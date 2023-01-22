Kartal Fizyotime Fizyoterapi ve Danışmanlık Merkezi açıldı
Nörolojik - ortopedik yaralanmalara maruz kalanlar, bel sırt boyun ağrıları ile kadın sağlığı, skolyoz, romatolojik rahatsızlık çekenler, lenf ödem, yüz felci gibi uzun süreli terapi alması gerekenler, Kartal Fizyotime Fizyoterapi ve Danışmanlık Merkezi açıldı.
Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun olan Tilbe Meriç tarafından açılan Fizyotime Fizyoterapi ve Danışmanlık merkezinde ağrı şikayetlerinden yakınanlar için Osteopati eğitimi de alarak, bilgi ve tecrübelerini kurduğu merkeze taşıdı.
Kartal Fizyotime Fizyoterapi Merkezi'ne Kordonboyu Mahallesi, Ankara Caddesi, No 111/1 - D14 (Bülent Ecevit Kültür Merkezi karşısı) adresinden ulaşabilirsiniz.