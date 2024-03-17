Kaju faydalı mı? Zararlı mı? Canan Karatay 'Hiç yemedim' dedi





Faydasından daha çok zararlarına dikkat çekilen kuruyemiş ailesi içinde en riskli grup içinde yer alan kaju konusunda Prof. Dr. Canan Karatay kesin konuştu. Vatanşları özellikle Kaju'nun bozulmasını önlemek için kullanılan bromür gazı konusunda uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, "Hayatımda bir kere bile yemedim" diyerek kajunun zararlı olduğunu iddia etti.

YERLİ VE SAĞLIKLI KURUYEMİŞLERİ TERCİH EDİN

Brezilya’da üretilen ve Türkiye’ye ithal edilen kajunun bozulmayı önlemek amacıyla bromür gazıyla işlendiğini söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, bu gazın sağlık açısından ciddi zararları olabileceğine dikkat çekti. Karatay, bromür gazının küf oluşumunu engellediğini ancak insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu vurguladı.

"Hayatımda bir kere bile yemedim" diyerek kajunun tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Karatay, yerel ve sağlıklı alternatiflerin bulunduğunu belirtti.

Tüketicilere bu tarz ürünleri tercih etmemeleri ve yerel, doğal ürünlere yönelmeleri çağrısında bulunan Karatay, kaju yerine Türkiye’de yetişen fındık, fıstık ve ceviz gibi kuruyemişleri önerdi.

KAJU'NUN MUHTEMEL ZARARLARI

Kaju, sağlık için oldukça faydalı olan bir kuruyemiş türüdür. Ancak aşırı tüketildiğinde veya bazı kişisel sağlık durumlarına bağlı olarak bazı zararlar ortaya çıkabilir. İşte kaju tüketiminin potansiyel zararları:

Kalori ve Yağ İçeriği: Kaju yüksek kalori ve yağ içeriğine sahiptir. Aşırı miktarda tüketildiğinde kilo alımına neden olabilir ve kalp-damar sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Alerjen Olabilir: Bazı insanlar kaju ve diğer kuruyemişlere karşı alerjik reaksiyonlar gösterebilirler. Alerjisi olan kişiler kaju tüketiminden kaçınmalıdır. Oksalat İçeriği: Kaju ve diğer bazı kuruyemişlerde oksalat bulunur. Bazı kişilerde böbrek taşı oluşumunu artırabilir. Fitoalerjenler: Kaju, fitoalerjenler içerebilir. Bu maddeler bazı kişilerde hassasiyete veya sindirim sorunlarına neden olabilir. Aflatoksin Kontaminasyonu: Kaju ve diğer kuruyemişler, aflatoksin adı verilen mantarların ürettiği doğal toksinlere maruz kalabilir. Aşırı miktarda tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olabilirler.

Ancak, kaju aynı zamanda birçok faydalı besin öğesini de içerir. İyi bir protein, lif, vitamin ve mineral kaynağıdır. Dengeli bir diyetin bir parçası olarak, ılımlı miktarda tüketildiğinde genellikle sağlıklı bir seçenektir. Ancak, herhangi bir sağlık durumu veya diyet kısıtlaması varsa, tüketmeden önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.