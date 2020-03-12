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Kış aylarında neden balık tüketmeliyiz?

Protein, vitamin ve mineral deposu balık, sağlığımız için tüketmemiz gereken besinler arasında üst sıralarda yer alıyor.

12 Mart 2020 Perşembe 09:29
Kış aylarında neden balık tüketmeliyiz?

Kış aylarında neden balık tüketmeliyiz?

Omega-3 yağ asitleri açısından da son derece zengin olan balığı bu denli önemli kılan özelliği nedir? Bu sorunun yanıtını DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Taha Yanalak veriyor.

Sağlığımız için balık olmazsa olmaz besinler arasında yer alıyor. Balık tüketimi denildiği anda birçoğumuzun aklına “Haftada 2-3 defa tüketilmeli” kuralını geliyor. Birçoğumuz bu kurala uymasa da elinden geldiği kadar balık tüketmeye çalışıyor. Peki, balığı bu denli önemli kılan ve yaşamın her aşamasında bizlere fayda sağlayan özelliği nedir? Balığın en önemli özelliği omega-3 deposu olması yani doymamış yağ asitleri açısından zenginliği olduğunu hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Taha Yanalak, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Hücrelerin özellikle zar kısmının kendini yenilemesi, kalp damar hastalıkları riskinin azalması, alzheimer’a karşı vücudun korunması gibi etkilerinin yanı sıra kolesterol yüksekliği ve karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıklara karşı oluşturulabilecek bir tedavide mutlaka olması gereken bir mucize aslında omega-3! Sağlık açısından birçok etkisinin yanında omega-3 miktarı yeterli olan zayıflama diyetlerinde de başarının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Cinsiyete ve yaşa bağlı değişmekle birlikte yetişkin bir bireyin günde yaklaşık 1000 mg omega-3’e ihtiyacı var.”

Nasıl pişirdiğimiz de önemli

Omega-3’ün tek kaynağının balık olmadığın altını çizen Yanalak, keten tohumu, ceviz ve birçok kuruyemişte omega-3 bulunduğunu söylüyor. Ancak bitkisel kaynaklı omega-3 ve hayvansal kaynaklı omega-3 arasında vücutta kullanılabilirliği açısından fark olduğunu da hatırlatıyor. Kış aylarının balık seçeneği açısından zenginliği nedeniyle günlük alınması gereken omega-3 miktarının büyük bir kısmını balıklardan karşılayabilmek için mükemmel bir fırsat sunduğunu anlatan Diyetisyen Taha Yanalak, “Özellikle uskumru, somon, sardalya ve hamsi gibi yağlı balıklarda yüksek miktarda omega-3 bulunuyor. Kış aylarında yeterli omega-3’ü alıyor olmamız da elbette okul çağındaki gençlerimizin derslerdeki başarısı açısından da oldukça önemli. Bir diğer önemli noktaysa balık tüketiminde hangi pişirme yöntemlerini kullandığımız... Çünkü fayda sağlamak amacıyla balık yerken yanlış pişirme yöntemi yüzünden alacağımız faydayı aslında bilmeden epeyce düşürüyoruz. Özellikle kızartma yapmak, yüksek ısıda pişirmek omega-3’ün yapısını bozduğu gibi birçok sağlık problemini de beraberinde getirebiliyor. O yüzden tüketirken düşük ısıda pişmiş mevsim balıklarını tercih etmelisiniz” diyor.

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