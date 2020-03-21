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Jinekomasti Nedir? Nasıl Tedavi Edilir ?

21 Mart 2020 Cumartesi 16:02
Jinekomasti Nedir? Nasıl Tedavi Edilir ?

Jinekomasti Nedir? Nasıl Tedavi Edilir ?

Jinekomasti, erkeklerde her yaş aralığında görülebilen, testosteron hormonu dediğimiz hormona bağlı azalmayla birlikte ortaya çıkan meme büyümesidir. Jinekomasti, birçok neden bağlı gelişebilmektedir, bu durumlar; bölgesel yağlanma, göğüs derisinde meydana gelen fazlalık, her iki göğüste ya da tek bir göğüste fazlalık ve bez dokusunun gelişi gibi nedenlere bağlı ortaya çıkabilmektedir.

Göğüslerinde belirttiğimiz nedenlerden ötürü farklılık yaşayanlar için, göğüs estetiği öncesinde ilk önce jinekomastiye sebep olan durum araştırılmalıdır. Jinekomasti hormonal değişime m bağlı, obezite nedeniyle mi, kalıtımsal mı yoksa kullanılan bazı ilaçların yan etkisi sebebiyle mi ortaya çıkmış belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda hormon sebebiyle gelişen jinekomasti dışında tüm vakalar cerrahi işlemle tedavi edilmektedir. Genel anestezi ile yapılan bu ameliyat sonrasında meme büyüklüğünden Jinekomasti İstanbul ile kalıcı olarak kurtulabilirsiniz.

Cerrahi Yöntemler Nelerdir?

Hastanın durumu incelendikten sonra hekimin durumu değerlendirmesine bağlı uygulanacak yönteme karar verilmektedir. Jinekomastiden liposuction ile kurtulmak mümkündür, bunun haricinde meme dokusunda fazlalık olması durumunda Vaser Liposuction a başvurmak gerekebilmektedir. Hekimin hastayı görmesiyle bu durumun kararı veriliyor olacaktır.

Genel anestezi ile ameliyat ortamında jinekomasti operasyonu yapılmaktadır. Ameliyat sonrasında ise hekim hastalardan korse giymesini talep edebilir. Bu korsenin yaklaşık 1 ay süreyle kullanılması gerekmektedir.

Ameliyat sonrasında bazı beklenen yan etkiler ortaya çıkabilir, işlem yapılan bölgede morarma, ödem, şişlik görülebilir, bu olağan ve beklenen bir etkidir. Bu etkiler 3 haftadan sonra azalmaya ve iyileşmeye başlar ve beklenen meme görüntüsünün yerine oturması 3 ay sürebilmektedir.

Jinekomasti Kimler İçin Uygundur?

  • Farklı tıbbi yöntem deneyip ancak meme büyüklüğü durumu düzeltilemeyen erkek hastalar
  • Meme büyüklüğünün düzeltilmesine engel farklı bir tıbbi durumu olmayan ve farklı bir hastalıktan dolayı hayati tehlikesi bulunmayan hastalara
  • Fiziksel olarak normal kilolu ve sağlıklı olan ancak göğüslerinin genişliğinden memnun olamayan hastalara da uygulanabilmektedir.
  • Ergenlik döneminde bu durumu yaşayan ve psikolojik olarak rahatsız olan genç erkeklere de jinekomasti uygulanabilmektedir. Ancak ergenlikle birlikte kişinin fiziksel büyümesi devam ettiği için göğüslerde de büyüme yaşanabilir bu durumda da ikinci bir operasyon gerekebilir.

Ameliyat Sonrasında İz Kalır Mı?

Ameliyat sonrasında bölgede yara izi gibi bir görünüm oluşmaz. Çünkü işlem yapılan cihazlar ince kanüller sayesinde ciltte küçük kesiklerle uygulanır. Açıklan küçük kesiklerden, cilt altına gönderilen ultrasonik ses dalgalarının yağları eriterek dışarı çıkarılmasını sağlamaktadır. Ayrıca kullanılan cihazların sıkılaştırıcı özelliği olması sayesinde kaslar daha belirginleşebilmektedir.

Erkekler için meme büyüklüğü hem sağlık problemi hem de sosyal açıdan kişilerin görünümünden rahatsızlık duymasına ve çevrelerinden uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Bu durumu yaşayan erkekler çözümün zorlu olduğunu düşünmemeli, jinekomasti operasyonu ile kısa sürede istenilen ölçüde memelere sahip olabileceklerini unutmamalıdır. Hangi sebeple olursa olsun meme büyüklüğünden kurtulmak hem de kalıcılık sağlamak Jinekomasti İstanbul da mümkündür.

Op.Dr.Leyla Arvas
Plastik Estetik Cerrahi

https://www.quartzclinique.com
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