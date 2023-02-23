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Kansızlık miyon belirtisi olabilir

Kadın Hastalıkları,Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç.Dr.Meryem Kürek Eken konu hakkında bilgiler verdi. 

23 Şubat 2023 Perşembe 17:29
Kansızlık miyon belirtisi olabilir

Kansızlık miyon belirtisi olabilir


Miyom, rahimin kas tabakasının normalden çok büyümesine denir.Düzgün sınırlı bu kitleler yerleşim yaptıkları bölgeye göre  3 gruba ayrılır. Bunları;İntramural miyom ( Rahim duvarı içinde büyüyen ) ,submüköz miyom ( Rahim içine ,kaviteye büyüyen) ve subseröz miyom (Rahim dışına doğru büyümüş) Miyomların neden oluştuğu tam olarak netlik kazanamamış olsa bile östrojen hormonu ve genetik yatkınlık tetikleyici faktörlerin başında geliyor. Üreme çağındaki kadınların %20'sinde miyom oluşumu görülür. 30-40 yaş arasındaki kadınlarda daha çok görülür.Ayrıca ailesinde miyom olan kadınlarda miyom daha sık meydana gelir.

Miyom Belirtileri Nelerdir ? 

Adetler arasında geçen sürenin düzensiz hale gelmesi veya sürenin kısalması,anormal vajinal kanamalar,sık idrara çıkma isteği,yoğun adet sancıları,ağrı,baskı hissi,kansızlık,idrar ve gayta yapmada zorlanma,kabızlık,kısırlık,karında büyüme,ani düşük yapmak gibi... 

Tanısı nasıl konulur ? 

Jinekolojik muayene ve ultrason yardımıyla tanı konulabilir.Ayrıca tanı ve tedavi aşamasında Tomografi, MR ve yüksek çözünürlüğe sahip ultrasonlardan faydalanılabilir. 

Tedavisi nedir ? 

Miyomlar çoğunlukla iyi huyludur.Çok nadir kötü huylu tümöre dönüşürler.Miyomlar takip edilmeli , ani büyüyen ve  şüpheli  görünüme sahip olan miyomlar mutlaka tedavi edilmelidir.Hastalar düzenli aralıklarla kontrollerine gitmeli ve kontrollerini aksatmamalıdırlar.Tedavi seçeneği miyomun boyutu,miyomun yerleşim yaptığı bölge,kişinin yaşı,belirtilerin varlığı ve şiddetine göre değişir.Tedavi seçenekleri arasında  cerrahi (açık, laparoskopik,histeroskopik gibi... ) ve medikal tedavi yer alır. 

Anahtar Kelimeler:
KansızlıkMiyon
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