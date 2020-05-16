Karantina sırasında 65 yaş üstü için beslenme önerileri

65 yaş üstü kişilere karantina dönemi beslenme önerileri

Koronavirüs, kronik hastalığı olanların yanı sıra en çok 65 yaş üzerindeki kişileri etkiliyor. Bu nedenle de ileri yaşlarda olanların bağışıklık sistemine herkesten daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, ideal beslenme düzenini yakalamak için 65 yaş üzeri kişilere 9 öneride bulundu.

Dengeli beslenin : Günlük besin alımızda tek tip beslenmeyiniz olabildiğince sebze ve meyve çeşitliliği katmanızda fayda var.

: Günlük besin alımızda tek tip beslenmeyiniz olabildiğince sebze ve meyve çeşitliliği katmanızda fayda var. Öğün atlamayın : Uzun açlıklar ve detokslar bu dönemde doğru beslenme sistemi değildir.

: Uzun açlıklar ve detokslar bu dönemde doğru beslenme sistemi değildir. Su için : Aslında çok basit olan bu formül oldukça etkili, bütün enfeksiyon durumlarında olduğu gibi su en çok dikkat etmemiz gereken noktaların başında karşımıza çıkıyor. Günde 2-2,5 litre su için.

: Aslında çok basit olan bu formül oldukça etkili, bütün enfeksiyon durumlarında olduğu gibi su en çok dikkat etmemiz gereken noktaların başında karşımıza çıkıyor. Günde 2-2,5 litre su için. Protein tüketimi önemli : Haftada 2-3 defa balık tüketmeye çalışın, eğer balık tüketmiyorsanız yeşil mercimek de protein alımınız için doğru bir alternatif olacaktır.

: Haftada 2-3 defa balık tüketmeye çalışın, eğer balık tüketmiyorsanız yeşil mercimek de protein alımınız için doğru bir alternatif olacaktır. Günde 2 porsiyon meyve tüketin : Ortalama 2 avuç içinize denk gelecek şekilde örneğin 1 mandalina + 1 kivi veya 1 portakal + 1 elma gibi günde 2 porsiyon meyve tüketiminiz bağışıklığınız için oldukça önemli.

: Ortalama 2 avuç içinize denk gelecek şekilde örneğin 1 mandalina + 1 kivi veya 1 portakal + 1 elma gibi günde 2 porsiyon meyve tüketiminiz bağışıklığınız için oldukça önemli. Salatalarınıza zerdeçal ve zeytinyağı ilave edin : Yapılan birçok çalışmada zerdeçalın bağışıklık sistemi üzerine olumlu çalışmaları gözlemlenmiştir. Salatalarınıza ve yemeklerinize ilave edin.

: Yapılan birçok çalışmada zerdeçalın bağışıklık sistemi üzerine olumlu çalışmaları gözlemlenmiştir. Salatalarınıza ve yemeklerinize ilave edin. Yoğurt veya kefir tüketin: Bağırsak florası bu dönemlerde stres faktörünün artması ile de olumsuz etkilenebilir yoğurt ve kefir gibi besinler floranızı güçlendirirken vücudunuza yeterli kalsiyum sağlayacaktır.

Bağırsak florası bu dönemlerde stres faktörünün artması ile de olumsuz etkilenebilir yoğurt ve kefir gibi besinler floranızı güçlendirirken vücudunuza yeterli kalsiyum sağlayacaktır. Hareket edin: Evin içerisinde günde 2500-4000 adım atmaya çalışın.

Evin içerisinde günde 2500-4000 adım atmaya çalışın. Mevsiminde beslenin: Mevsiminde beslenmek katkı maddelerinin minimuma indirgenmiş olması sebebiyle vücudunuz açısından en yararlı beslenme biçimidir.

Kaçınılması gereken 4 şey

Şekerli ürünlerden uzak durun : Yüksek şekerle beslenmek bağışıklık sisteminin en büyük düşmanlarındandır.

