Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kansere meydan okuyan bitki | Zerdeçal

Yapılan araştırmalar, zerdeçal bitkisinin kanser hücreleri üzerinde doğrudan etkili olduğunu göstermektedir.

14 Mart 2024 Perşembe 14:26
Kansere meydan okuyan bitki | Zerdeçal






Kansere meydan okuyan bitki: Zerdeçal
 

Özellikle, lipozomal teknikle üretilen zerdeçal ekstraktı kapsülleri, emilimlerinin artmasıyla kanser hücrelerini küçültmede etkili olmuştur. Aksuvital  Genel Müdür yardımcısı Yüksek Kimya Mühendisi Çağlar Kulu, zerdeçalın birçok hastalığa karşı önleyici ve tedavi edici özelliklerine dikkat çekti. "Besin takviyesi içerisinde yer alan zerdeçalın özellikle standartize curcumin ekstraktı, zeytinyağı ve karabiber ilave edilerek lipozomal teknikle üretilmektedir. Sonuç olarak, bu ürünlerin biyoyararlanımının 185 kat arttımaktadır"dedi.

Zerdeçalın bağışıklık sistemini güçlendirirken koruyucu kalkan görevi üstlendiğini belirten Kulu, kalp dostu ve beyin sağlığını destekleyici özelliklerinin olduğunu, içerdiği curcumin ile stresle mücadelede etkisinin arttığın söyledi. Zerdeçal tüketiminde miktarın, yaş, cinsiyet ve vücut yapısının önemli bir etken oluşturduğunuda belirtti.

Anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olan zerdeçalın, eklem iltihapları gibi inflamatuar durumların tedavisinde ve hücreleri oksidatif strese karşı koruyarak yaşlanma süreçlerini yavaşlatmada etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca, kalp sağlığını desteklediği ve beyin sağlığını koruduğu üzerine araştırmalar yapılmaktadır.

Zerdeçalın kanserle mücadeledeki etkileri üzerine yapılan araştırmalarda, curcuminin kanser hücrelerinin büyümesini engelleme, apoptozu (programlanmış hücre ölümü) uyarıcı ve metastazı (kanser hücrelerinin yayılması) önleyici etkilerinin olduğu gösterilmiştir.

Zerdeçalın emiliminin daha kolay olduğu besin takviyeleri içinde yer aldığını belirten Kulu, curcuminin yağda çözünen bir bileşik olduğunu ve bu nedenle yağla birleştiğinde emiliminin arttığını ifade etmiştir. "Bu sebeple, zerdeçalın yağ kaynağıyla birlikte (örneğin zeytinyağı veya hindistancevizi yağı gibi) tüketilmesi önerilmektedir "dedi.

Anahtar Kelimeler:
ZerdeçalKanser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kabızlığa İyi Gelen Bitki Çayları!
Kabızlığa İyi Gelen Bitki Çayları!
14 Mart Dünya Böbrek Günü'nde uzmanından uyarılar
14 Mart Dünya Böbrek Günü'nde uzmanından uyarılar
İçimizdeki sinsi ve ölümcül tehlikeye dikkat
İçimizdeki sinsi ve ölümcül tehlikeye dikkat
Ramazan'da kalp hastalarına özel 6 soru 6 cevap!
Ramazan'da kalp hastalarına özel 6 soru 6 cevap!
Lösante Hastanesi'nin açılmasına neden izin verilmiyor?
Lösante Hastanesi'nin açılmasına neden izin verilmiyor?
Tansiyon Hastaları Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeli?
Tansiyon Hastaları Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeli?
Ramazanda Nasıl Sağlıklı Besleniriz? İşte Uzmanından Öneriler!
Ramazanda Nasıl Sağlıklı Besleniriz? İşte Uzmanından Öneriler!
Titreme sorununa karşı beyin pili tedavisi
Titreme sorununa karşı beyin pili tedavisi
Bahar ayları, soğuk duşa başlamanın en iyi zamanı
Bahar ayları, soğuk duşa başlamanın en iyi zamanı
Görmenin sessiz hırsızı | Glokom
Görmenin sessiz hırsızı | Glokom

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim