'L Sports & Wellness Show için dünyanın pek çok ülkesinden Türkiye'ye ziyaretçi geleceğini söyledi.

Zumba nedir? Latin Amerikan müziği eşliğinde ritmik hareketlerle yapılan egzersizlerin bir bütünüdür. Beto Perez tarafından son 25 yılda sürekli zenginleştirilen figürler, ünlü Latin şarkıcı Shakira'nın kullanmasıyla daha da popüler hale geldi. Amerika, Avustralya, Avrupa ve Asya ülkelerinde milyonlarca insanın form tutmak için hemen hemen her yerde kolayca yapabildiği figürler zinde, formda kalmayı sağlıyor. Latin dövüş sanatından esinlenen figürlerin ritmik hale getirilmesine öncülük eden Beto Perez'in Zumba dansı, sosyal medyada yıllardır izlenme sayısı en yüksek videolar arasında yer alıyor.

Beto Perez kimdir?:

Alberto "Beto" Pérez, Kolombiyalı iş insanı ve dansçı. Kendi geliştirdiği ritmik hareketleri ve koreografi ile Zumba dansı ile form tutma yönteminin mucidi. 1990'larda, Latin müzik eşliğinde dans ve aerobik egzersiz öğelerini içeren, özellikle Latin dövüş sanatlarının hareketleri, ağız kavgası (Yüksek sesle diyalog - monolog), akciğerleri ve diğer aerobik teknikleri içeren egzersiz fitness programı Zumba'yı yarattı. 

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