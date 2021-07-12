Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kimler 3. Doz Aşı Olmalı? Hangi Aşıyı Olalım?

Hangi aşı daha başarılı? BionTech aşısı mı yoksa Sinovac mı? Sinovac aşısı Covid-19 global salgınını önlemede ilk aşamada başarılı oldu mu?

12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:46
Kimler 3. Doz Aşı Olmalı? Hangi Aşıyı Olalım?

Kimler 3. Doz Aşı Olmalı? Hangi Aşıyı Olalım?

Hazırlanması yıllarca sürmesi gereken bir antiviral Covid 19 ilacı için zaman olmadığı için dünya bir Covid 19 aşısı üzerine yoğunlaştı ve büyük ölçüde başarılı oldu. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, açıkladı.

Bu günlerde dünya genel olarak aşılama açısından önemli bir düzeye ulaştı. Ülkemiz de, yetkililerin açıklamalarına göre yeterli sayıda aşıyı temin ederek düzenli bir şekilde aşılama uygulamasını yürütmektedir.

Sinovac aşısı Covid-19 global salgınını önlemede ilk aşamada başarılı oldu mu?

Her şeyden önce tamamen global özellikli bu salgında önleme çalışmaları bir bütünlük kazanmadı. Neredeyse bir Doğu-Batı ayrımı kendini gösterdi. Ama sonuçta önemli oranda aşılama gerçekleşti. Peki aşı ne yapacaktı ya da ne yaptı? Açıklamalar çok rahatlatıcıydı. Hastalığı hafif geçirmeye, yoğun bakım servisine ihtiyacı azaltmaya, ölüm olayını önlemede büyük yararları oldu. Öte yandan yerel çalışmalar da oldu. Ülkemiz yerli aşıyı hazırlamak için çalışmalara devam ediyor. Tarihimizde özellikle virüs aşısı üretimine yaklaşmakta zorlanan Türkiye bugünlerde yerli aşıyı üretme aşamasına çok yakın bu sevindirici bir gelişme.

“Bulabildiğiniz aşıyı olun”

Aşının Covid-19 ile savaşta halk sağlığı ve genel epidemiyolojik görüşler doğrultusunda önemli olduğundan tüm dünya hemfikirdir ve “hangi aşıyı olalım?” sorusu gündeme geldiğinde “bulabildiğiniz aşıyı olun” yanıtı verilmesi doğru bir yaklaşımdır. Bu düşünceyle epey yol almış bulunuyoruz. Şimdi de “üçüncü aşıyı olmak gerekli mi?” sorusu zihinlerimizi meşgul etmeye başladı. Gerçi büyük çoğunluk istekli bir şekilde üçüncü aşıyı oldu ama yine de kuşku duyanların sayısı az değildir. Üçüncü aşı olması yararlı olabilir ama zorunlu olduğunu söylemekten çok destekleyicidir ve Covid-19 için bağışıklığı güçlendirici olabileceği açıktır. Bu bakımdan, uygulanması tavsiye edilir fakat çeşitli sebeplerden bu üçüncü aşı yapılamamışsa, bunun büyük bir kayıp olduğunu söylemek zordur. Önceki iki aşıdan sonra yeterli IgG antikoru oluşturmayanlara ise özellikle yapılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler:
AşıKoronavirüs AşısıCovid19 Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kış Uykusuna yatan kanser hücreleri
Kış Uykusuna yatan kanser hücreleri
Yaz aylarında dışarı çıkarken nelere dikkat edilmeli
Yaz aylarında dışarı çıkarken nelere dikkat edilmeli
Düzensiz beslenme ve sigara gastrit sebebi
Düzensiz beslenme ve sigara gastrit sebebi
Burun kanaması ne zaman ciddiye alınmalı
Burun kanaması ne zaman ciddiye alınmalı
Gözlerde yaz riskine dikkat | El-göz teması Covid-19’a davetiye çıkarıyor! 
Gözlerde yaz riskine dikkat | El-göz teması Covid-19’a davetiye çıkarıyor! 
İnatçı Kilolarınızdan Kurtulamıyorsanız Bu Detoks Tam Sizlik!
İnatçı Kilolarınızdan Kurtulamıyorsanız Bu Detoks Tam Sizlik!
Zararlı güneş ışınlarından nasıl korunmalı? | Maske cildi korur mu?
Zararlı güneş ışınlarından nasıl korunmalı? | Maske cildi korur mu?
Dikkat! Halsizliğiniz, susuzluğunuzdan olabilir
Dikkat! Halsizliğiniz, susuzluğunuzdan olabilir
Delta Mutasyonu ve Delta Plus Mutasyonu Belirtileri nelerdir?
Delta Mutasyonu ve Delta Plus Mutasyonu Belirtileri nelerdir?
Neden Kilo Alıyoruz? Nasıl Kilo Verebiliriz?
Neden Kilo Alıyoruz? Nasıl Kilo Verebiliriz?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim