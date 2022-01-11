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Kilo Problemine Kalıcı Çözüm | Kişiye Özel Uygulanan Su Diyeti

Uzmanlar günde 2,5 litre su içmenin metabolizmanın hızlı çalışması, kan basıncının dengelenmesi ve vücut sağlığı için oldukça önemli olduğunu belirtiyor

11 Ocak 2022 Salı 09:56
Kilo Problemine Kalıcı Çözüm | Kişiye Özel Uygulanan Su Diyeti

Kilo Problemine Kalıcı Çözüm  | Kişiye Özel Uygulanan Su Diyetinde

Vücuttaki toksinleri, ağır metalleri ve atık maddeleri temizleyerek, arındırmasını sağlayan su diyetine ilgi her geçen gün artıyor. Uzmanlar günde 2,5 litre su içmenin metabolizmanın hızlı çalışması, kan basıncının dengelenmesi ve vücut sağlığı için oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Fazla kilo ise çeşitli hastalıklara, psikolojik problemlere yol açıyor. Bu kapsamda kilo verme başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde su diyetinin uygulanabileceğinin altını çizen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, ‘’Vücudun otofaj sistemini devreye sokan ve aşırı kilolu bireylerde kalıcı bir tedavi olan su diyeti, kişiye özel olarak uygulandığında ve doktor tarafından takip edildiğinde başarılı sonuçlar almamızı sağlıyor’’ diye belirtti.

Günümüzde kadın erkek, genç yaşlı ayırt etmeksizin birçok kişinin yaşadığı kilo problemi, tedavi edilmediğinde çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Kimi zaman genetik, psikolojik, stres gibi nedenlere bağlı olarak vücuda yerleşen fazla kilolar vücuttan atılamıyor.  Ancak günümüzde birçok kişi tarafından uygulanan ve kişiye özel program ile kilo vermeye yardımcı olan su diyeti, sürekli diyet yaparak kilo veremeyen kişilere de çözüm oluyor.

‘’Yüzde 90 Başarı Oranı Sağlıyoruz’’

Su diyetininin vücudun açlığa bağlı otofaj sistemini onararak 30 - 40 ya da 50 günlük tedavi süresi ile uygulandığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, ‘’Yıllarca kilo problemi yaşayan hastalarda uyguladığımız su diyeti ile yüzde 90 oranında başarılı sonuçlar alıyoruz. Su diyeti, psikolojik açlığı ortadan kaldırıyor. Vücutta biriken toksinlerin, atık maddelerin ve ağır metallerin atılmasını sağlayarak kilo verilmesine imkan sağlıyor. Bu süreçte hastaya susadığı kadar su içmesini öneriyoruz, yanında tüketebileceği bir besin öneriyoruz. Bu besin kişinin kilosuna göre değişiklik gösterebiliyor. Su diyetinde tahıl içeren ürünler, baklagiller, içerisinde rafine şeker ve şekerli herhangi bir besin tüketimi yasak. Ancak çay, kahve, soda, yeşil çayı sınırsız olarak tüketilebilir’’ dedi.

‘’Vitamin, Mineral Desteği Şart’’

Vücutta bir detoks etkisi yaratan su diyeti, yıllardır uygulanan ancak kilo veremeyen kişilerin çözümü oluyor. Bu süreçte vücudun ihtiyaç duyduğu besinlerin ve sıvıların alınması gerektiğinin önemli olduğunun altını çizen Dr. Hamit Çelik, ‘’Su diyetini uygularken, sınırsız su içilmesini önermiyoruz. Kişi susadığı kadar su içmeli. Bunun yanı sıra vitamin ve mineral bakımından zengin sıvıların tüketilmesini de programa ekliyoruz. Bu sayede metabolizma çalışmaya başlıyor, bağırsaklar temizleniyor, mide rahatlıyor ve boşaltım sistemindeki ishal, kabızlık gibi rahatsızlıkların da önüne geçmiş oluyoruz’’ dedi.

‘‘Kardiyoloji Muayenesi Önem Taşıyor’’

Su diyetinin ilaçsız tedavi protokolü olduğunu belirten Dr. Hamit Çelik, ‘’Su diyeti tek başına yapılabilecek bir tedavi yöntemi değildir. Tedaviye başlamadan önce hastadan mutlaka kardiyoloji muayenesi ve laboratuvar sonuçlarına göre tedaviyi uyguluyoruz. Çünkü kalp ve damar sağlığı bu süreçte büyük önem taşıyor. Bu süreçte vücuda protein alınmadığı için hastanın ürik asidi yükselebiliyor ancak tedavi sonuçlandığında değerler normale dönüyor. Bu yüzden su diyeti doktor kontrolü eşliğinde uygulanması gerekiyor’’ diye belirtti.

Son Güncelleme: 11.01.2022 10:14
Anahtar Kelimeler:
Su Diyeti
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