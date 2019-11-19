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Kış Aylarında Su İçmeyi İhmal Etmeyin!

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte pek çoğumuzun yaşam tarzı, beslenme ve su tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Ancak mevsim ne olursa olsun sağlığımızı korumak için yeterli miktarda su tüketmeye özen göstermek gerekiyor.

Kış Aylarında Su İçmeyi İhmal Etmeyin!

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte pek çoğumuzun yaşam tarzı, beslenme ve su tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Ancak mevsim ne olursa olsun sağlığımızı korumak için yeterli miktarda su tüketmeye özen göstermek gerekiyor.

19 Kasım 2019 Salı 12:18
Kış Aylarında Su İçmeyi İhmal Etmeyin!

Kış Aylarında Su İçmeyi İhmal Etmeyin!

Pek çoğumuz kış aylarında su içmeyi unutuyor ya da su yerine sıcak içecekler içmeyi tercih ediyor ve kışın vücudumuzun daha az suya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.. Oysa sanılanın aksine yaz kış fark etmeksizin vücudumuz suya ihtiyaç duyuyor.Hiçbir içeceğin suyun yerini tutmadığının altını çizen Sabri Ülker Vakfı, su tüketimini arttırmaya yönelik öneriler paylaşıyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte pek çoğumuzun yaşam tarzı, beslenme ve su tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Ancak mevsim ne olursa olsun sağlığımızı korumak için yeterli miktarda su tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Kurulduğu 2009 yılından bugüne, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, suyun vücudumuz için hayati önem taşıdığını hatırlatarak, kış ayarında su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Su içmekneden önemli?

Su, vücudun tüm fonksiyonları için gereklidir. Vücudun %60'ının su olduğunu düşünürsek yeterli miktarda su içilmediğinde, öncelikle konsantrasyonda bozulma, yorgunluk, halsizlik, enerji düşüklüğü görülürken, ilerlediğinde karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozulmalar; bu da uzun vadede ciddi hastalıklara sebep olabilmektedir.

Peki ne kadar su içilmeli?

Yetişkin sağlıklı, fiziksel aktivitesi düşük bir birey günlük 6-8 su bardağı 2-2,5 litre su içmelidir. İklim koşulları, ortam sıcaklığı, fiziksel aktivite düzeyi ve vücuttan atılan su miktarına bağlı olarak her bireyin su ihtiyacı farklıdır. Yeterli miktarda su tüketmediğinizi düşünüyorsanız susama hissini beklemeden gün içinde su tüketmeye özen gösterin. Çay ve kahvenin suyun yerine geçmediğini unutmayın ve kafein içeren içeceklerin aşırı tüketiminin vücuttan su atımına yol açtığını göz önünde bulundurarak, çay ve kahve tüketimini ılımlı düzeyde tutup aynı oranda su tüketmeye özen gösterin.

Su tüketimini arttırmak için tavsiyeler

Su tüketmeyi sevmiyor veya gün içinde su tüketmeyi unutuyorsanız, suyunuza limon, tarçın, nane yaprağı, elma gibi taze meyve ve sebzeleri ekleyerek su içmeyi daha keyifli hale getirebilirsiniz, suyunuzu görebileceğiniz yerlerde, masanızda bulundurmak su tüketimini hatırlamaya yardımcı olacaktır, ayrıca telefonunuza su içmeyi hatırlatan uygulamalar indirebilir, günlük su tüketiminizi değerlendirebilirsiniz.

Son Güncelleme: 19.11.2019 15:48
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