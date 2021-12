Kışın neden daha çok şeker isteriz | Pelin Bozkurt Bilgiç anlatıyor

Şeker ve tatlı özellikle kış mevsiminde canımızın çektiği ve yedikten sonra da sürekli canımızın çektiği besinlerden olabiliyor. "Güzel Yaşa Güzel Yaş Al" sloganıyla önce kendi hayatını sonra da çevresindeki hayatları bilgisiyle ve tecrübesiyle aydınlatan Wellbeing ve Wellaging uzmanı Şef Pelin Bozkurt Bilgiç bu konuda hazırladığı dosyayla bizleri bilgilendiriyor:

"Şeker veya karbonhidratlı yiyecekleri yediğinizde, kendinizi daha iyi hissediyor musunuz? Şeker yedikten sonra enerjiniz artıyor mu? Ruh haliniz yükseliyor mu?" diyen Pelin Bozkurt Bilgiç devam ediyor:

"Her şey kim olduğunuza, psikolojik, çevresel ve genetik yapınıza hatta yılın zamanına bağlıdır.

Gerçek şu ki, kışın karanlık günlerinde daha fazla karbonhidrat ve şeker yemek, vücudun emrettiği bir şey olabilir, beyin; kış mevsimiyle savaşmak için kendine verilen bir beyin ilacı gibi görür.

Çoğunuz yılın bu döneminde daha az enerjik olursunuz. Karbonhidrat normalde beyinde hafif bir yatıştırıcı görevi görür. Ancak ‘mevsimsel duygu bozukluğu ‘adı verilen bir tür depresyonu olan kişiler, kışın karbonhidrat yediklerinde canlanırlar.

VÜCUDUNUZ HAYATTA KALMANIZA VE İŞLERİ HALLETMEK İÇİN BOL MİKTARDA ENERJİYE SAHİP OLMANIZA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIR. DAHA SIK TATLI İSTEDİĞİNİZDE BUNUN BİR NEDENİ OLUP OLMADIĞINI DEĞERLENDİRİN. " diyen Pelin Bozkurt Bilgiç bu konuda bizlere önemli tavsiyelerde de bulunuyor:

"*Doyurucu öğünler yiyin. Bu sizi acıktığınızda şekerli atıştırmalıklara uzanmanızı engeller. *Bol su için: Kışın susuz hissetmeyebilirsiniz, ancak soğuk kış aylarında bile her gün en az 2 litre su için. Vücudunuz enerji için glikojen olarak da bilinen depolanmış şekeri kullanır. Vücudunuzda sıvı / su eksik olduğunda, bu glikojeni parçalaması da zorlaştırır.

Daha kapsamlı bilgiyi bu konuda hazırladığım "NEDEN ŞEKER İSTERİZ?" dosyamda bulabilirsiniz. Hazırladığım dosya serileri 7'yi buldu. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Güzel Yaşam Felsefesi başka dosyalarla devam edecek. "

Şekerle ilişkimizle ilgili daha fazla bilgiyi ise www.pelinbilgic.com hesabından edinebilirsiniz.

WELL BEING CHEF PELİN BOZKURT BİLGİÇ KİMDİR ?

Hayatını "Güzel Yaşa Güzel Yaş Al" felsefesi ile tasarlayan Pelin Bozkurt Bilgiç sağlıklı beslenme hakkında doğru bilgiye ulaşmak için Cornell Universitesi Nutrition Healthy Living Eğitimi almıştır.

Hazırladığı özel tarifleri bir araya getirdiği "Sağlıklı Misafir Sofram" isminde bir kitabı vardır.

Ayrıca televizyonda BizimEv TV'de "Pelin'le Geleneksel Lezzetler ve Modern Tarifler" adında bir program sunmaktadır.

Youtube'da ve Instagram'da kendi kanalında tariflerini ve bilgilerini sevenleri ile paylaşmaktadır.

Daha çok kişiyi Güzel Yaşam Mutfağına çekmek için Açlık Oyunları, Şekere Neden Aşeriyoruz gibi online ve offline eğitimler vermektedir.

Sofra, Beef&Fish, Breakfast gibi Türkiye'nin önde gelen yemek dergilerinde yazıları çıkmaktadır.

Hayat boyu öğrenme yolculuğunda The School of Health Sciences, Ketogenic Diet Nutrition Health Coach, Ayurvedik Well Aging, Yoga Terapi Eğitimlerini de heybesine doldurmuştur.

2021 yılında byProtokol Dergisi tarafından "Yılın En Başarılı Sağlıklı Beslenme Ödülü"'ne layık görülmüştür.