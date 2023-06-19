Karpuz Çekirdeğini atmayın | Çilt rahatsızlıklarına iyi geliyor

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden karpuzun çekirdeğiyle birlikte tüketilmesinin oldukça faydalı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Sena Genç, “Karpuz tohumları, genel cilt görünümünü iyileştirmeye yardımcı olan magnezyumla doludur. Cildin kuru ve kaşıntılı olduğu egzama ve diğer cilt rahatsızlıklarında kullanılır. Karpuzun çekirdeğini çiğnemek veya doğrudan yutmak arasında bir fark yoktur. Her gün 1 avuç karpuz çekirdeği tüketilebilirsiniz” dedi.



BESİN DEĞERLERİ AÇISINDAN ÇOK ZENGİN

Karpuzda bulunan besin değerlerine değinen Dyt. Genç, “Karpuz yüzde 91 su ve yüzde 7.5 karbonhidrat içermektedir. 100 gramında 30 kcal kalori yer almaktadır. Ayrıca besinin 1 porsiyon (orta) yani 150 gramlık miktarında 45 kalori karpuz bulunmaktadır” diye konuştu.

KOLESTEROL VE KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

Karpuzun faydalarından bahseden Dyt. Genç, şu bilgileri paylaştı:

“Karpuzdaki likopen ve sitrülin, kan basıncını ve kolesterolü düşürerek kalp sağlığını desteklemektedir. Likopen, kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardımcıdır. Ayrıca yüksek kolesterol seviyelerinin neden olduğu oksidatif hasarı önlemeyi kolaylaştırır. Karpuz aynı zamanda egzersiz performansını artırabilecek bir amino asit olan zengin bir sitrülin kaynağıdır. Ayrıca, C vitamini, karotenoidler, likopen ve cucurbitacin E dâhil olmak üzere birçok antioksidan açısından zengindir. Bu bileşikler, vücudunuzda birikmeleri halinde hücrelerinize zarar verebilecek kararsız moleküller olan serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur ve kansere karşı bizi korur. Karpuzdaki antioksidanlar, likopen ve C vitamini kombinasyonu inflamasyonu (iltahaplanmayı) ve oksidatif hasarı azaltmaya yardımcı olmaktadır.”

ŞEKER HASTALARI ÖLÇÜLÜ TÜKETMELİ

Karpuz tüketirken nelere dikkat edeceğimizi hatırlatan Dyt. Genç, “Karpuz, su ve lif içeriği yüksek, faydalı bir meyvedir. Birçok farklı vitamin ve mineral içermektedir. Fakat şeker içeriğinin yüksek olmasından dolayı özellikle şeker hastaları diyetisyen ve doktor kontrolünde ölçülü miktarda tüketmelidir” şeklinde konuştu.

FAZLA TÜKETMEK SİNDİRİM SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Aşırı karpuz tüketiminin bazı sağlık problemlerine neden olabileceğine dikkat çeken Dyt. Genç, “Karpuzu çok miktarda tüketmek ishal, şişkinlik, gaz ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Fazla karpuz tüketimi kan şekeri düzeylerinin yükselmesine sebep olmaktadır” açıklamasında bulundu.

KARPUZ ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Karpuzu çekirdeğiyle beraber tüketmenin de faydalı olduğunu vurgulayan Dyt. Genç, “Karpuz çekirdeğinin bilinmeyen birçok faydası vardır. . Karpuzun çekirdeğini çiğnemek veya doğrudan yutmak arasında bir fark yoktur. Her gün 1 avuç karpuz çekirdeği tüketilebilirsiniz” dedi. Dyt. Sena Genç, karpuz çekirdeğinin faydalarını ise şöyle sıraladı:

“Cilt sağlığını iyileştirir: Karpuz tohumları, genel cilt görünümünüzü iyileştirmeye yardımcı olan magnezyumla doludur. Cildinizin kuru ve kaşıntılı olduğu egzama ve diğer cilt rahatsızlıklarında kullanılır. Karpuz tohumları donuk ve kuru cildiniz için nemlendirici görevi görür. Tohumlarda bulunan çinko, protein sentezi, hücre bölünmesi ve onarım yeteneği nedeniyle yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

“Saçı güçlendirir: Karpuz tohumları, saçlarınızın kalitesini iyileştirdiği bilinen proteinler, demir, magnezyum, çinko ve bakırla doludur. Bu tohumlar saçınızı güçlendirmeye ve saç büyümesini desteklemeye yardımcı olur. Tohumlardaki manganez saç dökülmesini ve hasar görmesini önlemeye yardımcı olur.

“Kalp sağlığına faydalıdır: Karpuz tohumları; sağlıklı bir kalpteki yararlılıklarının olası bir nedeni olan bir anti-inflamatuar, antioksidan ve vazodilatör (kan damarlarının genişlemesi) görevi görür. Karpuz çekirdekleri ayrıca kalp sağlığında önemli bir rol oynaya çinko açısından da zengindir.

“Sinir sistemini destekler: Karpuz çekirdeği, beyninizi ve sinir sisteminizi sağlıklı tutmaya yardımcı olan zengin bir B vitamini kaynağıdır. Duygu -durum bozukluklarında, bunamada da faydalıdır.

“Sperm kalitesini artırır: Karpuz, erkek üreme sistemi için önemli olan yüksek miktarda çinko içerir. Çinko, erkek kısırlığında en önemli sorun olan sperm kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

“Metabolizmayı hızlandırır: Karpuz tohumlarının folat, demir, çinko, bakır, magnezyum, potasyum, amino asitler ve B vitamini kompleksi gibi besinler açısından zengin olduğu bilinmektedir. Bu besinler, vücudun doğal metabolizmasını düzenlemenin yanı sıra hızını artırmada da son derece faydalıdır.”

GÜNDE 1-2 PORSİYON TERCİH EDİLEBİLİR

Günde ne kadar karpuz tüketmemiz gerektiğini söyleyen Dyt. Sena Genç, herhangi bir hastalığımız yoksa günde 1-2 porsiyon (150-250 gram) tercih edebileceğimizi ifade etti. Diyet yaparken de karpuz yiyebileceğimizin altını çizen Dyt. Genç, diyetisyenin önerdiği miktarı aşmadıkça soframızda olabileceğini sözlerine ekledi.