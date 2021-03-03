Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kalpte Yaşanan Rahatsızlıklar Ciltte Nasıl Belirti Verir?

Kalp hastalıkları günümüzde en sık hastalık ve ölüm sebebidir. Yaşla birlikte sıklığı artmakla birlikte şeker hastalığı, yüksek kolesterol, sigara, yüksek tansiyon, bel bölgesinde yağlanma, hareketsiz yaşam bilinen en önemli risk faktörleridir.

03 Mart 2021 Çarşamba 11:59
Kalpte Yaşanan Rahatsızlıklar Ciltte Nasıl Belirti Verir?

Kalpte Yaşanan Rahatsızlıklar Ciltte Nasıl Belirti Verir?

 

Risk faktörlerinin artması ile birlikte sıklığı da artmaktadır. Risk faktörleri neticesinde kişide ani kalp krizi olarak ya da yaşla birlikte ilerlemiş aterosklerotik hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan Türkkan, kalpte yaşanan rahatsızlıkların ciltte nasıl belirti gösterdiğini anlattı.

Ateroskleroz en basit anlatım ile damar duvarında yağ birikmesidir ve genetik, beslenme, hareket gibi birçok faktörün rol oynadığı ilerleyici bir hastalıktır. Ateroskleroz kalp damarları ile birlikte beyin damarları, bacak damarları, böbrek ve barsak damarları öncellikli olmak üzere vücuttaki bütün damarları etkiler. Kişiden kişiye de öncelik sırası değişir. Damarlar dışında kalp kasını veya kalp kapakları etkileyen hastalıklar da kalp yetmezliği veya ritim bozuklukları olarak da karşımıza çıkabilir. 

Tüm bu hastalıklar bazen gözle görülür şekilde bize ipuçları verebilir. Bunları fark etmek, erken tanı koyup, risk faktörlerini azaltmamızı ve hastalığın seyrini yavaşlatmamızı veya durdurmamızı sağlayabilir. Peki bunlar nelerdir?

      1.Göz çevresinde yağ birikintileri: Yüksek kolesterol varlığında bazı kişilerde göz çevresinde düzensiz sınırlı, sarımtırak renkli yağ birikintileri olabilir, ateroskleroz ve artmış kalp krizi riski ile ilişkilidir.

      2.Yağlanmış göbek: Göbekten alınan kilolar herkeste şeker hastalığı, yüksek tansiyon, ateroskleroz ve artmış kalp krizi riski ile ilişkilidir.

      3.Yemek sonrası karın ağrısı: Kişinin kilosundan bağımsız yemek sonrası gelişen, bir süre devam eden ve sonra geçen karın ağrısı ateroskleroz hastalığının belirtisi olabilir.

      4.Bacak ve ayaklarda şişme: Her iki bacakta gelişen, bastırınca iz bırakan, cildi geren bazen kaşıntıya sebep olan şişlikler kalp yetmezliğinin bulgusu olabilir, tek taraflı olması genelde toplardamar hastalıklarında görülür.

  1. Saçlarda dökülme: Erken yaşta ortaya çıkan kellik mekanizması net olmasa da saç köklerini besleyen ince damarın yetersizliği sonucu olabilir, bu da genel damar hastalığının bir belirtisi olabilir.
  2. Bacak kıllarında azalma: Ateroskleroz sonucu bacak damarlarında darlıklar ve tıkanmalar bacaklara giden kan akımında azalmaya ve bacak kıllarında dökülmelere sebep olabilir, genelde yürümekle bacak ağrısı ile birliktedir. 
  3. Yanaklarda kızarıklık: Kalp kapak hastalıklarında, özellikle de mitral kapak darlıklarında özlenir ve hastalığın ilerlemiş olabileceğini gösterir. 
  4. Dudaklarda morarma: Özellikle doğuştan gelen kalp hastalıklarında görülen, bebeklik çağında ağlamakla artan, ilerleyen yaşlarda efor sonucu belirginleşen, kirli ve temiz kanın karışması sonucu dudaklarda morarma görülebilir.
  5. Cinsel fonksiyonlarda azalma: Sertleşme sorunu ateroskleroz sonucu damar hastalığının belirtisi olabilir, sigara kullanımı ile çok yakın ilişkilidir.
  6. Nabız atışlarında belirginleşme veya düzensizleşme: Kalp ritim bozukluklarında, kalp kapak hastalıkları ile birlikte veya yüksek tansiyon sonucu görülebilir. Yaşla birlikte felç riskinde artış görülür.
Kalp Krizinin Belirtileri Nelerdir? | Endişe ve üzüntüye dikkat!
Kalp Krizinin Belirtileri Nelerdir? | Endişe ve üzüntüye dikkat!
Göz tümörü belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?
Göz tümörü belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?
Kedi ve köpeğe alerjisi olanlar, alerji aşısı yaptırabilir
Kedi ve köpeğe alerjisi olanlar, alerji aşısı yaptırabilir
Grip ve COVID-19 arasındaki fark ne?
Grip ve COVID-19 arasındaki fark ne?
Akciğer kanserinin belirtileri nelerdir? 
Akciğer kanserinin belirtileri nelerdir? 
Maske alerji yapar mı? Maske alerjisinin belirtileri nelerdir
Maske alerji yapar mı? Maske alerjisinin belirtileri nelerdir
Kadınlarda meme kanserinin belirtileri | Bu belirtilere dikkat edin
Kadınlarda meme kanserinin belirtileri | Bu belirtilere dikkat edin
Koronavirüsün gözdeki belirtileri | Covid-19 göz tutulumu yapabiliyor
Koronavirüsün gözdeki belirtileri | Covid-19 göz tutulumu yapabiliyor
Anahtar Kelimeler:
Kalp RahatsızlığıKalp Krizi BelirtileriBelirtileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sık Hastalanan Çocuklara Dikkat!
Sık Hastalanan Çocuklara Dikkat!
Kulakta en sık görülen 5 hastalık | Kulakta bu şikayetler varsa dikkat
Kulakta en sık görülen 5 hastalık | Kulakta bu şikayetler varsa dikkat
Kaliteli bir uyku için beslenmeye dikkat, fiziksel aktiviteye devam
Kaliteli bir uyku için beslenmeye dikkat, fiziksel aktiviteye devam
Koronavirüs salgınında dün 71 bugün 66 can kaybı
Koronavirüs salgınında dün 71 bugün 66 can kaybı
Koronavirüs stres bozukluğuna yol açıyor
Koronavirüs stres bozukluğuna yol açıyor
Vertigo nasıl tedavi edilir | Vertigo kaderiniz olmasın
Vertigo nasıl tedavi edilir | Vertigo kaderiniz olmasın
Pandemi uykumuzu kaçırıyorsa | Melatonin artırmanın yolları
Pandemi uykumuzu kaçırıyorsa | Melatonin artırmanın yolları
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Besinler Neler?
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Besinler Neler?
Kanser Riskini Azaltmanın Yolları
Kanser Riskini Azaltmanın Yolları
Koronavirüs sonrası vucut direncini artıran 10 besin
Koronavirüs sonrası vucut direncini artıran 10 besin

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim