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Kahve ile karaciğer kanserine meydan okuyun

Türk kültürünün en önemli içecekleri arasında özel bir yeri olan kahve tiryakilerine iyi haber İrlandalı bilim insanlarından geldi.

Kahve ile karaciğer kanserine meydan okuyun

Türk kültürünün en önemli içecekleri arasında özel bir yeri olan kahve tiryakilerine iyi haber İrlandalı bilim insanlarından geldi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 03:11
Kahve ile karaciğer kanserine meydan okuyun


Kahve ile karaciğer kanserine meydan okuyun



İçinde yoğun olarak yer alan güçlü antiosidanlar ve kafeinin karaciğer kanserini önlediği ortaya çıktı. Dikkati artıran, zindelik veren kahve, ölçülü ve doğru tüketildiğinde hastalıklara karşı koruyucu etki yaptığına dikkat çeken bilim insanları, karaciğer kanserine karşı kahvenin güçlü bir kalkan oluşturduğunu ortaya çıkardı.

Queen’s Belfast Üniversitesinden bilim insanları, kahve tüketiminin karaciğer kanserinin gelişme riskini yarı yarıya azalttığını ortaya çıkardı

7 buçuk yıl boyunca İngiltere ve Kuzey İrlanda'da yapılan çalışmaya göre; kahve içme alışkanlığı olan insanların, alışkanlıklarını devam ettirmeleri için iyi bir neden keşfedildiği açıklandı. Uzmanlar, bunun nedeninin, kahvede kansere karşı koruma sağlayabilecek antioksidanlar ve kafein olduğunu dile getirdi. 

Ancak uzmanlar, kahve içmenin, sigarayı ve alkolü kesmek veya kilo vermek kadar karaciğer kanserine karşı koruyucu olmadığını belirtti.

KAHVE ÇOK GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAR


Kahve, kökboyasıgiller (Rubiaceae) familyasının Coffea cinsinde yer alan ağacın meyve çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesi ile elde edilen tozun, su ya da sütle karıştırılmasıyla yapılan içecektir.

İçerdiği kafein maddesinin niteliği yüzünden dikkat artırıcı ve stimülan yani uyarıcı özelliğe sahiptir. Aynı zamanda çok güçlü bir antioksidan olan kahve, E ve B grubu vitaminler, potasyum, magnezyum gibi mineral içermektedir.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Kahvenin içeriğinde bulunan kafeinden ötürü kalp atışı hızlanarak vücut ısınmaya başlamaktadır. Bu durum metabolizmanın yüzde 5-6 hızlanmasından dolayı kaynaklanır. 
Kafein vücuttan hızlıca emilir ve bu sayede psikoaktif bir etkisi olmaktadır. Kişiden kişiye değişen süreçlerde olsa da; bu etkisi ile zindelik ve enerji vermektedir.

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