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Kimyon, zerdeçal ve safranla hafızayı güçlendirin

Safran, kimyon ve zerdeçal ile hafıza arasındaki ilişki uzmanların dikkatini çekiyor. Beyin fonksiyonlarını güçlendiren ve hafızaya doping etkisi sağlayan baharatları düzenli olarak tüketebilirsiniz.

14 Ocak 2024 Pazar 22:32
Kimyon, zerdeçal ve safranla hafızayı güçlendirin







Kimyon, zerdeçal ve safranla hafızayı güçlendirin

Türk mutfağının geleneksel baharatları arasında yer alan kimyon, zerdeçal ve safran hafızayı güçlendiren içeriklere sahip.

Bazı yiyecekler beyni ve hafızayı koruyor. Türk mutfağında da çokça tüketilen o baharatın hafızayı koruyan mucizevi özellikleri ortaya çıktı.


Son dönemde hafıza sorunu yaşayanların sayısı hızla artıyor. İleri yaşlarda görülen hafıza sorunları artık genç yaştaki kişilerde de görülmeye başlandı.

GENÇLERDEKİ HAFIZA SORUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, uyku bozuklukları, vitamin eksiklikleri ve depresyon gibi sorunlar genç yaştaki insanların unutkanlık sorunu yaşamasına yol açabiliyor. 


Özellikle bilgisayar ve cep telefonunun günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi, unutkanlık yaşını giderek düşürmüş durumda.

B12-D3 vitamin ve folik asit eksikliği de unutkanlık sorununa yol açabiliyor. 

Peki ne yapılmalı?

* Düzenli kitap okuma alışkanlığı edinilmeli.

* Düzensiz yaşam tarzı terk edilmeli. Düzenli uyku düzeni şart. 

* Yanlış beslenme alışkanlığından uzak durulmalı. 

* Hazır yiyecekler ve kızartılmış gıdaların tüketimi sınırlandırılmalı.

* Bilgisayar ve akıllı telefonların kullanımı sınırlandırılmalı.

* Bol su içilmeli ve mutlaka günde en az azından 1 saatlik yürüyüş yapılmalı.

HAFIZAYA İYİ GELDİĞİ ORTAYA ÇIKAN BAHARAT

Sosyal medyada sağlıklı tavsiyeler paylaşan Osman Müftüoğlu'unun güçlü bir bellek için önerdiği 3 baharat dikkat çekti.

1. Zerdeçal

2. Safran

3. Kimyon

ARAŞTIRMAYLA KANITLANDI

Alman bilim adamları tarafından yapılan ve 'Stem Cell Research and Therapy' dergisinde yayımlanan bir araştırma, zerdeçalda bulunan bir maddenin, beynin iyileşmesinde rol alan sinir hücrelerinin gelişimine yardımcı olduğunu gösterdi.

Araştırmacılara göre günde 1 çay kaşığı zerdeçal tüketmek bile beyni korumaya yetiyor.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Zerdeçal her türlü tüketilebilir, fakat içerdiği kurkumin yalnızca yağda çözünebilir olduğundan yağ içeren yemeklerin yanında veya yoğurt gibi içeriğinde doğal olarak yağ bulundurulan besinlerle karıştırılarak tüketilmesi önerilmektedir. Bir kase yoğurdun içerisine 1 tatlı kaşığı zerdeçal eklemeniz yeterli olmaktadır. 

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KimyonSafranZerdeçalHafızayı GüçlendirenHafıza
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