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Kan Yağları Neden Yükselir? Nelere Dikkat Etmeliyiz? 

Yağ benzeri doğal bir madde olan kolesterol vücutta karaciğerde yapılır. Dışarıdan tükettiğimiz hayvansal besinlerle alınır.

22 Aralık 2022 Perşembe 18:10
Kan Yağları Neden Yükselir? Nelere Dikkat Etmeliyiz? 

Kan Yağları Neden Yükselir? Nelere Dikkat Etmeliyiz? 

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener konu hakkında bilgiler verdi. 

Kanın içerisinde bulunan çeşitli yağları ifade etmektedir. Bu yağ tipleri  trigliserid, kolesterol ve LDL  (kötü) kolesteroldür. Bunların dışında yararlı kolesterol olarak değerlendirilen HDL-kolesterol de bulunur. Bu bozukluklar başta kalp damar hastalıkları olmak birçok hastalıkların ortaya çıkmasında ve ilerlemesinde rol oynar. 

Kolesterol Nedir? 

Yağ benzeri doğal bir madde olan kolesterol vücutta karaciğerde yapılır. Dışarıdan tükettiğimiz hayvansal besinlerle alınır. Bitkisel yiyeceklerde bulunmaz. LDL kolesterol=kötü kolesterol karaciğerde oluşan kolesterolü taşır. Bu kolesterol damarlarda birikir ve daralmasına neden olur. Özellikle kalbe giden damarlar kalınlaştığında kan akımı yavaşlar. Kalbe yeterince oksijen taşınamaması sonucunda kalp krizi oluşur. HDL kolesterol=iyi kolesterol ise kolesterolün damarlarda birikmesini önler. Kalp hastalıklarına karşı korur. Trigliseritler de kanda bulunan diğer bir yağ türüdür. Yükselmesi kalp hastalığı riskini artırır ve çeşitli hastalıklarda da yükselir (yağlı beslenme, şeker hastalığı gib vb. gibi). 

Kolesterol nasıl düşer? 

Kandaki yüksek yağların düşürülmesinde, tedavi edilmesinde diyet-yaşam tarzı değişiklikleri ile istenen seviyeye indirilmezse ilaç tedavisine geçilir. Bu konuda toplam kolesterolü, LDL-kolesterolü, trigliseridi düşüren, HDL-kolesterolü yükselten çeşitli ilaçlar kullanılır. Bunlardan en çok kullanılanları statinlerdir. Bu ilaçlarla koroner arter hastalığı Diabetes Mellitus, diğer damar bozuklukları, hipertansiyonu olanlarda ve riskli durumları olan kişilerde LDL-kolesterolü 70 mg/dl’nin altına düşürmek gerekir. 

Son Güncelleme: 22.12.2022 23:04
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