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Kansızlığa iyi gelen besinler

Kansızlık baş ağrısı , tırnaklarda kırılma , saç dökülmesi , çabuk yorulma , iştahsızlık , cilt kuruluğu , büyüme, gelişme, zeka ve başarıyı olumsuz yönde etkileyen bir sağlık sorunudur

05 Şubat 2022 Cumartesi 23:51
Kansızlığa iyi gelen besinler

Kansızlığa iyi gelen besinler

Kansızlık özellikle büyüme gelişme geriliği, öğrenme, zeka ve okul başarısında düşmeye neden olduğundan giderek büyüyen bir toplumsal sorun haline gelmektedir.

Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında önemli bilgiler verdi.  

Anemi sık görülen bir kan hastalığı olup, kandaki alyuvarların düzeyinde oluşan bir azalmadır. Halk dilinde kansızlık olarak tabir edilmektedir. Bazı anemiler hafiftir veya kişi fark etmeyebilir, ancak aneminin bazı formları çok şiddetli seyredebilir. Kansızlık baş ağrısı , tırnaklarda kırılma , saç dökülmesi , çabuk yorulma , iştahsızlık , cilt kuruluğu , büyüme, gelişme, zeka ve başarıyı olumsuz yönde etkileyen bir sağlık sorunudur. Kansızlık özellikle büyüme gelişme geriliği, öğrenme, zeka ve okul başarısında düşmeye neden olduğundan giderek büyüyen bir toplumsal sorun haline gelmektedir. Kansızlıktan en çok hamileler, bebekler, okul çağı çocukları ve gençler etkilenmektedir. Kansızlık birçok sebebe bağlı olabilir. Ülkemizde en sık görülen kansızlık sebebi demir ve vitamin eksikliğidir. Demir ve vitamin eksikliğinin ise en büyük sebebi dengesiz ve düzensiz beslenmedir.

Kansızlığa İyi Gelen Besinler

·        Kırmızı Et

·        Hindi, Tavuk

·        Somon, Ton Balığı

·        Soya Fasulyesi, Tofu

·        Kırmızı Pancar

·        Kuru Bakliyatlar (Fasulye, Nohut, Mercimek, Barbunya gibi...)

·        Ceviz, Fındık Ve Badem

·        Börülce, Bezelye, Fasulye Ve Yeşil Biber

·        Kuzu Kulağı , Isırgan Maydanoz, Nane, Ispanak Roka, Brokoli, Pazı

·        Portakal, Dut, Muz, Çilek Ve Kavun

·        Tahin, Pekmez, Kuru Üzüm, Kuru Erik Ve Hurma 

Son Güncelleme: 06.02.2022 00:46
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Kansızlığa Iyi Gelen Besinler
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