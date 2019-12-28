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Jinekomasti Nedir?

Jinekomasti, hormonal olarak bozukluk meydana getiren ilaçlar, erkeklerde kadın tipi meme büyüme durumunun oluşmasına neden oluyor. Peki nasıl tedavi edilir?

28 Aralık 2019 Cumartesi 03:27
Jinekomasti Nedir?

Jinekomasti Nedir?

Erkeklerde meydana gelen hormal bozukluklar oldukça farklı durumların ortaya çıkmasına neden oluyor. Son zamanlarda bazı erkeklerde kadın tipi meme büyüme durumu ortaya çıkıyor. Bu durum daha çok kullanılan bazı ilaçların yan etkisi ile ortaya çıkabilmektedir. Hormonal olarak bozukluk meydana getiren ilaçlar, erkeklerde kadın tipi meme büyüme durumunun oluşmasına neden oluyor. Bununla beraber kilo problemi bulunan kişilerde de jinekomasti denilen bu sağlık sorunu meydana gelmektedir. Jinekomasti, erkeklerde kıyafet seçimi başta olmak üzere sosyal hayatın bütünü ile olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.

Jinekomasti Düzeltilmesi

Erkeklerin %66'sı ergenlik döneminde bu sorun ile karşı karşıya gelmektedir. Ancak ergenlik döneminin sona ermesi ile vücut doğal halini almaya başlamaktadır. Kalıcı olarak meydana gelen meme büyümesi ise bazı tedavi yöntemleri ile ortadan kaldırılmaktadır. Jinekomasti İzmir düzeltme yöntemleri ise şu şekildedir;

Liposuction: Meme bölgesinde yağ birikimi olan erkekler basit bir liposuction işlemi ile meydana gelen meme büyümesinden kurtulabilirler.

Eksizyon: Erkeklerde meydana gelen kadın tipi meme büyümesinin tedavisi eksizyon yöntemi ile de yapılabiliyor. Meme başının hemen alt bölümüne bir kesik atılır. Meme dokusuna kadar giren cerrahlar meme dokusunu dışarı çıkarır. Bu işlem meme büyümesinin durması, memenin eski haline gelmesi için yeterlidir. Ancak bazı durumlarda memede sarkma meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda meme dokusu ile meme bölgesinden deri alma işlemi de yapılmaktadır.

Kombine: Bazı durumlarda yukarıda belirttiğimiz her iki tedavi yönteminin de yapılması gerekiyor. jinekomasti İzmir ile yapacağınız görüşme sonrasında sizlere ilk olarak liposuction işlemi yapılmasına karar verilir. Liposuction genel olarak sert meme dokusuna etki etmemektedir. Bu gibi durumlarda devreye eksizyon devreye girmektedir. Her iki işlem sonrasında kişi normal vücut ölçülerine geri dönmektedir.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası

Uygulanan operasyonların ağır ya da şiddetli olduğunu düşünmeyiniz. Genel olarak hastalar aynı gün içerisinde taburcu edilir. Dren kullanımı yapılmaz ancak aşırı büyük memeye sahip olan kişilere dren takılmasına karar verilir. Kullanılan dren taburcu olunmadan önce çekilir. Atılan dikişlerin aldırılmasına gerek yoktur. Dikişler, belirlenen süre içerisinde kendi kendiliğine düşecektir. Hasta 3 gün boyunca duş alamaz. Masa başı işlere geri dönüş süresi yine 3 gündür. Ağır, efor gerektiren işlerin yapılabilmesi için 1 ay beklenmesi gerekiyor. Hastalar, ameliyat sonrasında 1 ay kadar özel bir korse kullanabilirler. Jinekomasti ile ilgili genel bilgilere Egesante Özel Sağlık Merkezi ile İletişime Geçerek veya https://www.egesante.com/ adresini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

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