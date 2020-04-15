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Karantina günlerinde göz sağlığından olmayın

Koronavirüs salgını yüzünden dışarı çıkamadığımız bu günlerde uzmanlar sağlık erişimi alamayan vatandaşları göz sağlığı konusunda uyarıyor.

15 Nisan 2020 Çarşamba 17:02
Karantina günlerinde göz sağlığından olmayın

Karantina günlerinde göz sağlığından olmayın


Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilerken, kişisel hijyen ve sosyal izolasyon da her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Evlerde olduğumuz bu dönemlerde yoğun dijital kullanım yapılıyor. Fakat sosyal izolasyon ile beraber göz sağlığına da dikkat edilmesini söyleyen Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, karantina günlerinde göz sağlığımız için neler yapmamız gerektiğini anlatıyor.

Göz Sağlığınızdan Olmayın !

Evlere kapandığımız bu günlerde dijital aletler elimizden düşmüyor. Özellikle cep telefonu ve bilgisayar mesafesi gözümüze çok yakındır ve odaklandığımız zaman göz kırpma sayımız düşer. Ayrıca kapalı ortamlarda nem dengesi bozulur, ortam kuru ve havasız olursa göz kuruluğu artar göz enfeksiyonlara açık hale gelir. Bunların sonucunda batma, yanma , kızarıklık ve sulanma ile başlayan görmede bulanıklığa sebep olan bir çok şikayet ortaya çıkar.

Her 20 Dakika 20 Saniye Mola

Her 20 dakikada 20 sn ara verip uzağa bakma kuralını unutmadan göz kırpmak için özel çaba sarf etmeliyiz. Odalarımızı havalandırıp bol su içmeliyiz. Eğer göz kuruluğu hastalığınız önceden devarsa suni göz yaşı ve omega-3 desteklerinden faydalanabilirsiniz.

Mavi Işığa Dikkat

Diğer bir tehlike ise maruz kalınan yoğun mavi ışıktır. Gözdeki yaşlanmayı hızlandıran, katarakt ve sarı nokta gibi hastalıklara neden olan bu durumdan korunabilmek için mavi ışık filtreleri, gözlükler kullanabileceğimiz gibi beslenme ve uykumuza dikkat etmeliyiz. Özellikle mavi ışık toksisitesinden korunmak için lutein , zeaksantin ve c vitamini almalıyız.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler, turuncu, sarı meyveler ve yumurta bize bu destekleri sağlar. Yine zaman kavramını kaybedip gece geç saatte uymak hem göz hem vücut sağlığımızı bozmaktadır. Vücudun salgıladığı melatoninden faydalanmak için en geç 23:00 te uyumak gerekli uyku probleminiz varsa melatonin desteklerinden faydalanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Göz SağlığıKarantina
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