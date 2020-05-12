Kalp hastalarına koronavirüs uyarıyarı

Kalp hastaları için yazlık uyarısı





Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Virüsün solunum yollarında yaptığı baskı ile kalbe aşırı yük bindirdiğini söyleyen Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, “Kalp ve damar hastaları virüsün kalbe bindirdiği yükten dolayı ciddi risk altındadır.

Sosyal medyada tansiyon ilaçlarının virüse yol açtığı gibi birçok dedikodu dönüyor. Bu gerçek dışı sözler, hastalarımızın ilaçları bırakmasına neden oluyor. Bu konuya dair herhangi bir kanıtlanmış bilgi bulunmuyor. Kalp ve damar hastaları reçeteli ilaçlarını kullanmaya devam etmeli. Ayrıca herhangi bir kan grubunun hastalığa karşı üstünlüğü ya da dezavantajının bulunduğu haberleri doğru değildir. Bu söylenti bilime dayanmamaktadır ve yanlış bilgidir” dedi.

Coronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, kalp ve damar hastaları yüksek risk grubunda bulunuyor. Covid-19’a karşı kalp ve hipertansiyon hastalarının, kalp damar hastalığı olanların hijyen koşullarına dikkat etmeleri gerekirken, mümkün olduğunca kendilerini evde izole etmeleri gerekiyor. Kalp ve damar hastalarına uyarılarda bulunan Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, “Hastaların ilaçlarını aksatmadan kullanmaları gerekmektedir. Tansiyonlarını ve şekerlerini kontrol altında tutmalılar. Sık sık elleri yıkamak şart. İmmün sistemi güçlü tutmak için düzenli uyku, sağlıklı beslenme, Akdeniz mutfağı ağırlıklı beslenme, aşırı alkol tüketimini azaltma, sigaradan acilen kurtulmak ve düzenli egzersiz yapmak çok önemlidir” dedi.





HANGİ DURUMDA HASTANELERE GİDİLMELİDİR?



Covid-19 sürecinde hastalara rutin olarak hastaneye gelmeyin diye uyarılarda bulunduklarını belirten Prof. Dr. Timur Timurkaynak, “Öncelikle göğüs ağrısı varsa bu önemli olabilir. Özellikle kravat alanında hissedilen, boyna, kola, çeneye, omuza yayılan bir ağrı varsa bunlar önemli ağrılardır. Bunun dışında tansiyonları kontrolsüz giden hastalar da önemlidir. Bu hasta grupları, mutlaka bizimle iletişime geçmelidir. Eğer telefon üzerinden tansiyonları kontrol edemezsek hastaneye gelmelerini isteyebiliriz. Ayrıca, konuşma bozukluğu başlayan, hafıza kaybı yaşamaya başlayan, bayılma ya da kolunda-bacağında kuvvet kaybı gibi sorunları olanlar mutlaka hastaneye gelmelidir” dedi.



KALP-DAMAR HASTALARI REÇETELİ İLAÇLARINI KULLANMAYA DEVAM ETMELİ



Kalp-damar hastaları için ilaç kullanımının çok önemli olduğunu söyleyen Timurkaynak, “Maalesef sosyal medyada, ACE ve ARB grubu tansiyon ilaçlarının vücuttaki coronavirüs hasarını artırdığına dair birçok dedikodu dönüyor. Bu gerçek dışı sözler, hastalarımızın ilaçları bırakmasına neden oluyor. Bu konuya dair herhangi bir kanıtlanmış bilgi bulunmuyor. Ayrıca dünyanın farklı yerlerindeki kardiyoloji dernekleri ve Dünya Sağlık Örgütü, tansiyonun kontrol altında tutulmasının önemli olduğunu ve kullanılan ilaçlara aynen devam edilmesi gerektiğinin altını net olarak çiziyor. Bu yüzden dedikodulara inanmadan ve doktorunuza danışarak ilaçlarını kullanmaya devam edin” diyerek uyarılarda bulundu.



YAŞ ARTTIKÇA RİSK BÜYÜYOR



YAZLIK BÖLGELERE GİTMEK DOĞRU DEĞİL!

Covid-19 hastalığının yaşla bir ilişkisi varmış gibi görünüyor diyen Prof. Dr. Timur Timurkaynak, “Elde edilen veriler, 50 yaşın altında ölüm oranlarının yüzde 1’lerin altında olduğu gösteriyor. Özellikle 60-70 yaşlarında yüzde 5’lere çıkıyor. 70-80 yaşları arasındakilerin yüzde 10’unu, 80 yaşın üzerindekilerin ise yüzde 20’sini kaybediyoruz. Yaş tabii ki tek başına bu durumdan sorumlu değil. Yaşlandıkça kronik hastalıklarımız arttığı için ölüm riskimiz artıyor. Fakat bu, gençler bu hastalıklardan korunuyor, onlara bir şey olmaz demek değil. Herkesin korunması gerekiyor” dedi.

Yazlık bölgelerde hastane ve sağlık personeli sayısı oldukça az olduğundan, Covid-19 gibi komplike hastalıklarla mücadele etmek için yeterli olmayabiliyor diyen Timurkaynak, “Bu nedenle evlerinizden çıkmamanız çok önemli. Evinizde kalın, büyük şehirlerde kalın. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz olursa büyük şehirlerdeki imkanlardan yararlanın. Yazlıklara gitmenin zamanı henüz gelmedi” dedi.



YENİ TİP CORONAVİRÜS NELER ÖĞRETTİ?



Coronavirüs, bizim yıllardır hastalarımıza anlattığımız birincil korunmanın önemini öğretti diyen Timurkaynak, “Virüs öldürmez ama sağlıksız yaşam tarzı ve bu tarzın ardından gelen hastalıklar öldürür” diyerek yapılması gerekenleri söyledi:

Tansiyon hastası olmamak,

Diyabet hastası olmamak,

Kilo almamak,

Egzersiz yapmak,

Sigara içmemek,

Sağlıklı beslenmek,

Sağlıklı uyku uyumak

Egzersiz yapmak



Bayındır Sağlık Grubu Hakkında:

Bayındır Sağlık Grubu’nun temeli, 1992 yılında o zamanki adıyla Bayındır Tıp Merkezi ile hizmet vermeye başlayan Bayındır Hastanesi’ne dayanmaktadır. İş Bankası iştiraklerinden olan grup, kısa sürede sağlık alanında referans kurumlardan biri haline gelmeyi başarırken, bunda tam zamanlı çalışan deneyimli hekim kadrosunun yanı sıra, hedeflenen nitelikli hizmet anlayışını sağlamak için kurum tarafından özümsenen temel değerler de önemli rol oynamaktadır. Etik değerlere saygılı, kanıta dayalı tıp ve hasta odaklı hizmet anlayışına sahip Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Söğütözü Hastanesi ile başlayan bu anlayışını kısa sürede Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi’nin yanı sıra, İstanbul’da sayısı 5’e ulaşan Bayındır Diş Klinikleri ve İzmir’de bulunan Bayındır Alsancak Diş Kliniği’nde de başarıyla uygulayarak, vermekte olduğu sağlık hizmetinin etki alanını genişletmiştir.

