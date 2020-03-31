Karantina zamanı güzellik evinizde| Makyaj diyeti zamanı | Evde kuaföre dikkat!

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Karantina zamanı güzellik evinizde

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dünyanın her yerinde insanlar evlerine kapandı. Bu da beraberinde psikolojik sorunları beraberinde getirmeye başladı. Estesante Clinic’in sahibi Şebnem Demir ise bu olumsuz durumla başa çıkmak isteyenler için karantinada güzellik önerilerini paylaştı:

‘Makyaj diyeti zamanı’

İş, okul, sosyal hayattan uzaklaşılan bu dönemi ‘makyaj diyeti’ yapmak için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten Demir, “Günlük yaşantımızda yaptığımız makyajlar nedeniyle gözeneklerimiz tıkanıyor, cildimiz yoruluyor. Evden çıkmadığımız bu dönemi fırsat olarak görüp makyajdan uzak durmak cildi dinlendirmek açısında çok iyi olacaktır” dedi. Ancak sadece bununla yetinilmemesi gerektiğini aktaran Demir, “Makyaj diyetini ister istemez bu süreçte yapabiliyoruz. Öte yandan hem içerinden hem de dışarıdan güzelleşmemiz de mümkün” diye konuştu.

‘Yemeği kaçırmayın’

Demir’in içeriden güzellik için ilk önerisi doğal yollarla stresle başa çıkmak ve metabolizmayı kuvvetlendirmek için melisa çayı, yeşil çay ve zencefil çayı. Evde oturulan bu sürede insanların kontrolsüz yemek yediğine dikkat çeken Demir, “Evde yapacak bir şey bulamayanlar kendilerini yemeğe veriyor ve kontrolü kaçırabiliyor. Bu noktada eskisine göre fiziki aktivitelerimiz daha sınırlı olduğu için daha sağlıklı yemekler tercih etmeliyiz” dedi.

Cildin matlaşmasına ve sivilcelere neden olabilecek aşırı yağlı yiyecekler, asitli ve şekerli içeceklerden uzak durulması gerektiğini aktaran Demir, “Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisini de dinleyerek alkol ve sigaradan da uzak durulmalı” diye konuştu.

‘Bol bol su için’

Canlı ciltler ve güçlü saçlar için günde en az 2 litre su içilmesi gerektiğine dikkat çeken Demir, şunları söyledi: “Bu bağışıklığımız yüksek tutulması için de önemli. Ayrıca bağışıklık güçlendirici vitaminler almak da hastalıktan koruduğu gibi ciltteki matlık, leke gibi cilt problemlerini de ciddi ölçüde azaltacaktır.”

‘Kendi maskenizi yapabilirsiniz’

Demir’in karantinada olanlar için bir diğer önerisi ise evde yapılabilecek cilt maskeleri. Kendi imkânlarınızla birçok cilt maskesi yapılabileceğini belirten Demir, “Örneğin cildi parlak ve nemli yapmak için yoğurt-bal-yulaf ezmesi maskesi, cildinizin daha sıkı ve gergin görünmesi için muz maskesi, ciltteki tonlamayı sağlamak için ise elma sirkesi maskesi tercih edilebilir” dedi.

‘Evde kuaföre dikkat’

Şebnem Demir, son olarak eve kuaför çağıranları da uyardı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezlerinin kapatıldığını hatırlatan Demir, “Bazı insanların bu yasağı evlerine kuaför çağırarak deldiğini duyuyoruz. Bu çok yanlış bir tutum. Virüsün yayılımının bu şekilde önüne geçilemez. Lütfen bir süre kuaför işlemlerimizi evde kendi imkânlarımızla yapmaya çalışalım. Sağlığımız güzellikten önce geliyor” dedi.