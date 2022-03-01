Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kasıktan dize doğru yayılan ağrıya dikkat

Kalça eklemi çok fazla yük taşır. Kalça eklemi kireçlenmesi çeşitli sebeplerle bu eklemi oluşturan kemiklerin üzerine kaplayan kıkırdağın aşınması, deforme olması ve alttaki kemiklerin anatomik yapısını kaybetmesidir.

01 Mart 2022 Salı 18:59
Kasıktan dize doğru yayılan ağrıya dikkat

Kasıktan dize doğru yayılan ağrıya dikkat

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Günümüzde en sık rastlanan rahatsızlıklardan birisi de kalça kireçlenmesidir . Kalça kireçlenmesi kalça eklem hareketlerinin kısıtlanması ve kasıkta oluşan ağrı ile kendini ortaya koymaktadır. Ancak kalça eklem kireçlenmesinin bulgularını sergileyen başka etkenler olduğu da göz ardı edilmemelidir.

Kalça Kireçlenmesi Nedir?

Kireçlenme aslında bir kıkırdak bozulmasıdır. Bacağı gövdeye bağlayan ana ekleme kalça eklemi denir. Kalça eklemi çok fazla yük taşır. Kalça eklemi kireçlenmesi çeşitli sebeplerle bu eklemi oluşturan kemiklerin üzerine kaplayan kıkırdağın aşınması, deforme olması ve alttaki kemiklerin anatomik yapısını kaybetmesidir.

Kalça Kireçlenmesinin Sebepleri Nelerdir?

Kalça eklemi kireçlenmeleri 2 gruba ayrılır. 1'inci grup daha sık karşılaşılan doğumsal veya sonradan meydana gelen yapısal bir bozukluk (artrit, kalça çıkığı, çocukluk çağı kalça kemiği hastalıkları, travma gibi...) nedeniyle zaman içinde kalça eklemindeki kıkırdağın aşınması sonucu ortaya çıkan kireçlenmelerdir. 2'inci grup ise sebebi belirlenemeyen kalça kireçlenmeleridir.

Kalça Kireçlenmesi Hangi Yaşlarda Ortaya Çıkar ?

Kalça eklemi kireçlenmesi sorunu çoğunlukla 60 yaşından sonra meydana gelebileceği gibi,  çocuklukta geçirilen kalça eklemi hastalıkları sonrasında ya da doğumsal kalça çıkığı olduğu zaman da küçük yaşlarda da görülebilir.

Kalça Kireçlenmesinin Belirtileri Nelerdir?

Kalça eklemi kireçlenmesi, hastaların hayatını zorlaştırıp aynı zamanda yaşam kalitesini de oldukça düşüren bir hastalıktır. En belirgin ve önemli şikayetlerin başında ağrı gelir. Bu ağrı nedeniyle de çorap giymek, araca binme, oturmak ve kalkmak gibi günlük yapılan işlerde güçlük yaşanması da belirtiler arasındadır. Kalça eklemi hareketlerinde kısıtlanma meydana gelir. Çoğunlukla da ilk önce ağrı ardından hareketlerde kısıtlanma ortaya çıkar. Bu ağrı kalçada değil kasık kısmında hissedilen ve dize doğru yayılma özelliği gösteren bir ağrı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sık karşılaşılan belirtilerin bazıları şunları içerir:

Hareket etmekle azalan eklem sertliği ve hareket kısıtlılığı,

Bir eklem büküldüğünde eklemeden tıkırtı ya da çıtırtı sesi gelmesi,

Eklem etrafında hafif şişme,

Aktivite sonrasında veya gün sonuna doğru artan eklem ağrısı.

Kasık bölgesi veya kalçada, bazen de diz veya uylukta ağrı hissedilir.

Kalça Eklemi Kireçlenmesinin Tanısı Nasıl Konur?

Hastanın şikayetlerinin dinlenilmesinin ardından fiziki muayene ile hastalık ortaya konulabilir. Fakat kalça eklemi hastalıkları arasında ayırıcı tanı yapmak için genellikle ilk önce röntgen filmi çekilmesi gereklidir. Bazı özel durumlarda MR ve bilgisayarlı tomografi incelemesi gerekli olabilir.

Kalça Kireçlenmesi Nasıl Tedavi Edilir ?

Kireçlenmenin belirtilerini azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için farklı seçenekler mevcuttur. Doktorlar, eklemlerdeki ağrı ve iltihabi durum için ilaç reçete eder fakat bu durum lezyonun ortadan kalkmasını sağlamaz hissettirmeyen ağrı kesiciler lezyonun daha da büyümesine neden olabilir. Fizik tedavi ile belirtilerin hafiflemesi sağlanabilir. Bazı hastalarda cerrahi işlem gerekebilir. Eklem içi veya eklemi çevreleyen dokulara  ilaç enjeksiyonları, Proloterapi, Nöralterapi, kök hücre uygulamaları da tercih edilen tedavi yöntemleri arasında bulunur ve bunlar mutlaka uygulanacak tedavi, seçenekleri arasına dahil edilmelidir.. Hastalığın uzun vadeli yönetiminde Ağrı, sertlik ve şişlik gibi belirtileri yönetmek, Eklem hareketliliğini ve esnekliği artırma, kilo verme, yeterli sayıda  egzersiz yapmak şarttır.

Anahtar Kelimeler:
AğrıKasık AğrısıDiz Ağrısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalbimize İyi Gelen ve Kalbimize Yoran Sporlara Dikkat Edilmeli!
Kalbimize İyi Gelen ve Kalbimize Yoran Sporlara Dikkat Edilmeli!
Sağlıklı zayıflamanın yolu | Psikodiyet
Sağlıklı zayıflamanın yolu | Psikodiyet
Kemik erimesine karşı özel egzersiz önemli
Kemik erimesine karşı özel egzersiz önemli
Çocuklar neden yalan söyler?
Çocuklar neden yalan söyler?
Müzik dinlemek kalbe iyi geliyor
Müzik dinlemek kalbe iyi geliyor
Ağrı kesicileri nasıl kullanmalı | Tehlikeli sonuçları olabilir
Ağrı kesicileri nasıl kullanmalı | Tehlikeli sonuçları olabilir
Hangi Besinler Cilt Sağlığımıza İyi Gelir?
Hangi Besinler Cilt Sağlığımıza İyi Gelir?
Biri sizi konuşarak fıtık edebilir mi?
Biri sizi konuşarak fıtık edebilir mi?
Yalnızlık duygusuna karyşı 6 etkili öneri
Yalnızlık duygusuna karyşı 6 etkili öneri
Su Diyeti Mi? Su Orucu Mu?
Su Diyeti Mi? Su Orucu Mu?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim