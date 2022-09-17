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Ketojenik Diyet Nedir? Vücuda Etkileri Nelerdir? 

Diyet sürecinde karbonhidrat alımı sınırlandırılıp yağ tüketimi arttırılır, bu sayede vücut enerji kaynağı olarak karbonhidrat yerine yağları kullanmaya başlar. Bu biyokimyasal sürece ‘ketozis’ adı verilir.  

17 Eylül 2022 Cumartesi 14:05
Ketojenik Diyet Nedir? Vücuda Etkileri Nelerdir? 

Ketojenik Diyet Nedir? Vücuda Etkileri Nelerdir? 

Diyetisyen Tuğçe Sert konu hakkında bilgiler verdi.

Ketojenik diyet veya kısaca keto diyet, neredeyse 100 yıl önce tıpta çocuklarda ilaca dirençli epilepsiyi tedavi etmek için kullanılmış bir diyet modelidir. Sonraki zamanlarda düşük karbonhidrat içeriği ile zayıflamaya etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Son zamanlarda ‘2 haftalık ketojenik diyet’ büyük popülerlik kazanmıştır.  

Diyet sürecinde karbonhidrat alımı sınırlandırılıp yağ tüketimi arttırılır, bu sayede vücut enerji kaynağı olarak karbonhidrat yerine yağları kullanmaya başlar. Bu biyokimyasal sürece ‘ketozis’ adı verilir.  

Kimler Ketojenik Diyet Uygulayamaz? 

-İnsüline veya şeker ilacına bağlı diyabet hastaları  

-Tansiyon hastaları  

-Böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar 

-Gebe ve emzirenler 

Ketojenik Diyetin Faydaları Nelerdir? 

Epileptik çocuklarda nöbet sayılarında ve sıklığında azalma sağladığı çalışmalarda belirtilmektedir. Ayrıca parkinson hastalığının semptomlarını da hafifletir. Vücut yağını azaltarak sağlıklı kilo vermeye faydası olan ketojenik diyette paketli ve şekerli hazır gıdalar tüketilmediği için akne ve sivilce gibi sorunların iyileşmesine de büyük katkı sağlamaktadır.  

Ketojenik Diyette Ne kadar Karbonhidrat Tüketilir? 

Farklı ketojenik diyet türleri uygulanmakla birlikte, kişinin ketozise girebilmesi için günde en fazla 50 gr karbonhidrat tüketmesi önerilmektedir. Fakat farklı uygulamaları olan ketojenik diyet çeşitleri bulunmaktadır.  

Standart Ketojenik Diyet: Kişinin günlük aldığı kalorinin %70’i yağlardan %20’si proteinden %10’u karbonhidratlardan karşılanır.  

Döngüsel Ketojenik Beslenme: Kişi haftanın 5 günü çok düşük karbonhidrat tüketirken 2 günü normal sınırlarda karbonhidrat tüketir.  

Yüksek Proteinli Ketojenik Diyet: Günlük enerji ihtiyacının %60’ını yağdan, %35’ini proteinden, %5’ini karbonhidrattan karşıladığı diyet modelidir.  

Ketojenik Diyette Neler Tüketilebilir? 

Peynir: Beyaz peynir, kaşar peyniri, dil peyniri, keçi peyniri, krem peynir, tulum peyniri.  

Yumurta 

Süt: Bitkisel sütler (badem sütü, Hindistan cevizi sütü, soya sütü) 

Yoğurt: Süzme yoğurt 

Yağlı tohumlar: ceviz, badem, fındık, fıstık ay çekirdeği, kabak çekirdeği 

Et grubu: Dana eti, kuzu eti, hindi eti, tavuk, balık, ton balığı, jambon  

Sebzeler: Brokoli, karnabahar, ıspanak, kabak, patlıcan, domates, soğan, biber, sarımsak, mantar, kuşkonmaz, taze fasulye, marul, kıvırcık, taze soğan, salatalık, brüksel lahanası, kereviz, turp, beyaz lahana, enginar. 

Meyveler: Avokado 

Ketojenik Diyette Tüketilmemesi Gerekenler Nelerdir? 

Tahıllar: Bulgur, makarna, pirinç, buğday nişastası, mısır nişastası 

Baklagiller: Mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya 

Sebzeler: Tatlı patates, patates, bezelye, havuç 

Meyveler: Avokado hariç bütün meyveler  

Şekerli İçecekler: meyveli soda, meyve suları, şekerli çay, şekerli kahve, kola 

Soslar: Ketçap, mayonez, barbekü sos, hardal vb.  

Şekersiz Diyet Gıdalar: şekersiz sakız, şekersiz kola, diyabetik reçeller vb. (tatlandırıcı ilaveli oldukları için ketozise girmeyi engeller)  

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