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Kahvaltıda fıstık ezmesi cinsel hayata renk katıyor

Uzmanlara göre kahvaltı seçiminiz yatakta nasıl olduğunuz konusunda bazı ipuçları veriyor olabilir. Fıstık ezmesinin mucizevi etkisi uzmanları bile şaşırtıyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 08:46
Kahvaltıda fıstık ezmesi cinsel hayata renk katıyor


Kahvaltıda fıstık ezmesi cinsel hayata renk katıyor

Güne iyi bir başlangınıcın vazgeçilmesi sabah hiç kuşkusuz sabah kahvaltısı. Çoğumuz hayatımız boyunca "kahvaltı günün en önemli öğünüdür" cümlesini defalarca duymuşuzdur. Görünüşe göre kahvaltının önemi kadar kahvaltıda tercih edilenler de çok önemliymiş. Çünkü bir kâse mısır gevreği veya tost tercihiniz cinsel hayatınız hakkında çok önemli bir gerçeği sergiliyor olabilir.

Weetabix'in yeni araştırmasına göre her sabah fıstık ezmesi yiyenler cinsel yaşamları en tutkulu insanlar. Aşktan çok işe vakit ayıranlar ise güne sadece bir bardak çay ile başlayanlar oluyormuş.

2 bin kişi ile yapılan bu ilginç araştırmanın sonuçlarına göre; kendini "bohem" olarak tanımlayanlar sabahları kahvaltıda çikolata tercih ederken, stresli insanlar ise güne sadece bir muzla başladığı ortaya çıktı. Cinsel performansı yüksek olanların sabah kahvaltı tercihi ise genelde Fransız tostu olduğu ortaya çıktı.

DUYGUSAL ROMANTİKLERİN TERCİHİ MEYVELİ YOĞURT

Bir kâse mısır gevreği yiyenler, arkadaşları ve aileleri tarafından güvenilir bulunurlar. Duygusal romantikler kahvaltıda meyveli yoğurdu tercih ediyor. Diğer bir tespite göre, seyahat sevenler aynı zamanda kahvaltıda avokado yemeyi sevenlerle aynı kişiler. Araştırmaya göre, İngilizlerin yüzde 53'ü kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu konusunda hemfikir ve yüzde 42'si insanları ne yedikleri konusunda gizlice yargılıyor.

KAHVE GÜNÜN İLK KURTARICISI

Araştırmaya katılanların yüzde 33'ü sabahları yiyecek bir şeyler olmadan çalışamayacaklarını söyledi. Yüzde 17'si ise güne kahve olmadan başlayamayacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Fıstık EzmesiKahvaltı
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