: Yüksek şekerle beslenmek bağışıklık sisteminin en büyük düşmanlarındandır. Fazla yemekten kaçının: Fazla yemek de az yemek kadar vücudunuza zarar verir. Ne kadar çok yerseniz o kadar direncinizin yüksek olacağını düşünmeyin unutmayın: Dozundan fazla tüketilen her şey zararlıdır !

Fazla yemek de az yemek kadar vücudunuza zarar verir. Ne kadar çok yerseniz o kadar direncinizin yüksek olacağını düşünmeyin unutmayın: ! Çay ve kahve tüketiminiz artmışsa suyu azaltma yoluna gitmeyin ; unutmayın ki diğer sıvılar suyun yerini karşılamaz.

; unutmayın ki diğer sıvılar suyun yerini karşılamaz. Kilo almamaya dikkat edin, evde pasta ve börek gibi hamur işlerini azaltın. Çünkü karın çevresi yağlanma bu süreçten sonra sizin kalp damar hastalıkları riskinizi artırır.

Kronik hastalığı olan 65 yaş üzeri kişiler çok daha dikkatli olmalı

Hem 65 yaş ve üzeri hem de kronik hastalığı olanlar için bu önerilerin birer zorunluluk halini alması gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Bu süreçte diyabet hastaları kan şekerinin düşmemesine dolayısıyla öğün saatlerini kaçırmamaya dikkat etmeli. Ayrıca kan şekerini hızlı yükselten yüksek glisemik indeksli şekerli ürünlerden uzak durulmalı. Bununla birlikte tansiyon hastalarında ise yüksek tuzlu ürünler ve evde fazla miktarda tuzlu veya salamura ürünler tüketilmesi bu süreç için sakıncalıdır” dedi.

Evde sağlıklı tarifler

Son dönemde oldukça popüler olan evde ekmek, börek, kısır ve pasta yapımı gibi akımlar Coronavirus salgını sonrası süreçte size zarar verebilir. Bu sebeple evde daha sağlıklı tariflere yönlenebilirsiniz. İşte onlardan bazıları:

Pratik granola

Malzemeler

200 gr yulaf ezmesi

50 gr ceviz

50 gr kabak çekirdeği

75 gr bal

30 gr pekmez

30 gr zeytinyağı

100 gr yoğurt

2 kuru kayısı veya tercihen 10 yaban mersini

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kaba koyup karıştırın. Fırın tepsinizin üstüne yağlı kâğıt kesip, yerleştirin. Karışımı yağlı kâğıdın üzerine dökün ve eşit şekilde yayın. Tepsiyi önceden 180 derecede ısıttığınız fırına yerleştirin ve sekiz dakika kadar pişirin.

Tepsiyi fırından çıkarın. Karışımı iyice karıştırıp yine eşit bir şekilde tepsiye yayın. Bu sırada fırının derecesini 140’a getirin. Karışımı her 15 dakikada bir karıştırıp yayarak 45 dakika boyunca pişirin. Tepsiyi fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın. Soğurken kesinlikle karıştırmayın.

Soğuduktan sonra pişmiş granolanızı parçalara bölerek servis bardaklarına kırın. (Saklamak isterseniz saklama poşetine ya da cam kavanoza koyabilirsiniz.)

Bardaklara böldüğünüz granolaların üzerine birer kaşık süzme yoğurt ilave edin. Üzerine çilek ve yaban mersini serperek servis edin. İsteğiniz taze veya kuru meyveyi kullanarak farklı çeşitlerini de hazırlayabilirsiniz.

Karışımı yoğurtla veya sütle karıştırarak tüketebilirsiniz.

Pratik hurma tatlısı tarifi

6 hurma (suda beklemiş)

12 çiğ badem / fındık

1 tatlı kaşığı kakao

1/ 4 muz

2 kuru erik

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi veya kepeği

2 yemek kaşığı Antep fıstığı (tuzsuz)

Karışımı blenderden geçirin ardından ceviz büyüklüğünde toplar halinde buzdolabına koyun. Toplar Antep fıstığına bulanacak. Ortalama 3-4 saat dolapta bekledikten sonra tüketebilirsiniz.