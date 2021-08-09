Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kadınların kalbi tehlikede | Kadın kalbi ihmal ediliyor

Kalp hastalıkları denilince akla ilk olarak erkekler gelir. Oysaki erkeklerde kalp krizi riski ve görülme sıklığı daha fazla olsa da kalp krizine bağlı ölüm oranı kadınlara göre daha az görülüyor.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 11:23
Kadınların kalbi tehlikede | Kadın kalbi ihmal ediliyor

Kadınların kalbi tehlikede | Kadın kalbi ihmal ediliyor

Çünkü kadın kalbinin verdiği işaretler çok farklı. 2018'de yayınlanan kapsamlı bir rapor, bilimsel araştırmalara kadınların yeterince dahil edilmediğini, yetersiz teşhis edildiğini, yetersiz tedavi edildiğini ve iyileşme sürecinde yeterince desteklenmediğini gösterdi. Bu raporda aynı zamanda kadınların yüzde 78'inde erken kalp krizi uyarı işaretlerinin sağlık sistemi tarafından gözden kaçırıldığı da görüldü. Yani acil bir kalp sorunu yaşayan bir kadının yanlış teşhisle evine gönderilme olasılığı bir erkeğe kıyasla kat ve kat fazla oluyor. Liv Hospital Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Zor kadın kalbiyle erkek kalbinin farklarını anlattı. 

Kalp damar hastalıklarında kadınlarda görülen semptomlar erkeklerden farklı oluyor. Kadınlarda kalp hastalığıyla ilgili kafa karıştıran bir diğer sorun da herhangi bir atardamar tıkanmadan bile kalp krizinin meydana gelebiliyor olması. Bu, kalp atardamarının aniden kendi üzerine kapandığı bir “koroner arter spazmı” ile görülüyor. Aynı zamanda, kalp atardamarının iç kısmının yırtıldığı ve bir kan pıhtısı oluştuğu "spontan koroner arter diseksiyonu" ile de olabiliyor.

Belirtiler çok farklı!

Çoğu erkekte kalp krizi, sanki bir fil orada oturuyormuş gibi nefes almayı zorlaştıran, göğüste ağır bir baskı hissi ile ortaya çıkar. Ayrıca erkeklerde terleme, mide bulantısı ve göğüs veya üst kol, omuz ağrısı olabilir. Kadınlar için ise semptomlar nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı, soğuk terleme, iştahsızlık, aşırı güçsüzlük, yorgunluk hissi, çene veya boyunda ağrı ve genel bir halsizlik hissi olarak deneyimlenebilir. Erkeklerin aksine kalp krizi geçiren kadınların yüzde 42'si hiç göğüs ağrısı tanımlamaz.

Kadınlar kalp hastalıkları konusunda bilinçlendirilmeli

Kadınlar için durumu zorlaştıran faktörlerden biri, kimi zaman kendileri yerine “başkalarıyla ilgilenme” duygusunun ağır basması oluyor. Bu, kadınların kalp krizi belirtilerini ve semptomlarını görmezden gelmelerinin ve genellikle hayatlarını kurtarmak için hastaneye zamanında gelmemelerinin en önemli nedenlerinden biridir. Diğer faktör kalp ve inme ile ilgili 2000 kadınla yapılan ankette görülüyor. 19 ila 29 yaşındaki kadınların yalnızca %37'si, 50 ila 69 yaşındaki kadınların yüzde 58'i kalp hastalığının kadınlarda erkeklerden farklı olabileceğine inanıyor. Bu bulgu, kalp hastalığının ölümlerin önde gelen nedeni olmaya devam ettiği konusunda sağlık uzmanları, özellikle kadınlar ve genel halkı uyarma konusunda büyük bir halk eğitimi görevimiz olduğunu gösteriyor.

Kadınlarda Kalp Damar Hastalıkları için Risk Faktörleri

Kadınlar için geleneksel risk faktörleri arasında diyabet, hipertansiyon, kolestrol, sigara, obezite ve fiziksel aktivite eksikliği yer alıyor. Yeni yeni tanımlanan, geleneksel olmayan risk faktörlerinden bazıları da erken doğum, hipertansif gebelik bozuklukları, gebelik ilişkili diyabet, meme kanseri tedavileri, otoimmün hastalıklar ve depresyonu olarak tanımlandı.

Son Güncelleme: 09.08.2021 11:27
Anahtar Kelimeler:
Kadın KalbiKadın Kalp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağ Yakımını Hızlandıracak 11 Püf Nokta
Yağ Yakımını Hızlandıracak 11 Püf Nokta
Yazın en sık görülen 12 hastalık | Bu önlemler ihmale gelmez!
Yazın en sık görülen 12 hastalık | Bu önlemler ihmale gelmez!
İncirin faydaları | Kabuğunu sakın soymayın, çünkü…
İncirin faydaları | Kabuğunu sakın soymayın, çünkü…
Anne adaylarına sağlıklı beslenme önerileri
Anne adaylarına sağlıklı beslenme önerileri
Obezite ameliyatı sonrası bu 10 öneriye dikkat!
Obezite ameliyatı sonrası bu 10 öneriye dikkat!
Bebeklerde besin alerjisi | Besin alerjisi nedenleri | Besin alerjisi nedir?
Bebeklerde besin alerjisi | Besin alerjisi nedenleri | Besin alerjisi nedir?
Siğil tedavi yöntemlerine dikkat | Kulattan dolma bilgilere kanmayın
Siğil tedavi yöntemlerine dikkat | Kulattan dolma bilgilere kanmayın
Sağlıklı Beslenme Alışkanlığı Takıntılı Bir Davranışa Dönüşmemeli
Sağlıklı Beslenme Alışkanlığı Takıntılı Bir Davranışa Dönüşmemeli
Diyabet hastaları ne kadar meyve tüketmeli?
Diyabet hastaları ne kadar meyve tüketmeli?
Kemik erimesine karşı hangi besinler iyi gelir?
Kemik erimesine karşı hangi besinler iyi gelir?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim