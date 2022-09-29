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Kalp ölümlerinin üçte 1’i erken dönem

29 Eylül 2022 Perşembe 15:40
Kalp ölümlerinin üçte 1’i erken dönem

Kalp ölümlerinin üçte 1’i erken dönem

Kalp damar hastalıkları dünyada ve Türkiye’de ölüme neden olan hastalıklar arasında ön sırada yer alıyor. 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle değerlendirmelerde bulunan Altınbaş Üniversitesi Tip Fakültesi Öğretim Üyesi, Kardiyolog Prof. Dr. Özlem Esen, kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin üçte birinin beklenmedik derecede erken yani premature denilen türde olduğunu belirtti. Bu kadar tehlikeli ve öngörülemeyen kalp damar hastalıklarının aynı zamanda %80 oranında yaşam şekli değişikliği ile önlenebildiğine dikkat çekti.

“Daha az fosil yakıt kulan, daha fazla yürü”

Prof. Dr. Özlem Esen, kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin %75’inden fazlasının da düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldiğine işaret etti. Prof. Dr. Özlem Esen’e göre ikinci önemli konu ise kalp hastalıklarının %25’inden sorumlu olduğu düşünülen hava kirliliği. Bu konuda da tavsiyelerini dile getiren Prof. Dr. Özlem Esen, “Fosil yakıtların daha az kullanılması gibi uzun vadeli önlemler alınabilir.” dedi. Günlük yaşamda ise daha hızlı aksiyon almak için yürüme ve bisiklet kullanımının mutlaka artırılmasını önerdi.  Böylece herkesin gezegeni ve kalp sağlığını korumak için katkıda bulunabileceğini kaydetti.

“Stres, kalp krizini 2 kat artırıyor”

Psikolojik stresin de kalp krizi riskini 2 kat arttırdığına değinen Prof. Dr. Esen, ruh sağlığı konusunun pandemi döneminde dikkat çekmeye başladığını söyledi. Bütüncül sağlık anlayışının artık ayrılmaz bir parçası olduğunu savundu. Stresle başa çıkabilmek için başvurulan sigara, alkol ve ekran bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın da kalp hastalıklarından korunmada anahtar rol oynadığını belirtti. Prof. Dr. Esen, “Egzersiz meditasyon gibi sağlıklı alışkanlıklar kazanmak ve sürdürmek çok önemli hale geldi.” şeklinde konuştu,

Kalp ‘duyabilen ve hissedebilen’ bir organ

Prof. Dr. Özlem Esen, kalbin ‘duyabilen ve hissedebilen’ bir organ olması nedeniyle insan hayatında çok özel bir yeri olduğunu da söyledi. Yaşamın başı ve sonunu kalp hareketlerinin belirlediğini hatırlattı. Prof. Dr. Özlem Esen, kalbin tüm insanlığı birleştiren ortak bir öge olduğuna işaret etti.  Bu yıl kalp hastalıklarına yasakların olduğu klasik bakış açısından değil farklı bir pencereden bakılacağını ifade etti.  Buradan hareketle Dünya Kalp Federasyonun 2022 yılında tüm dünyada üç ana başlık benimseyerek ‘kalbini kullan’ temasında farkındalık yaratmaya çalıştığı bilgisini verdi. Prof. Dr. Özlem Esen, insanlık, doğa ve sen başlıkları altında farklı düşünmenin ve doğru kararları vermenin, cesaretle davranıp başkalarına yardım etmenin tavsiye edildiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Kalp Krizi
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