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Kan grubu 0 olanlara iyi haber | Virüse karşı daha dayanaklı

Kan grubu 0 olanlar koronavirüse karşı dayanaklı mı? BBC bugün yayınladığı haberde bu konuda bilim dünyasında tartışılan son gelişmeleri masaya yatırdı.

15 Ekim 2020 Perşembe 20:13
Kan grubu 0 olanlara iyi haber | Virüse karşı daha dayanaklı


Kan grubu 0 olanlara iyi haber | Virüse karşı daha dayanaklı

Dünyayı sarsan covid-19 virüsü karşısında direnç gösterenlerle ilgili yapılan araştırmalarda ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Kan grupları üzerinde iki ayrı ülkede yürütülen araştırmalarda '0' grubu kan taşıyanların biraz daha şanslı olabileceği ifade ediliyor. 
Danimarka ve Kanada'da yapılan iki araştırma, kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin daha az olabileceğini gösterdi. Araştırmalarda, kan grubunun hastalığın seyrinde rol oynayabileceğine ilişkin yeni bulgular elde edildi.

Danimarka ve Kanada'da yapılan iki araştırma, kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin daha az olabileceğini gösterdi.

Araştırmalarda, kan grubunun hastalığın seyrinde rol oynayabileceğine ilişkin yeni bulgular elde edildi.

Fakat, uzmanlar gerçekten böyle bir bağ varsa bunun nedeninin bilinmediğini ve hastalar için ne tür sonuçları olabileceğine ilişkin ileri araştırmalara gerek duyulduğunu söylüyor.

İki araştırmanın sonuçları da bilim dergisi Blood Advances'ta yayımlandı.

Danimarka'daki araştırmada, 27 Şubat ile 30 Temmuz tarihleri arasında koronavirüs testi yapılan 473 bin 654 kişinin verileri incelendi ve pozitif çıkan sonuçlar, test yaptırmayan 2,2 milyon kişinin (Danimarka nüfusunun yüzde 38'i) kan gruplarıyla kıyaslandı.

Buna göre testleri pozitif çıkan 7 bin 422 kişi arasında kan grubu 0 olanların oranı yüzde 38,4. Referans grubundaki 2,2 milyon kişi arasında kan grubu 0 olanların oranı ise yüzde 41,7.

Virüs testi pozitif çıkanların yüzde 44'ünün kan grubu A, (Referans grubunda yüzde 42,4) yüzde 12'sinin kan grubu B (Referans grubunda yüzde 11) ve yüzde 5'inin kan grubu da AB (Referans grubunda yüzde 4).

Yani 2,2 milyon kişilik referans grubuyla kıyaslandığında, kan grubu 0 olanların pozitif çıkma oranı, diğer kan gruplarına göre daha düşük.

Entübe olma ve yoğun bakımda kalma süreleri

Kanada'daki araştırmanın sonuçları ise kan grubu 0 olanların hastalığı ağır geçirme riskinin görece daha düşük olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmada 21 Şubat'la 28 Nisan arasında yoğun bakımda tedavi gören 95 hastanın verileri incelendi.

Buna göre bu hastalardan 57'sinin kan grubu 0 ya da B. 38'inin ise A ya da AB.

A/AB kan grubuna sahip hastaların toplam yüzde 84'ünün mekanik solunum cihazına bağlanması gerekti.

O/B kan grubuna sahip hastalarda ise solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 61.

Aynı şekilde kan grubu A ya da AB olan hastaların yoğun bakımda kalma ortalaması 13,5 gün.

0 ya da B kan grubundaki hastaların ortalaması ise dokuz gün.

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'Kan grubu A olanlar paniğe kapılmasın'
 

Vancouver Hastanesi'nde yoğun bakımda çalışan Prof. Mypinder Sekhon, sonuçlarla ilgili olarak "Bir doktor olarak hastalara bakıp onları gruplandırırken bu, aklımın bir köşesindedir. Ama kan gruplarının kesin bir "marker" (belirteç) olabilmesi için her defasında aynı şeyi gösteren, tekrar eden bulgulara ihtiyacımız var" dedi.

Prof. Sekhon şöyle devam etti: "(Kan grubunun) hastalığın ağırlık derecesinde yaş ve diğer hastalıklar gibi risk faktörlerinin önünde olduğunu sanmıyorum. Kan grubu A olanların paniğe kapılmasına gerek yok. Bu, 0 grubunda olanların da barlara publara gitmekte özgür oldukları anlamına gelmiyor."


 

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Son Güncelleme: 15.10.2020 20:41
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKan Grubu
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