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Karaciğer sağlığınız için altın öneriler

Vücutta gereğinden fazla olan yağ, karaciğer hücrelerinde birikerek yağlı karaciğer hastalığına yol açabilir. Zamanla karaciğer dokunuz sertleşerek siroz hastalığı ile karşılaşabilirsiniz.

07 Şubat 2020 Cuma 10:50
Karaciğer sağlığınız için altın öneriler

Karaciğer Sağlığınız İçin Altın Öneriler

Vücudumuzdaki en büyük organlarından biri olan karaciğer, kana geçen besinleri sindirmek ve zararlı maddeleri temizlemek gibi hayati görevlere sahiptir. Dolayısıyla nasıl bir karaciğere sahip olduğumuz, aslında nasıl beslendiğimizle doğrudan alakalıdır. Bu nedenle sağlıklı bir karaciğere sahip olmanın ilk koşulu sağlıklı beslenmeden geçer. Hastane Derindere İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, daha sağlıklı bir hayat sürmenize yardımcı olacak alışkanlıkları anlattı.

Şekerle vedalaşın

Şeker sadece dişleriniz için değil; karaciğeriniz için de kötü bir alışkanlıktır. İç organlarınız yağ üretmek için fruktoz denilen şekeri kullanır. Çok fazla rafine edilmiş şeker ve yüksek fruktoz içeren mısır şurubu, karaciğer hastalığına zemin hazırlayan yağ birikimine neden olur. Bazı çalışmalar, şekerin karaciğere alkol gibi zarar verebileceğini göstermektedir. Fazla şeker tükettiğiniz halde zayıf olmanız karaciğer sağlığınızın yerinde olduğunu göstermez. Bu nedenle meyveli soda, hamur işleri ve şeker gibi işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkarın.

Bitkisel takviye almadan önce…

Etiketinin üzerinde "doğal" yazması sağlığınıza iyi geleceği anlamına gelmez. Bazı bitkisel antidepresanlar hekim gözetiminde kullanılmadığında hepatit ve karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Bu nedenle doğal bile olsa bitkisel takviye kullanmadan önce mutlaka hekiminize danışın.

Diyet ve egzersizle hastalığı önleyebilirsiniz

Vücutta gereğinden fazla olan yağ, karaciğer hücrelerinde birikerek yağlı karaciğer hastalığına yol açabilir. Zamanla karaciğer dokunuz sertleşerek siroz hastalığı ile karşılaşabilirsiniz. Fazla kilolu, obez, yaşlı veya diyabet hastalarında yağlı karaciğer hastalığı görülme ihtimali yüksektir. Diyet ve egzersiz düzenlemeleriyle hastalığa dur diyebilirsiniz.


Gereğinden fazla A vitamini tüketimi karaciğerinizi yorabilir


Taze meyve ve sebzelerde bulunan A vitamini vücut için gereklidir. Ancak A vitaminini yüksek dozda alırsanız, bu karaciğeriniz için bir sorun olabilir. Ekstra A vitamini almadan önce doktorunuza danışın; muhtemelen ihtiyacınız olmadığını göreceksiniz.

İlaçları dozunda ve karıştırmadan kullanın

Bazı etken maddeler, hastalığınız için kullandığınız farklı ilaçların içerisinde aynı oranlarda olabilir. Gereğinden fazla kullanılan etken maddeler karaciğerinizi yorar. Örneğin soğuk algınlığı ve baş ağrısı problemini aynı anda yaşıyorsanız her ikisi için kullandığınız farklı ilaçların içeriklerini hekiminize danışın, ilaçlarınızı dozunda kullanın.


Trans yağları hayatınızdan çıkarın

Trans yağlar, bazı paketlenmiş veya pişmiş gıdalarda olan insan yapımı bir yağlardır. Trans yağ asitlerinden yüksek bir beslenme şeklini seçmeniz kilo alma ihtimalinizi artırarak, karaciğer yağlanmasına zemin hazırlar.

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Son Güncelleme: 07.02.2020 11:17
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KaraciğerKaraciğer SağlığıŞekerAlkolKaraciğer Yağlanması
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