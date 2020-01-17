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Kirli havada KOAH hastalarına öneriler

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım; “Hastalarımız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı. Çıkmak zorunda kaldıklarında ise maske kullanmalı” dedi.

17 Ocak 2020 Cuma 11:45
Kirli havada KOAH hastalarına öneriler

Kirli havada KOAH hastalarına öneriler

Hava kirliliğine atfedilen hastalıklar arasında en büyük payı, alt solunum yolu enfeksiyonları ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) aldığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım; “Hastalarımız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı. Çıkmak zorunda kaldıklarında ise maske kullanmalı” dedi.

Sigara ve diğer tütün ürünlerine bağımlılık, biyoyakıt dumanına maruz kalma, iç ve dış ortam kirliliği nedenleri ile ortaya çıkan KOAH özellikle 40 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 10’unda görülüyor.1-2 Tüm dünyada kalp damar hastalıkları ve inmelerden sonra üçüncü en sık ölüm nedeni olan KOAH’ta ölümlerin %26,8’inden dış ortam partikül maddelerinin etkileri görülüyor. 3-4 Hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklar arasında en büyük payı, alt solunum yolu enfeksiyonları ve KOAH oluşturuyor.5

Türkiye’de 3 milyon KOAH hastası olduğunu ve havayolları duyarlılığı artmış olduğu KOAH olgularında özellikle kirli havalarda semptomların arttığının altını çizen Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım; “Kış mevsiminde hem hava kirliliği ve hem de viral ve bakteriyel enfeksiyonların artması ile beraber hastaların hayatını tehdit eden alevlenmeleri de fazlalaşır. Bu iki faktörün bir arada olması da hastaların alevlenme tehlikesini artırır.” dedi.

Kirli havalarda hastaların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Yıldırım hastalara şu önerilerde bulundu; “Hastalarımız hava kirliliğinin arttığı bu günlerde zorunlu olmadıkça dış ortama çıkmamalı. Çıkmak zorunda kaldığında maske kullanmalı, günlük sıvı alımını, ilaçlarını düzenli kullanmayı ihmal etmemelidir. Günlük yakınmalarında beklenmedik artışlar olduğunda ihmal etmeden doktoruna başvurmalılar.”

Referanslar için kaynakça:

1. WHO.Chronic Obstrutive Pulmonory Disease (COPD) http://www.who.int/respiratory/copd/causes/en/(son erişim tarihi: 16.01.2020)
2. Halbert RJ et al. Global burden of COPD: systematic review and meta-analysis. Eur Respir J. 2006 Sep;28(3):523-32. Epub 2006 Apr 12.
3. WHO. The Top Ten Causes of Death, http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death (son erişim tarihi: 16.01.2020 )
4. GBD 2016 Risk Factors Collaborators (2017), Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet, 390 (10100), 1345-1422 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673617323668 (son erişim: 16.01.2020)
5. Temiz Hava Platformu, Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri raporu http://ttb.org.tr/userfiles/files/Hava-Kirlilig%CC%86i-ve-Sag%CC%86l%C4%B1k-Etkileri-Kara-Rapor-2019.pdf (son erişim: 15.01.2020)

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