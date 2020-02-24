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Kış aylarında kalp krizi riski yüzde 30 artıyor!

Kış mevsimi deyince akla çoğunlukla gribal enfeksiyonlar gelse de soğuk hava kalp hastalıklarında da artışa neden oluyor; hatta kalp krizi riskini yüzde 30 oranında artırıyor.

24 Şubat 2020 Pazartesi 09:16
Kış aylarında kalp krizi riski yüzde 30 artıyor!

Kış aylarında kalp krizi riski yüzde 30 artıyor!

Özellikle kalp, yüksek tansiyon, diyabet, akciğer hastalığı ve obezite gibi rahatsızlıkları olanların yanı sıra sigara içenler ve yaşlılarda da risk fazlalaşıyor. Bu nedenle göğüsteki sıkışma ve ağrı hissinin ciddiye alınması gerekiyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fahri Fatih Tipi, soğuk hava nedeniyle damarların büzülmesi, vücut ısısının korunmasında kalbe düşen iş yükünün artması, kan basıncı ve kolesterol seviyelerindeki yükselme gibi faktörlerin kalp krizi riskini artırdığını vurguluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fahri Fatih Tipi, soğuk havalarda kalbi koruyacak 6 önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Acıbadem Fulya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fahri Fatih Tipi,

Sıkı giyinin

Soğuk havalara karşı alınabilecek en basit önlem, mevsim şartlarına ve hava durumuna uygun giyinerek korunmak. Özellikle ilerleyen yaşlarda soğuğu hissetme yeteneğimizde azalma olabileceğine işaret eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fahri Fatih Tipi, “Bu nedenle kalın giyinme ihtiyacı duymayabiliyoruz. Bazen de şık görünmek uğruna vücudumuzu soğuğa maruz bırakabiliyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki soğuğa bağlı kalp krizi riskini düşürmenin en kolay yolu, soğuktan korunmak. Sıkı giyinirken bere, atkı, eldiven gibi aksesuarları da ihmal etmemek gerekir” diyor.

Fazla egzersiz yapmayın

Soğuk kış aylarında kalp ve damar sistemimizin iş yükünün başında, vücut sıcaklığımızı korumak geliyor. Yüksek tempolu ve yoğun egzersizler de kalbin bu yükünü kat kat artırıyor. Çok soğuk havada yük taşımak, kar küremek, kara saplanan bir arabayı itmeye çalışmak gibi ani ve hazırlıksız hareketler, kalp damarlarında aşırı strese neden oluyor. Damarlarda birikmiş olan plakların yırtılmasına yol açarak kalp krizi veya benzer bir durumu ortaya çıkarabiliyor. Ayrıca açık havada spor yapacak olanların, egzersiz öncesinde en az 15-20 dakika ısınma hareketi yapması şart. Yapılan spora uygun giyinmek, tok karnına egzersiz yapmamak, egzersiz sonrası soğuma dönemini kapalı ve uygun sıcaklıktaki bir ortamda geçirmek de dikkat edilmesi gereken diğer önemli noktalar.

İlaçlarınızı düzenli kullanın!

Kışın değişen düzen ve koşullara karşın kronik rahatsızlığınız için kullandığınız tedavileri aksatmamanız, kontrollerinizi ihmal etmemeniz hayati önem taşıyor. Grip ve zatürrenin de; özellikle diyabet, hipertansiyon, akciğer hastalığı, kalp damar hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlılar için hayati riske yol açabilmesi de, aşıyı gerekli kılıyor.

Beslenmenize dikkat edin

Kışın artan kalori ihtiyacımızla birlikte beslenme düzenimiz de değişebiliyor. Ancak uzun süren açlık döneminin ardından birden yağ ve karbonhidrattan zengin yiyecekleri aşırı şekilde tüketme, kalbin iş yükünü ve stresini belirgin düzeyde artırıyor. Bu nedenle uzun süreli açlıklardan kaçınmak, vitamin ve sebze yönünden dengeli şekilde beslenmek çok büyük önem taşıyor.

Sigara ve alkolden uzak durun

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fahri Fatih Tipi “Sigara ve alkolden uzak durmak çok önemli. Hem genel sağlık açısından zararları hem de alkolün soğuk algımızı azaltarak ve cilt damarlarını geçici genişleterek ısınma hissi oluşturması, kalbin iş yükünü çoğaltarak yorulmasına neden oluyor” diyor.

Temkinli ve tedarikli olun

Soğuk havada kalbinizi korumak için, işlerinizi aceleye getirmeyin, yanınızda gerekli ilaçlarınız ve telefonunuz olmadan dışarı çıkmayın. Yardım alma olanağınızın olmadığı yerlerde soğukta kalmamak için önlemlerinizi önceden alın.

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