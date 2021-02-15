Kanser Riskini Azaltmanın Yolları

Dünya genelinde görülen ölüm vakalarında önemli bir sıralamaya sahip olan kanser, farklı türleri ile ülkemizde de kadın ve erkeklerde sıklıkla görülmektedir. Kanser riskini azaltmanın yolları yazımızda bahsedilen önerileri dikkate alarak hareket etmeniz, kansere yakalanma riskinizi bu önlemleri dikkate almayan kişilere göre en aza indirmektedir.

Dünya sağlık örgütü tarafından açıklanan verilere göre, her 3 kanser vakasından birini önlemek mümkündür. Henüz kansere yakalanmayı önleyecek herhangi bir ilaç olmasa da, aşağıdaki yöntemlerin uygulanması kanserli hücrelerin oluşumuna engel olmak açısından büyük yarar sağlamaktadır.

Kanser Riskini Azaltmanın Yolları

Mutlaka Kilo Verin

Aşırı kilolu olmak, kanser riskini artıran en önemli faktörlerden biridir. Özellikle obezite hastalarının kansere yakalanma riski, ideal kiloya sahip olan kişilere göre çok daha fazladır.

Obezite hastalığı, kanser dışında birçok önemli kronik rahatsızlığında nedenleri arasında yer alır. Fazla kilolara sahip olmak tiroid bezi, böbrek, kolon, pankreas ve yemek borusu kanserleri gibi, neredeyse tüm kanser çeşitlerinin görülme riskini artırmaktadır. Hem aşırı kilolu olup hem de sigara kullanmak, bu riski ciddi oranda artırmaktadır.

Sebze ve Meyve Tüketimi Artırılmalı

Koyu yeşil yapraklı sebzeler başta olmak üzere, sebze ve meyve tüketiminin artırılması kanseri önlemenin yolları arasında önemli yer tutar. Günlük ortalama 2 porsiyon meyve ve sebze tüketimi, genel vücut sağlığı bakımından da ciddi bir öneme sahiptir.

Kırmızı Et Tüketimini Sınırlayın

Aşırı miktarda yağlı kırmızı et tüketmek, kanser riskini artırmaktadır. Sandviç, pastırma ve bunlara benzer işlenmiş kırmızı et ürünlerini aşırı tüketen kişiler risk grubu arasında yer alır.

Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bilimsel araştırma sonrasında, haftada yarım kilonun üzerinde kırmızı et tüketen kişilerin kansere yakalanma riskinin daha fazla olduğu görülmüştür.

Güneş Işınlarına Maruz Kalmayın

D vitamini içeriğine sahip olan güneş ışınları, uzun süre maruz kalınması durumunda cilt kanseri riskini artırmaktadır.arasında, güneşin zararlı ışınlarına karşı güneş kremi kullanmak tavsiye edilmektedir.

Mümkünse güneş ışınlarına fazla maruz kalınmamalı, ancak bu mümkün değilse de mutlaka güneş kremi kullanılmalıdır. En yaygın kanser türlerinden biri olan cilt kanseri için, doğal içerikli koruyucu kremlerin kullanılması daha etkilidir.

Şekeri Azaltın

Yapay tatlandırıcıların fazla kullanılması, aşırı kilo alımının temel nedenlerinden biridir. Yapılan araştırmalar fazla şeker tüketen kişilerde obezite ile birlikte kanser riskinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Diğer yandan farklı kronik hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek için de, daha az şeker tüketilmesi tavsiye edilir.

Gıda Takviyesi Yerine Doğal Besinleri Tercih Edin

Vitamin ve mineralleri doğal besin kaynaklarından alamayan birçok insan, bu eksiklikleri gidermek için gıda takviyeleri kullanmaktadır. Oysaki uzmanlar gıda takviyelerinin olumlu yanlarının yanı sıra, sağlık açısından olumsuz yanlarının olduğunu da söylemektedir. Bu yüzden mümkün olduğunca vitamin ve mineral ihtiyacının doğal gıdalar ile karşılanması, sağlık için önemlidir.

HPV Aşısı Olun

Kanser riskini azaltmanın yolları arasında kesinlikle dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de, HPV aşısı yaptırmaktır. Aşı cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesini sağlayarak, bu hastalıkların kansere neden olma riskini de ortadan kaldırır.

Tütün Kullanımını Terk Edin

Kanserin nedenleri arasında yer alan tütün kullanımı, mutlaka terk edilmelidir. Akciğer, gırtlak, ağız gibi kanser çeşitlerinin görülmesine neden olan sigara, diğer kanser türleri içinde temel sebeplerden biri olarak gösterilmektedir. Sigara kullanımı aynı zamanda, önemli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olarak insan ömrünü kısaltır.

Mutlaka Egzersiz Yapın

Kanserden korunmak için alınabilecek önlemler arasında, düzenli olarak egzersiz yapılması tavsiye edilmektedir. Düzenli egzersiz yapmak kansere yakalanma riskini azalttığı gibi, sağlıklı bir yaşam için de gereklidir.

Alkol Tüketiminin Sonlandırın

Fazla alkol tüketmek sindirim sistemi kanserleri başta olmak üzere, tüm kanser türlerinin oluşumuna etki etmektedir. Karaciğere ciddi hasarlar veren alkollü içecekler, kanser ve kalp krizi riskini önemli oranda artırır.

Hepatit B Aşısı Yaptırın

Karaciğer kanserine karşı önlem almak için, Hepatit B aşısı yaptırın. Hepatit B virüsü direkt olarak karaciğer kanserine neden olmaz. Ancak bu virüsü taşıyan kişilerin karaciğer kanserine yakalanma olasılığının, sağlıklı kişilere göre 100 kat daha fazla olduğu bilinmektedir.

Kanser Taraması Yaptırın

Kanser taraması yaptırmak kansere yakalanma riskini ortadan kaldırmasa bile, erken tanı açısından önemlidir. Bazı kanser türleri, erken tanı konulması halinde tamamen tedavi edilebilir. Bu yüzden mümkünse her 6 ayda bir kanser taraması yaptırmak, sağlığınız açısından gereklidir.