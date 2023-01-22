Kartal Fizyotime Fizyoterapi ve Danışmanlık Merkezi açıldı



Nörolojik - ortopedik yaralanmalara maruz kalanlar, bel sırt boyun ağrıları ile kadın sağlığı, skolyoz, romatolojik rahatsızlık çekenler, lenf ödem, yüz felci gibi uzun süreli terapi alması gerekenler, Kartal Fizyotime Fizyoterapi ve Danışmanlık Merkezi açıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun olan Tilbe Meriç tarafından açılan Fizyotime Fizyoterapi ve Danışmanlık merkezinde ağrı şikayetlerinden yakınanlar için Osteopati eğitimi de alarak, bilgi ve tecrübelerini kurduğu merkeze taşıdı.

Eğitimi boyunca yeni teknolojilerle tanıştığını söyleyenTilbe Meriç, "Onbinlerce kadının anlatmakta zorlandığı pelvik gibi rahatsızlıklar başta olmak üzere fiziksel muayene, gevşetme ve manuel terapi, nörolojik veya ortopedik yaralanmalar, bel sırt boyun ağrıları, kadın sağlığı, skolyoz, romatolojik rahatsızlıklar, lenf ödem, yüz felci gibi konularda hastalarımıza yardımcı oluyorum" dedi.

Kartal Fizyotime Fizyoterapi Merkezi'ne Kordonboyu Mahallesi, Ankara Caddesi, No 111/1 - D14 (Bülent Ecevit Kültür Merkezi karşısı) adresinden ulaşabilirsiniz.