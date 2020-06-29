​Kilo vermenize yardımcı olacak 14 besin

Tatil öncesi kilo vermek isteyen pek çok insan porsiyon azaltma, tek gıda rejimi, sıvı beslenme gibi yollara başvuruyor. Ancak beslenme uzmanına danışmadan kulaktan dolma bilgilerle zayıflamaya çalışmak, çeşitli sağlık sorunları ya da kısa sürede kilo alımını beraberinde getirebiliyor. Zayıflarken sağlıklı kalmanın yolu, besinleri tanımak ve uzman yardımı almaktan geçiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, formda bir vücuda kavuşmak için tüketmeniz gereken gıdalar hakkında bilgi verdi.

Dyt. Aslıhan Altuntaş

Bu besinler kalori yakmanızı kolaylaştırıyor

Her gıdanın kalorisi ve besin ögesi miktarları farklı olduğu gibi; açlık, hormonlar ve kalori yakma üzerindeki etkileri de ayrıdır. Çünkü bileşenleri, vücutta farklı metabolik yollara dahil olarak farklı etkilere yol açar. Yapılan bilimsel çalışmalarda kilo kaybına katkı sağlayacak besinler şu şekilde sıralanmaktadır.