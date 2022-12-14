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Kan Değerlerini Arttıran Besinler Nelerdir?

Kan Değerlerini Arttıran Besinler Nelerdir? Kan Eksikliği Hangi Sorunlara Davetiye Çıkarır? 

14 Aralık 2022 Çarşamba 10:15
Kan Değerlerini Arttıran Besinler Nelerdir?

Kan Değerlerini Arttıran Besinler Nelerdir?

Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi. 

Kansızlık genelde demir minerali, B12 ve B19 vitamin eksikliğine bağlı olarak gözlemlenen bir sağlık sorunudur. Toplum içerisinde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Kan değerlerini arttıran besinler ile kansızlık sorununuzu çözebileceğinizi biliyor muydunuz?  

Kansızlığın başlıca nedeni demir mineralinin eksikliği olarak görülse de, B grubu vitaminlerinden B9 (folik asit) ve B12 (kobalamin) eksikliği de kansızlığa neden olur. Demir minarelinin yanı sıra B9 ve B12 kırmızı kan hücrelerinin yapımında görev alır. Besinler yoluyla dengeli bir şekilde alınmalıdır. Eksikliklerinde doktor kontrolünde desteklenmelidir. 

Demir eksikliği, depolar yavaş yavaş boşalacağından bir anda görülmez. Özellikle bebeklik ve ergenlik döneminde eksikliğiyle sık karşılaşılır. Demirden fakir beslenme, uzun süreli ishaller, şiddetli adet kanamaları, yaralanmalar, bazı sindirim ve emilim problemleri demir eksikliğine neden olabilir. 

 B12 vitamininden genellikle hayvansal kaynaklı besinler zengindir. Sıkı vejetaryen diyet yapan, yaşlılarda, gebelerde, sigara içen, sık alkol tüketen ve düzensiz beslenen bireylerde B12 eksikliği görülür.   

Yumurta, ıspanak, brokoli, semizotu, baklagiller, avokado ve yumurta gibi besinler folik asitten zengindir. B9 vitamini eksikliği ise bağırsak emilim bozukluğu hastalığına sahip bireylerde, düzensiz diyet yapanlarda ve bazı ilaçların kullanımı sonucunda gözlemlenir. Özellikle gebelik öncesi ve gebelik sırasında folik asit alımına dikkat edilmelidir. 

Kan değerlerini arttıran besinler ise sırasıyla, 

Kırmızı et 
Hindi, tavuk 
Balık 
Yeşil mercimek 
Soya fasulyesi 
Pirinç, buğday ve çavdar gibi tahıllı besinler 
Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler 
Badem 
Kabak çekirdeği 
Kuru üzüm 
Kuru kayısı 

Kırmızı pancar 
Pekmez 
Tahin olarak sıralanmaktadır. 

Kan değerlerini arttıran besinler, günlük beslenme rutinine eklenmelidir. 

Kan eksikliği sonucunda görülebilecek sorunlar;

Yorgunluk 
Halsizlik 
İştahsızlık 
Avuç içi ve parmaklarda soluk görüntü 
Çarpıntı 
Devamlı hasta olma durumu 
Saç dökülmesi 
Dudaklarda kuruluk 
Tırnaklarda kırılganlık olarak sıralanmaktadır. 

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BesinlerKan DeğerleriDiyetisyen
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