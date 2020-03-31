Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Karantina zamanı güzellik evinizde| Makyaj diyeti zamanı | Evde kuaföre dikkat!

31 Mart 2020 Salı 17:58
Karantina zamanı güzellik evinizde| Makyaj diyeti zamanı | Evde kuaföre dikkat!

,
Karantina zamanı güzellik evinizde

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dünyanın her yerinde insanlar evlerine kapandı. Bu da beraberinde psikolojik sorunları beraberinde getirmeye başladı. Estesante Clinic’in sahibi Şebnem Demir ise bu olumsuz durumla başa çıkmak isteyenler için karantinada güzellik önerilerini paylaştı:

Makyaj diyeti zamanı’

İş, okul, sosyal hayattan uzaklaşılan bu dönemi ‘makyaj diyeti’ yapmak için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten Demir, “Günlük yaşantımızda yaptığımız makyajlar nedeniyle gözeneklerimiz tıkanıyor, cildimiz yoruluyor. Evden çıkmadığımız bu dönemi fırsat olarak görüp makyajdan uzak durmak cildi dinlendirmek açısında çok iyi olacaktır” dedi. Ancak sadece bununla yetinilmemesi gerektiğini aktaran Demir, “Makyaj diyetini ister istemez bu süreçte yapabiliyoruz. Öte yandan hem içerinden hem de dışarıdan güzelleşmemiz de mümkün” diye konuştu.

‘Yemeği kaçırmayın’

Demir’in içeriden güzellik için ilk önerisi doğal yollarla stresle başa çıkmak ve metabolizmayı kuvvetlendirmek için melisa çayı, yeşil çay ve zencefil çayı. Evde oturulan bu sürede insanların kontrolsüz yemek yediğine dikkat çeken Demir, “Evde yapacak bir şey bulamayanlar kendilerini yemeğe veriyor ve kontrolü kaçırabiliyor. Bu noktada eskisine göre fiziki aktivitelerimiz daha sınırlı olduğu için daha sağlıklı yemekler tercih etmeliyiz” dedi.

Cildin matlaşmasına ve sivilcelere neden olabilecek aşırı yağlı yiyecekler, asitli ve şekerli içeceklerden uzak durulması gerektiğini aktaran Demir, “Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisini de dinleyerek alkol ve sigaradan da uzak durulmalı” diye konuştu.

‘Bol bol su için’

Canlı ciltler ve güçlü saçlar için günde en az 2 litre su içilmesi gerektiğine dikkat çeken Demir, şunları söyledi: “Bu bağışıklığımız yüksek tutulması için de önemli. Ayrıca bağışıklık güçlendirici vitaminler almak da hastalıktan koruduğu gibi ciltteki matlık, leke gibi cilt problemlerini de ciddi ölçüde azaltacaktır.”

‘Kendi maskenizi yapabilirsiniz’

Demir’in karantinada olanlar için bir diğer önerisi ise evde yapılabilecek cilt maskeleri. Kendi imkânlarınızla birçok cilt maskesi yapılabileceğini belirten Demir, “Örneğin cildi parlak ve nemli yapmak için yoğurt-bal-yulaf ezmesi maskesi, cildinizin daha sıkı ve gergin görünmesi için muz maskesi, ciltteki tonlamayı sağlamak için ise elma sirkesi maskesi tercih edilebilir” dedi.

Evde kuaföre dikkat’

Şebnem Demir, son olarak eve kuaför çağıranları da uyardı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezlerinin kapatıldığını hatırlatan Demir, “Bazı insanların bu yasağı evlerine kuaför çağırarak deldiğini duyuyoruz. Bu çok yanlış bir tutum. Virüsün yayılımının bu şekilde önüne geçilemez. Lütfen bir süre kuaför işlemlerimizi evde kendi imkânlarımızla yapmaya çalışalım. Sağlığımız güzellikten önce geliyor” dedi.

Korona salgını yüzünden estetik merkezleri geçici olarak kapandı
Korona salgını yüzünden estetik merkezleri geçici olarak kapandı
Korona, estetiği etkilemedi | Badem göz çok sevildi
Korona, estetiği etkilemedi | Badem göz çok sevildi
Cildi gençleştirmenin yolları | Cildi gençleştireyim derken bu hatalara düşmeyin
Cildi gençleştirmenin yolları | Cildi gençleştireyim derken bu hatalara düşmeyin
Bebe yağı nasıl yapılır? Evde bebe yağı yapımı
Bebe yağı nasıl yapılır? Evde bebe yağı yapımı
Hyaluronik Asit Serum Nedir? Ne İşe Yarar?
Hyaluronik Asit Serum Nedir? Ne İşe Yarar?
Rossmann, Zorlu AVM'de yeni bir perakende deneyimi başlatıyor!
Rossmann, Zorlu AVM'de yeni bir perakende deneyimi başlatıyor!
Yeni Doğan Bebeklerde Cilt Bakımı için Tavsiyeler
Yeni Doğan Bebeklerde Cilt Bakımı için Tavsiyeler
Kaldırımlarda çalışanlara sokakta
Kaldırımlarda çalışanlara sokakta "bakım" hizmeti
Anahtar Kelimeler:
Karantinada GüzellikMakyajEvde Kuaför
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıl Dönmesi sadece yetişkin sorunu değil
Kıl Dönmesi sadece yetişkin sorunu değil
Prof. Dr. Rita Krespi Ülgen | Kaygıyı yönetmeye çalışalım
Prof. Dr. Rita Krespi Ülgen | Kaygıyı yönetmeye çalışalım
Kanser hastalarına 15 ‘Coronavirus’ önerisi
Kanser hastalarına 15 ‘Coronavirus’ önerisi
Akciğer sertliği olanlar için koronovirüs bilgilendirmesi 
Akciğer sertliği olanlar için koronovirüs bilgilendirmesi 
Makyaj malzemelerinde ortak kullanıma son verin
Makyaj malzemelerinde ortak kullanıma son verin
Ellerim yıkadıkça kuruyor ve çatlıyor ne yapmalıyım?
Ellerim yıkadıkça kuruyor ve çatlıyor ne yapmalıyım?
Halk sağlığı için pestisit bağımlılığından kurtulmalıyız
Halk sağlığı için pestisit bağımlılığından kurtulmalıyız
Koronafobi ile baş etmenin püf noktaları!
Koronafobi ile baş etmenin püf noktaları!
Erken teşhis ile prostat kanserinden iki saat içinde kurtulmak mümkün
Erken teşhis ile prostat kanserinden iki saat içinde kurtulmak mümkün
Akıllı mercek tedavisi ile ilgili 6 soru
Akıllı mercek tedavisi ile ilgili 6 soru

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim