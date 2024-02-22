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Kemik Erimesi Neden Olur? Kemiklere İyi Gelen Besinler!

Kemikler, sürekli olarak yenilenir. Yeni kemik oluşumu ve eski kemik dokusunun yıkımı sürekli bir döngü içindedir. Osteoporozda, kemikler normalden daha fazla yıkılır veya yeni kemik oluşumu yetersiz olur.

22 Şubat 2024 Perşembe 10:05
Kemik Erimesi Neden Olur? Kemiklere İyi Gelen Besinler!






Kemik Erimesi Neden Olur? Kemiklere İyi Gelen Besinler!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu konu hakkında bilgiler verdi.

Kemik erimesi veya osteoporoz, kemik yoğunluğunun azalması ve kemiklerin zayıflamasıyla karakterize olan bir durumdur. Bu durum, kemiklerin normal yoğunluğunu kaybederek kırılgan ve kolayca kırılabilir hale gelmesine neden olur. Osteoporoz, genellikle kemiklerdeki mineral yoğunluğunun azalması veya kemik yapımının kemik yıkımından daha az olması sonucu ortaya çıkar.

Kemikler, sürekli olarak yenilenir. Yeni kemik oluşumu ve eski kemik dokusunun yıkımı sürekli bir döngü içindedir. Osteoporozda, kemikler normalden daha fazla yıkılır veya yeni kemik oluşumu yetersiz olur. Bu durumda, kemiklerin yoğunluğu azalır, kemikler incelir ve daha kolay kırılabilir hale gelir.

Osteoporoz genellikle belirgin semptomlar göstermez ve çoğu zaman kemiklerde zayıflama ilerleyene kadar fark edilmez. Ancak ilerledikçe, kırıklar, özellikle bilek, kalça ve omurga gibi bölgelerde artabilir. Osteoporozun belirtileri arasında boyun kısalması, sırtta kamburluk oluşumu ve kronik sırt veya bel ağrısı da bulunur.

Osteoporoz risk faktörleri şunları içerebilir:

*Yaş: Yaş ilerledikçe osteoporoz riski artar.

*Cinsiyet: Kadınlarda östrojen seviyelerinin azalması menopoz sonrasında osteoporoz riskini artar.

*Genetik faktörler: Ailenizde osteoporoz öyküsü varsa risk artar.

*Düşük kalsiyum ve D vitamini alımı: Kalsiyum ve D vitamini kemik sağlığı için önemlidir.

Sigara içme, aşırı alkol tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzı gibi risk faktörleri.

Osteoporozun önlenmesi ve tedavisi için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapma, yeterli kalsiyum ve D vitamini alımına dikkat etme, sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınma önemlidir. Bazı durumlarda, doktorlar kemik yoğunluğunu artırmak için ilaçlar da önerebilir.


Kemik sağlığı için önemli olan beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı faktörleri kemikleri güçlendirebilir ve kemik sağlığını destekleyebilir. İşte kemikler için iyi olan bazı beslenme ve yaşam tarzı önerileri:

*Kalsiyum: Kalsiyum, kemiklerin ana yapı taşıdır. Süt ve süt ürünleri, yoğurt, peynir, badem, yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, brokoli) gibi kalsiyum açısından zengin gıdalar tüketmek önemlidir. Yetişkinlerin günlük kalsiyum ihtiyacı genellikle 1000 ila 1200 mg arasındadır.

*D Vitamini: D vitamini, kalsiyumun emilimini destekler ve kemik sağlığı için önemlidir. Güneş ışığı, somon, ton balığı, sardalya gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı gibi gıdalar D vitamini kaynağı olabilir. Ancak bazı durumlarda doktorlar takviye önermektedir.

*Protein: Protein, kemik sağlığı için gereklidir. Et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller, süt ürünleri gibi protein kaynakları yeterli miktarda protein alımını sağlar.

*Fosfor: Fosfor, kemik ve diş sağlığı için önemlidir. Süt ürünleri, et, balık, kümes hayvanları, fındık ve tohumlar fosfor kaynaklarıdır.

*Magnezyum: Magnezyum, kemik mineralizasyonu için gereklidir. Fındık, tohumlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık gibi gıdalar magnezyum açısından zengindir.

*Fiziksel Aktivite: Düzenli egzersiz yapmak, kemik sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Kuvvet antrenmanları, yürüyüş, koşu, dans gibi aktiviteler kemikleri güçlendirir.

*Sigara ve Alkol Tüketimi: Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu tür alışkanlıklardan kaçınmak önemlidir.

*Dengeli Beslenme: Sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı, kemik sağlığını destekler. Çeşitli besin gruplarından yeterli miktarlarda alınması önemlidir.

Kemik sağlığını korumak için dengeli beslenme alışkanlıklarıyla birlikte düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam tarzı tercih edilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
Kemik ErimesiOsteoporoz
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