Kan Değerlerini Arttıran Besinler Nelerdir?

Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi.

Kansızlık genelde demir minerali, B12 ve B19 vitamin eksikliğine bağlı olarak gözlemlenen bir sağlık sorunudur. Toplum içerisinde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Kan değerlerini arttıran besinler ile kansızlık sorununuzu çözebileceğinizi biliyor muydunuz?

Kansızlığın başlıca nedeni demir mineralinin eksikliği olarak görülse de, B grubu vitaminlerinden B9 (folik asit) ve B12 (kobalamin) eksikliği de kansızlığa neden olur. Demir minarelinin yanı sıra B9 ve B12 kırmızı kan hücrelerinin yapımında görev alır. Besinler yoluyla dengeli bir şekilde alınmalıdır. Eksikliklerinde doktor kontrolünde desteklenmelidir.

Demir eksikliği, depolar yavaş yavaş boşalacağından bir anda görülmez. Özellikle bebeklik ve ergenlik döneminde eksikliğiyle sık karşılaşılır. Demirden fakir beslenme, uzun süreli ishaller, şiddetli adet kanamaları, yaralanmalar, bazı sindirim ve emilim problemleri demir eksikliğine neden olabilir.

B12 vitamininden genellikle hayvansal kaynaklı besinler zengindir. Sıkı vejetaryen diyet yapan, yaşlılarda, gebelerde, sigara içen, sık alkol tüketen ve düzensiz beslenen bireylerde B12 eksikliği görülür.

Yumurta, ıspanak, brokoli, semizotu, baklagiller, avokado ve yumurta gibi besinler folik asitten zengindir. B9 vitamini eksikliği ise bağırsak emilim bozukluğu hastalığına sahip bireylerde, düzensiz diyet yapanlarda ve bazı ilaçların kullanımı sonucunda gözlemlenir. Özellikle gebelik öncesi ve gebelik sırasında folik asit alımına dikkat edilmelidir.

Kan değerlerini arttıran besinler ise sırasıyla,

Kırmızı et

Hindi, tavuk

Balık

Yeşil mercimek

Soya fasulyesi

Pirinç, buğday ve çavdar gibi tahıllı besinler

Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler

Badem

Kabak çekirdeği

Kuru üzüm

Kuru kayısı



Kırmızı pancarPekmezTahin olarak sıralanmaktadır.

Kan değerlerini arttıran besinler, günlük beslenme rutinine eklenmelidir.

Kan eksikliği sonucunda görülebilecek sorunlar;

Yorgunluk

Halsizlik

İştahsızlık

Avuç içi ve parmaklarda soluk görüntü

Çarpıntı

Devamlı hasta olma durumu

Saç dökülmesi

Dudaklarda kuruluk

Tırnaklarda kırılganlık olarak sıralanmaktadır.